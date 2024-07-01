Эффект «НЕПЕРЕНОСИМОГО ЗЕРКАЛА»

Одна из причин раздражительности и конфликтности в семье может быть эффект, который психологи называют «непереносимое зеркало». Чаще всего он возникает по отношению родителей к детям, но и между взрослыми не редкость.

Одна из причин раздражительности и конфликтности в семье может быть эффект, который психологи называют «непереносимое зеркало». Чаще всего он возникает по отношению родителей к детям, но и между взрослыми не редкость.

Например:

Жена усердно трудится, а муж работает вполсилы: "Как можно прохлаждаться, если нужно зарабатывать деньги?!"

Отец успешный и целеустремленный, а сын растет вялым и бесцельным: "Что хорошего в том, что ни к чему не стремишься?!"

У матери дома порядок и чистота, а в комнате дочери свинарник: "Ну, действительно, как можно жить в таком беспорядке?!"

Родители прилежно учились, а дети посещают школу неохотно: "Разве можно быть такими необязательными и непунктуальными раздолбаями?!"

Спрашивается: почему человек иногда так болезненно реагирует на непохожее поведение другого? Ответ: а потому что сам бы так хотел, но не позволяет себе.

Чаще всего такой мотив даже не осознается. Человек с искренне считает, что: «Так вести себя и делать нельзя!

Это неправильно!»

И именно поэтому сам поступает правильно и как надо. А те, кто также не делает – раздражают!

Говоря психологическим языком: "непереносимое зеркало" - это бессознательная проекция собственных запретных желаний на другого человека. Замечая такое неприемлемое поведение в других, это вызывает непонятную, чрезмерную и негативную реакцию в нас.

Ну а если совсем кратко: «Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива!», гласит народная мудрость. Только в этом случае, «зеркало» показывает то, в чем человек не решается сам себе признаться.

Как определить, что причина яркой негативной реакции именно в «непереносимом зеркале»?

1. В малознакомых людях на глазок трудно это обнаружить, поэтому не торопитесь вешать ярлыки.

2. А вот если это ваш близкий человек, то обычно родные могут указать на темы или поведение, которые он болезненно переносит. Обычно в эти моменты часто сквозят «надо», «должен», «правильно», а последствия «неправильного поведения» значительно преувеличиваются. Вот на эти реакции и стоит обратить внимание.

3. Ну, а если вы подозреваете такое у себя… Самому в себе найти такие механизмы непросто, ведь на то оно и бессознательное, что его так не просто осознать. Работают сильные защитные механизмы, которые искажают неприятную информацию. Заметить и отследить подобные проявления все-таки удобнее стороннему человеку. А как обнаружите, там уже и изменить это можно. опубликовано econet

Александр Тимофеев

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