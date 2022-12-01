Обсессивно-компульсивное расстройство: симптомы

Вы панически боитесь микробов, вирусов и прочих "тварей"? Заражения, смертельно заболеть, или (реже) заболеть самому и заразить кого-то ещё? Вы не выйдете из дома без антисептика, влажных салфеток? Вы открываете двери поликлиники, аптеки, общественных заведений салфеткой?

Вы панически боитесь микробов, вирусов и прочих "тварей"? Заражения, смертельно заболеть, или (реже) заболеть самому и заразить кого-то ещё?

Вы не выйдете из дома без антисептика, влажных салфеток?

Вы открываете двери поликлиники, аптеки, общественных заведений салфеткой?

Вы держитесь за поручень в метро, или автобусе только в перчатках, а в тёплое время года только в одноразовых перчатках?

Симптомы ОКР

Вы моете руки много раз подряд и Вам все ещё кажется, что они не идеально чистые? И даже если Вы считаете, что добились идеальной чистоты рук, то через какое-то время Вы снова не можете отделаться от мысли, что они "не чисты", и снова, и снова намыливаете и смываете?

Вы избегаете прикосновений, поцелуи и близость вызывают у Вас стойкий страх "испачкаться", заразиться Смертельной болезнью.

Вы фанат чистоты и моете унитаз, раковину, плинтуса и, даже то самое, самое недоступное место за плитой несколько раз в день?

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Вы приходите в ужас от не параллельно висящего в ванной полотенца?

Вы судорожно взбираетесь на подоконник, чтобы прищепить внезапно отлетевший уголок шторы, хотя при этом Вы рискуете опоздать на самолёт и не улететь в отпуск?

В Вашем шкафу все разложено идеально по полочкам? А пока не будет разложено, Вы не сможете заняться чем-то ещё?

Перед выходом из дома Вы стоите у плиты и 4-5, а порой 20-30 раз проверяете, закрыт ли газ? (Знала девушку, которая проверяла 200 раз и все равно ей казалось, а вдруг не закрыла?)

Выходя из дома Вас всю дорогу мучает мысль: "А вдруг я не выключила утюг?" И периодически возвращаетесь на полпути, а иногда и в обеденный перерыв, проверить это. И утюг всегда оказывается выключенным.

Уходя последней из офиса, Вы 10, а то и 100 раз дергаете за ручку двери, проверяя, закрыли Вы дверь на ключ, или все же нет?

Вы боитесь, что схватите нож и искромсаете им свою жену, мужа, или соседку?

Вы боитесь подходить к краю платформы, или к открытому окну, а вдруг Вас посетит непреодолимое желание выпрыгнуть?

Вы постоянно анализируете свои отношения с женой, или мужем, и вдруг Вас начинает преследовать мысль: "А что если я его не люблю и все это ошибка"? Вы настолько зацикливайтесь на этой мысли, что Вы хотите расстаться с ним несмотря на то, что порой понимаете абсурдность Ваших мыслей, но продолжаете прокручивать мысль о расставании практически постоянно

Вы постоянно что-то считаете: зеленые автомобили, окна в соседнем доме, ступеньки? Мысленно вспоминаете математические формулы и по кругу "гоняете" их в голове? Причём, если Вы этого не сделаете, то уверены в том, что произойдёт какое-то несчастье с Вами, или Вашими близкими?

Вам часто кажется, что Вы совершили какую-то ошибку в своих обязанностях на работе, и эта ошибка может привести к катастрофе. Раз за разом начинаете возвращаться к началу (например отчёта) и проверять его снова и снова, при этом не находите ошибок, или они малозначимы, а Вас все равно не покидает мысль, что ошибка где-то есть.

Все это - навязчивые мысли, или обцессии, свойственные для ОКР, а так же навязчивые ритуалы, или компульсии, которые совершает человек с целью облегчить своё состояние.

Только проблема в том, что ритуалы это самое состояние облегчают только на короткое время, а само ОКР прогрессирует, и ритуальных действий нужно все больше и больше, а периоды облегчения все короче и короче.

Бывают и более редко встречающие навязчивости: например, что в багажном отделении Ваш чемодан обязательно раскроется, и все вещи вывалятся, испачкаются и порвутся. И что тогда о Вас подумают люди? При этом Вы усиленно избегаете всяких поездок и полётов, где вещи сдаются в багаж.

Что Ваш организм совершенно не переваривает сыр ни в каком виде, и вы тщательно выпытываете в гостях и в ресторанах, нет ли в поданном вам блюде намёка на сыр и сыросодержащие компоненты, а когда все же решаетесь попробовать блюдо, то продолжаете принюхиваться, а вдруг сыр все же есть?

Все это тоже признаки обцессивно-компульсивного расстройства (ОКР), в народе "невроза навязчивых состояний".

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Когда нужно обращаться к специалисту (врачу психиатру, врачу психотерапевту, или клиническому психологу)?

Если вы не забываете о вредоносных микробах-убийцах даже после мытья рук, боитесь, что вымыли их недостаточно тщательно и моете их снова и снова.

Если Вы думаете, что могли подцепить неизлечимую болезнь в результате пользования тележкой из супермаркета, или нажимая на кнопки банкомата.

Если Вам кажется, что прошедший мимо человек задел Вашу куртку своим зонтиком и передал Вам тучи болезнетворных бактерий.

Если для Вас мытьё рук стало ритуалом: вы обязательно намыливаете сначала только определённую руку, затем другую, затем каждый ноготь на определённой руке по отдельности и в определённом порядке, и никак иначе, а затем ополаскиваете руки 5 раз.

Если Вы начинаете тратить много времени на уборку дома, разбор шкафов и раскладывание вещей по полочкам, при этом игнорируете другие не менее важные занятия.

Если Вы из-за постоянных проверок газа, утюга, якобы незакрытых окон и дверей, начинаете всюду опаздывать.

Если Вы считаете проезжающие мимо зеленые машины от скуки, или соревнуетесь с кем-то: каких больше, жёлтых, или зелёных - это одно. А если цифры, счёт, формулы постоянно крутятся в голове, то Вам нужна помощь специалиста.

Если постоянный счёт имеет для вас "магическое" значение.

Если Вы избегаете входить на кухню, потому что там ножи.

В статье приведены только некоторые признаки, характерные для ОКР. ОКР - мучительное для человека состояние.

Хочу обратить особое внимание на то, что диагноз может поставить только врач.

Возможно, Вам потребуется пропить медикаменты, но совершенно точно, для того, чтобы преодолеть это расстройство, необходима работа с психологом, или психотерапевтом владеющим методиками когнитивно-поведенческой терапии.

Как пример, с клиентами, страдающими ОКР, я применяю метод «Экспозиции и предотвращения реакций».

Если описать его кратко, то в процессе работы человек делает те вещи, которые он боялся сделать и избегал. Например, намеренно прикасаться к дверной ручке, или чужому полотенцу и не мыть после этого руки.

Работает это таким образом: страх человека становиться тем меньше, чем чаще и правильно он будет этому подвергаться.опубликовано econet.ru.

Автор Оксана Литвинова

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