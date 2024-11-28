«Мама, купи-и-и!»: с какого момента родительская щедрость начинает вредить

Некоторым из нас повезло, и мы только с сочувствием наблюдаем подобные сцены в магазинах, где отчаявшаяся мама пытается утихомирить свое чадо, требующее новую игрушку. А кто-то уже на собственном опыте понял, каково это — растить ребенка в эпоху сверхпотребления и держать удар перед постоянными «хочу!»

Некоторым из нас повезло, и мы только с сочувствием наблюдаем подобные сцены в магазинах, где отчаявшаяся мама пытается утихомирить свое чадо, требующее новую игрушку. А кто-то уже на собственном опыте понял, каково это — растить ребенка в эпоху сверхпотребления и держать удар перед постоянными «хочу!».

Когда щедрость родителей вредит детям

Психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Демина рассказала нам, с какого момента щедрость родителей начинает приносить ребенку вред, что скрывается за истериками детей в магазинах и как понять, какие потребности ребенка прячутся за его требованиями.

Катерина, многие родители балуют своих детей с такой формулировкой: сейчас, пока он маленький, лучше давать ему все. Неизвестно еще, какие невзгоды выпадут на его долю, а так у него будет «подушка безопасности» — счастливое детство.

Не будем путать мягкое со сладким. Цитата, которую вы привели, из Набокова. И Набоков пишет вовсе не о вещах, он говорит о времени, проведенном в любви и безопасности. Когда он пишет: «Балуйте своих детей, неизвестно, что им выпадет в жизни», — он придает совершенно другое значение слову «баловать».

Если подразумевать под словом «баловать» безудержное задаривание — это другой процесс, смысл которого — откупаться. Баловать нужно в том смысле, что всегда открывать объятия, внимательно слушать.

Дети ведь часто по-другому понимают любовь. Мой сын, например, в какой-то момент мне яростно объяснял, что для него любовь — это когда «ты на меня смотришь, не перебиваешь и говоришь, что я молодец». Ему было лет 12 в тот момент.

Для нас любовь была в том, что мы заботимся о нем, в том числе и о его здоровье. Для него любовь была в том, чтобы его не перебивали и смотрели на него с обожанием. А то, что мы делали для него в тот момент, было для него второстепенным.

Можно ли надеяться, что у ребенка, который получает в детстве все, что хочет, не возникнет чувства зависти, ущербности, и во взрослом возрасте он будет спокойно относиться к материальным благам?

Конечно, нет. Здесь ключевая тема — это зависть и благодарность. Это то, с чем ребенок обязательно должен столкнуться, причем уже в очень раннем возрасте, когда он начинает осознавать, что у родителей есть блага, а у него — нет. Начиная с того, что у мамы есть грудь с молоком. Мама захочет — даст, а не захочет — не даст.

Зависть — это то, что человек должен пережить, сделать какие-то выводы и дальше использовать для своего развития.

Не надо думать, что мы можем «дать ребенку все», это невозможно. Но фантазия такая, о всемогуществе, есть. Хотя если человек дожил до 30 лет и все еще думает, что он всемогущ, — пиши пропало.

Правда, на самом деле, в нашем обществе это культивируется. В частности, популярна установка «ты все можешь, надо только сильно захотеть». Прививка от этого — столкнуться со своим бессилием, с невозможностью что-то получить, чего-то добиться, пережить, оплакать это в детстве и повзрослеть.

Некоторые родители, измученные постоянными просьбами ребенка что-то купить, приходят к выводу, что, может быть, иногда нужно искусственно создавать ощущение дефицита, прибедняться перед ребенком, говорить: «Нет денежек на эту игрушку».

А зачем врать? Я думаю, на самом деле, нужно каждый раз внимательно выяснять, какая потребность ребенка сейчас актуализировалась. Тут ровно как с анализом своих желаний.

Когда вы говорите «ой, хочу» — чего именно вы хотите? Хочу почувствовать себя любимой, или хочу почувствовать себя крутой, или хочу почувствовать себя молодой?

За каждой покупкой стоит какая-то идея, и стоит задаться вопросом, как реализовать эту идею, не прибегая непременно к шопингу как к единственному средству.

А какие самые распространенные потребности скрываются за «хочу» у ребенка?

Хочу быть счастливым, поэтому хочу ту игрушку. Ребенок посмотрел сто пятьсот миллионов часов рекламы, а там это показывают в единой связке. Детям приносят вот эту вещь и дальше показывают их счастливые лица. Я хочу присоединиться к этому чувству. Я думаю, что обладание этим предметом сделает меня счастливым.

Поэтому первое, что надо сделать, — убрать из жизни ребенка телевизор, совсем. Хотите ему что-то показать? Включите мультики на планшете, желательно купленные, чтобы не было рекламы.

Сейчас во многих семьях в каждой комнате стоит включенный телевизор с рекламой — и родители не отслеживают, что ребенок там смотрит. И потом бывает очень трудно «расхлебать» последствия. Откуда у него возникло это желание, поди пойми.

Вообще, желания ребенка — это всегда клубок, который без вводных данных часто трудно размотать

Замечательная история, я ее всем рассказываю. Младшей дочке было 4 года, когда мы в последний раз съездили со всеми детьми на море, после чего сказали: все, больше никогда, потому что у нас этой 4, среднему 12, старшему 17. Настоящий дурдом на выезде. К тому же это был октябрь, Италия, то есть море никакое, еды никакой, мы еще там какой-то вирус подцепили… В общем, вспоминаю тот отпуск как страшный сон.

На следующий год младшая говорит: «Хочу на море, в Италию». Я, мягко говоря, удивилась, потому что не поняла, что там было прикольного. Я говорю: «Лизочек, а зачем тебе в Италию-то?» — «На море хочу». Я думаю: так, там все время был шторм, она даже ни разу не поплавала. Значит, точно не про море.

«А зачем тебе море?» — «Чтобы на него на самолете лететь». Ага, уже чуть-чуть ближе, но все равно чего-то не понимаю. Если есть на свете ад — это самолет в 4 утра из Домодедово. Я говорю: «Лизочек, а зачем тебе самолет?» — «Там мультики показывают про Тома и Джерри».

«Лиза, ты хочешь мультики про Тома и Джерри?» — «Да!» Я пошла, за 100 рублей купила диск, где все «Том и Джерри», прихожу к мужу: «Я тебе сэкономила 100 тысяч».

На деле, с детьми так всегда. Когда он говорит «хочу вот это», не поленитесь спросить, зачем это ему, и что он собирается с этим чем-то делать, и как он будет себя чувствовать, когда у него это будет.

Как действовать в экстренном случае, если нет возможности спокойно поговорить с ребенком? Например, малыш увидел игрушку, получил в ответ «нет» и через секунду уже рыдает на полу в магазине.

Берем ребенка на руки, выходим из магазина, возвращаемся в машину, сидим там долго и выясняем, что это сейчас было. Просто так никто не падает и не закатывает истерику, всегда есть причина.

Это может означать, что вы туда зашли после детского сада и кружка, а ребенок уже на последнем витке сознания. Или просто душно, жарко, слишком много музыки, народу много. Или вы отвлеклись, не обращали на него внимания очень долго, и он нашел способ его привлечь.

С чего нормальному, здоровому ребенку падать на пол и валяться? Зачем ему это? Вряд ли ему так нужен этот кусок яркой пластмассы. Скорее всего, это сильный перегруз или истощение.

Вопрос про подарки. Раньше отношение к ним было другим: в детстве мы с замиранием сердца ждали подарка на день рожденья, на Новый год. А сейчас, во времена изобилия, дети не особенно ценят подарки, потому что почти каждый день кто-то что-то приносит, дарит, угощает. Как сформировать у ребенка отношению к подарку как к чему-то ценному, вернуть ощущение сюрприза?

Прежде всего, стоит прекратить приносить что-то каждый день. Задайте себе этот вопрос: зачем вы задариваете ребенка? Чтобы что? Чтобы с порога кинуть в него этот кусок жертвенного подношения, и пока он его терзает, отползти в сторону своей комнаты, чтобы отдохнуть после работы?

Детям не нужны вещи в таком невероятном количестве. На самом деле, не нужны.

А что вместо подарков? Любовь, забота и внимание?

Да, но тоже очень дозированно. Сейчас очень много истощенных мам, которые почему-то думают, что они должны отдавать детям 100% своего внимания.

В реальности 100% родительского внимания нужно новорожденному, примерно месяцев до шести-восьми. Как только он начал сидеть сам, у него уже должно формироваться время в своих занятиях. Да, под присмотром, но он должен заниматься сам, хотя бы пять минут.

Он в состоянии это делать, чтобы у него формировался его внутренний мир. Если весь его внутренний мир, вся его внутренняя жизнь протекает снаружи, только с вашей помощью, это очень не полезно для него.опубликовано econet

Катерина Демина

Беседовала: Екатерина Люльчак

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