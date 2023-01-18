15 признаков того, что вас постоянно ИСПОЛЬЗУЮТ

Обратите внимание на следующие признаки!

Кто-то зашел слишком далеко и перешагнул ваши личные границы? Но вы не знаете, что делать? Вы чувствуете себя слабым и беспомощным. Тихое отчаяние поднимается внутри вас.

У вас НЕТ личных границ: 15 признаков

Что вы можете сделать?

Если вы боретесь с потерей энергии и такими проблемами, как чрезмерное пользование вашей личностью, отсутствием настойчивости и давлением со стороны сверстников, эта статья для вас! Пришло время поставить четкие границы и вернуть свою личную силу!

Что такое личные границы?

Личные границы - это умственные, эмоциональные и физические стены, которые мы воздвигаем, чтобы защитить себя от использования, манипуляции и т.д. Эти ограничения помогают нам четко различать, кто мы и что нам нужно, от других людей.

Создание и поддержание личных границ является ключевым способом развития физического, эмоционального и психологического благополучия!

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Почему личные границы так важны?

Личные границы являются неотъемлемой частью создания и поддержания здорового образа жизни. Когда человек имеет сильные личные границы, он сообщает миру, что у них здоровое самоуважение и самооценка!

Но без личных границ мы рискуем запутать наши потребности с потребностями других людей, что приводит к созависимости.

Созависимость - это термин, который описывает токсичные односторонние отношения. Невозможно наслаждаться здоровыми отношениями без сильных и четких границ.

Без личных границ существует также риск переживания повышенного стресса и чувства безнадежности. Наконец, отсутствие личных границ может привести к тому, что вы будете чувствовать себя бесполезным, слабым или недостаточно хорошим. Неспособность выразить свою правду и четко рассказать о своих потребностях может быть очень тревожной!

15 признаков того, что у вас отсутствуют личные границы в жизни!

Обратите внимание на следующие признаки:

Вы не можете высказывать свое недовольство, когда к вам относятся плохо.

Вы отдаете слишком много времени окружающим.

Вы согласны с человеком, когда вы действительно чувствуете себя несогласным.

Вы говорите «да» человеку, когда хотите сказать «нет».

Вы чувствуете вину за то, что посвятили время самому себе.

Вы разрешаете людям прикасаться к вам, когда вы чувствуете себя некомфортно или хотите, чтобы они этого не делали.

У вас токсичные отношения (т.е. вы всегда отдаете, а другой всегда принимает)

Вы делаете слишком много больших жертв для других за свой счет.

Вы пассивно агрессивны и можете иметь манипулятивные тенденции (как способ восстановить свою утраченную власть).

Вы постоянно чувствуете себя жертвой.

Вы чувствуете, что вам нужно «зарабатывать» уважение и быть хорошим.

Вы делитесь сведениями о своей жизни с другими людьми.

Вы чувствуете себя виноватыми, когда другие недовольны (как будто вы несете ответственность).

Вы не в курсе ваших потребностей.

Вы привлекаете людей, которые пытаются контролировать или доминировать над вами.

У вас хронический страх относительно того, что другие думают о вас.опубликовано econet

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