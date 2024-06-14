6 ОШИБОК, убивающих женскую привлекательность

Кто-то в принципе не знает, какие действия негативно отражаются на их привлекательности для мужчин. Кто-то свято верит, что знает, хотя в действительности серьезно ошибается, и так далее…

Что убивает женскую привлекательность? Что не позволяет раскрыться женской природе? Что мешает становлению Женственности? Именно об этом мы поговорим сегодня. Казалось бы, что все и так понятно, однако на деле все оказывается совсем по-другому.

6 основных факторов, которые способствуют тому, что ваша ценность как женщины резко падает в глазах мужчины.

Кто-то в принципе не знает, какие действия негативно отражаются на их привлекательности для мужчин. Кто-то свято верит, что знает, хотя в действительности серьезно ошибается, и так далее…

Если честно, то по этому вопросу можно написать целый цикл статей, однако я буду достаточно краток и сейчас назову

6 основных факторов, которые способствуют тому, что ваша привлекательность, ваша ценность как женщины резко падает в глазах мужчины.

Итак, давайте посмотрим в лицо вашим врагам.

1. Демонстрация независимости и финансовой состоятельности

К примеру, женщина всяческими способами подчеркивает, какая она молодец: как она заработала себе на модный авто, как она сама себе купила квартиру (или построила дом за городом по последнему слову техники), как она регулярно делает покупки в самых дорогих и «крутых» бутиках, и т.д.

Как только мужчина слышит такое, то его радар тут же срабатывает: «Даму понесло не в ту степь. Уж больно много понтов».

Для мужчины это сигнал того, что женщина повернула не в ту сторону. Вместо того чтобы думать о женских делах, она участвует в мужской гонке за деньгами и материальными благами.

И все бы ничего, если бы она делала это тихо, без лишнего пафоса… Но нет – надо всем об этом рассказать и погордиться тем, какая жизнь сложная, и какая она молодец – все преодолела и всего сама добилась.

И как только это сделано, привлекательность покидает женщину. Мужчина смотрит на нее, как на человека, который силен, горд собой, независим и нескромен.

Такое сочетание – прямой путь к тому, чтобы оттолкнуть от себя нормальных мужчин.

Да, на такую женщину могут клюнуть «маменькины сынки», которые хотят жить под вашу диктовку или альфонсы, которым только и нужно пригреться под вашим крылышком (читайте: жить на вашу зарплату в вашей же квартире и ездить на вашей машине).

Привлечь таких «мужчин» в данном случае – не проблема. Только вряд ли это то, чего вы хотите от жизни.

2. Грубая речь и панибратство

Типичная ситуация: идут по улице (в магазине, на пляже…) мужчина и женщина. Разговаривают.

Вроде бы все ок. Но вдруг женщина ни с того ни с сего говорит своему кавалеру: «Ты что, дебил что-то ли?», «Да пошел ты!», или «Ты совсем обалдел?»

Обычно не всё сразу, конечно, но что-то одно из этого можно услышать частенько. И как вы думаете, страдает ли от этого привлекательность данной женщины?

Разумеется. И говорят так не только молодые неопытные девушки, но и женщины средних лет, которых нельзя оправдать тем, что они «молодые и горячие».

Всё. Для стороннего наблюдателя эта женщина «умерла». И я, когда слышу такое в адрес других мужчин, думаю: «Слава богу, что у меня не так…»

Причем важно воздержаться от панибратства и грубых слов не только в общении с мужчиной, но и в принципе. Мужчины хоть и примитивно устроены, но все же не дураки.

Если вы работаете, например, в одном офисе, и ваш коллега слышит, как вы отпускаете грубости в адрес других людей, то можете быть уверены, что он сделает себе в голове соответствующую «пометку», которая будет явно не в вашу пользу.

Когда мужчина видит ваше неуважительное отношение к другим людям, то для него это сигнал, что и он не будет исключением. А оно ему нужно?

3. Нецензурная лексика

Отдельным пунктом. Есть грубые слова, а есть нецензурные. И разница между ними весьма и весьма ощутимая - это как преступление особой степени тяжести.

Если вы думаете, что ничего страшного, если вы иногда ругнетесь крепким словцом, спешу вас разочаровать: это не пройдет бесследно.

Даже если вы были наедине с собой. И тем более, если это слышал мужчина.

Используя эту низшую форму грубой речи, вы сами себя опускаете ниже самого критического уровня и перестаете существовать для мужчины как нормальная женщина.

Поэтому не стройте иллюзий. Крепкое словцо губительно даже для мужчины, однако для женщин оно в принципе противопоказано.

Сдерживайтесь как угодно, но мат не должен сходить с ваших уст. Вы не должны падать так низко.

4. Командный тон и указующий перст

Командный тон – это то, чего мужчина ждет от женщины в последнюю очередь. Ему и в жизни хватает «жесткого» общения, приказов, инструкций, указаний и тому подобных рабочих моментов.

Кто-то подчиняется командам, кто-то их раздает своим подчиненным, но суть не меняется – мужчины варятся в этом постоянно, когда взаимодействуют с другими мужчинами.

Поэтому у них в голове просто не укладывается связка «женщина + командный тон».

Если вы все же решаетесь применять ее в жизни, то получаете очень предсказуемый результат: мужчина или отстраняется от вас, старается свести общение к минимуму, или начинает общаться с вами по-другому – как с мужчиной.

Вы уже зарекомендовали себя как «настоящий мужик» своими манерами и речью, поэтому второй вариант вполне реален. Сюда же, кстати, относятся и разного рода «повелительные» жесты.

Когда женщина одну руку упирает в бок, а другой показывает предполагаемое направление движения для мужчины (и не только), это выглядит просто отвратительно.

На ум приходит сразу суровая школьная училка, которая отчитывает ученика перед классом или выгоняет его.

И то же самое ощущение рождается и в мужской душе, даже если с ним ничего подобного в детстве и не происходило.

Опасайтесь жесткого повелительного тона в общении с другими людьми (и мужчиной) и, конечно же, сопутствующих этому жестов.

5. Демонстрация смелости и деловитости

Даже если вы обожаете гонять на картодроме и регулярно прыгаете с парашютом, не стоит рассказывать об этом и красочно в деталях все описывать.

Не забывайтесь! Не надо говорить, как вы замечательно умеете складывать парашют перед прыжком, и какой прилив адреналина вы испытываете при прыжке из самолета.

Не надо рассказывать мужчине, как на старте заезда вы на своем карте «припечатали» в ограждение пару мужиков, которые не уступили вам дорогу или как вы орудовали гаечным ключом, чтобы поменять тормозной баланс.

Для вас это может быть и «круто», однако доброй службы вам эти рассказы не сослужат.

Демонстрация смелости и умелости в мужских делах разом снижают вашу привлекательность для противоположного пола.

Речь не о том, чтобы вообще не делать этого (хотя, признаться, это оптимальный вариант) – речь о том, что не нужно все это в красках рассказывать мужчине

Прыгнули с парашютом – хорошо. Погонялись на картодроме – отлично. Просто не нужно это афишировать и бравировать тем, «как вы там всех уделали».

Мужчине нравится быть смелым рядом с женщиной, которая слегка опасается, побаивается и избегает мужских дел и забав.

Поэтому следите за своим досугом и не позволяйте себе отдыхать «по мужски» - так вы естественным образом снизите вероятность появления подобных «смелых разговоров».

6. Использование сленга и модных словечек

Сейчас повсеместно можно услышать слова, вроде: «Круто», «Зажгли», «Драйв», «Кайф» и т.д. Сленг и модные слова сменяют друг друга довольно часто, однако неизменным остается одно.

Мужчины не хотят слышать таких слов из уст женщины.

Почему? Женщина, которая применяет в речи такие слова, словно замусоривает себя и свое сознание, словно скатывается на более низкий уровень развития.

Да, это допустимо в подростковом возрасте, однако когда вам уже хотя бы лет 19-20, обо всем этом стоит хорошенько и навсегда забыть.

Дорогие женщины, помните о том, что вы для мужчины являетесь неким образцом, эталоном, к которому стоит стремиться. Мы воспринимаем вас как особые создания, которые несут в себе вечность, если хотите.

Вы – носители чего-то абсолютного и незыблемого – в мыслях, в действиях, в словах. И поэтому использование преходящих модных слов и сленга приводит к тому, что вы сами занижаете свою ценность, занижаете свой высокий уровень, к которому мужчина хочет стремиться.

Мужчине не хочется связывать свою жизнь с женщиной, если он не видит с ней перспектив для личностного и духовного роста, и ваша речь – один из важнейших индикаторов вашего общего уровня развития.

Поэтому будьте внимательны к себе и старайтесь заменять сленг и преходящие «трендовые» слова на что-то более вечное и общепринятое. Достойные мужчины обязательно это оценят.

Помните об этом и обязательно вкладывайте усилия в развитие своей женской привлекательности и истинной природы.опубликовано econet

Автор Дмитрий Науменко

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