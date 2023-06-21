Самое ПРОСТОЕ объяснение - ПРАВИЛЬНОЕ

Есть хорошее понятие "Бритва Оккама" - это принцип простоты, который в переводе звучит как «Не нужно множить сущности без необходимости». Т.е. самое простое объяснение скорее всего и есть правильное. А в фильме "Красные огни" приводится пример этого принципа: "Когда я слышу топот копыт, я представляю не единорогов, а лошадей"

Правило "Бритва Оккама"

Есть хорошее понятие "Бритва Оккама" - это принцип простоты, который в переводе звучит как «Не нужно множить сущности без необходимости». Т.е. самое простое объяснение скорее всего и есть правильное. А в фильме "Красные огни" приводится пример этого принципа: "Когда я слышу топот копыт, я представляю не единорогов, а лошадей".

Иногда бывает не лишним вспомнить об этом принципе, особенно, когда фантазия уже напридумывала сотни изощрённых объяснений происходящего, сказанного, имевшегося в виду вместо одного единственно верного.

Наш мозг, особенно когда это касается отношений, не хочет верить в неприятное. Поэтому вместо логической цепочки: "Если А, то Б" появляется "Пока не очень складывается то, что он сделал, с тем, что я о нём думала. Но я не чувствую, что А = Б. Он всё-таки меня любит, а сказал (сделал) А потому, что имел в виду С, из которого вытекает D, и это очень похоже на то, что там есть E, а это значит, что он всё-таки меня любит, и никакого Б там нет".

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Мозг найдёт объяснение всему при желании, только дай ему команду. Только в первом случае две переменные, а во втором - 100500, но оно тоже идеально подведены к желаемому итогу.

Для того, чтобы признать правду, нужна смелость, потому что иногда это значит и признать все свои отрицательные чувства, с ней связанные, и прожить этап трансформации себя - самоидентификация в такие моменты меняется, т.е. умирает одна часть личности и рождается другая, что сопровождается неотъемлемой болью: смерть никогда не бывает приятной.

В изменениях, тем более, кардинальных, происходит трансформация личности, это всегда болезненно. Даже в кардинально положительных изменениях!

Умирает та часть личности, которая привыкла считать, что у неё всё хорошо /всё под контролем/ она в отношениях. Рождается новая: сформировавшая новые обстоятельства, научившаяся быть в старых, с полученным опытом, принятыми решениями, как быть дальше, идущая новым путём.

Но чтобы родиться, нужно пройти через хаос, когда рушится привычная основа, земля уходит из-под ног, и обретается новая земля. В процессе идёт поиск новой основы: чему теперь я верю, чему должна верить, что для меня сейчас правда, чего я хочу в новых обстоятельствах, чем я смогу заниматься, что чувствовать, что меня поддерживает, что сейчас мой центр, моя основа?

Когда мы стараемся не замечать очевидного, значит, происходящее нам не нравится, и прямо в этот момент мы пытаемся себя обмануть. Всегда лучше смотреть реальности в лицо.

Только в этом случае есть шанс сделать правильный выбор, который приведёт к желаемым последствиям.

P.S. Раз не существует единой теории относительного того, что думать и как считать в тех или иных случаях, то правило "Бритва Оккама" может пригодиться.опубликовано econet

© Инна Макаренко

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