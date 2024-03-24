НЕВЫНОСИМЫЕ ЛЮДИ: Как правильно себя с ними вести

Почему мы не даем отпор тем, кто день за днем высасывает из нас энтузиазм и жизнелюбие и отравляет жизнь всем окружающим? Как научиться оказывать сопротивление и защиту от негативных людей, не сорвавшись при этом? Как противостоять, не теряя контроля и не рискуя усилением конфликта?
Почему мы не даем отпор тем, кто день за днем высасывает из нас энтузиазм и жизнелюбие и отравляет жизнь всем окружающим? Как научиться оказывать сопротивление и защиту от негативных людей, не сорвавшись при этом? Как противостоять, не теряя контроля и не рискуя усилением конфликта?
Конфликтные типы людей, к сожалению, встречаются в нашей жизни довольно часто. Однако общение с конфликтными людьми не только неприятно, но и вредно. Суть проблемы, по мнению известного психиатра, тренера агентов ФБР Марка Гоулстона заключается в том, что нам иногда проще сказать «да», чем вступать в конфликт и доказывать свою позицию. Но в долгосрочной перспективе такое решение принесет только неприятности. Что же делать? Вам нужна новая стратегия борьбы, уверен знаменитый психиатр.
При конфликте с негативными типами людей не надо концентрироваться на своей агрессии, пишет в своей книге «Ментальные ловушки на работе» Марк Гоулстон. Лучше найдите принцип, защиту от негативных людей, которые вы будете отстаивать. Таким образом вы сохраните внутреннее равновесие, станете увереннее и будете действовать с большей точностью.
Следуйте формуле:
Агрессия + принцип = убеждение;
Агрессия — принцип = враждебность.
Что происходит, когда вы применяете эту стратегию?
Во-первых, ваша агрессия находит выход — но, поскольку вы используете ее для воплощения своих принципов, разговор не скатывается в бессмысленный спор, в котором нет и не может быть победителей.
К тому же, если вы исходите из принципа, на вас меньше всего давит мысль о том, что вы берете на себя ответственность за чужую халтуру. Чужая ответственность оказывается привязана в общему «закону» или принципу («Ты проехал на красный цвет»).
Во-вторых, когда ваш оппонент видит, что вы отстаиваете принцип, вместо того чтобы презирать вас и уходить в оборону, он сам начинает искать вашего одобрения. К тому же такое поведение наглядно демонстрирует негативной личности, что ей следует вести себя поаккуратнее — вы постовой, а на красный свет проскакивать нельзя. Если он нарушит правила, ему придется за это отвечать. За счет этого власть снова окажется в ваших руках.
«“Нет”, сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем “да”, сказанное только для того, чтобы обрадовать человека или, хуже того, чтобы избежать проблем».
Махатма Ганди
Основная идея в том, чтобы найти в негативной личности что-нибудь (что угодно!), что вы действительно цените. Наверняка есть какая-то хорошая черта или особенность, которую вы с неохотой, но признаете?
Это может быть интеллект или честность, уверенность в себе, готовность доводить дело до победного конца.
Используйте эту черту как рычаг — скажите негативному человеку, что хотите его поддержать (благодаря его талантам или способностям), но что он никак не облегчает вам эту задачу.
Ваша цель — или убедить оппонента изменить свое поведение, или убраться из вашей жизни.
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Необходимые шаги:
1. Возьмите лист бумаги, разделите его поровну на два столбца.
2. В левой колонке напишите имена всех негативных людей, которые высасывают из вас жизнь и с которыми вы страшитесь встречаться.
3. В правой колонке напишите имена всех тех, кто вдохновляет вас и придает сил.
4. Найдите принцип, который будете отстаивать.
5. Окажите сопротивление людям из левой колонки – продемонстрируйте свое сожаление тем, что вы начинаете радоваться их неудачам.
6. Поставьте себе задачу: в течение 30 дней как можно меньше времени проводить в обществе негативных людей и как можно больше – в компании людей позитивных. По завершении 30-дневного срока не останавливайтесь.
Одним из самых главных факторов стресса и неудач является общение с так называемыми ядовитыми людьми.
Это те, кто постоянно подводит или обманывает вас, много требует, но ничего не дает взамен, склонен постоянно обвинять других и т.п. Марк Гоулстон предостерегает: держитесь подальше от ядовитых людей.
Как определить ядовитых людей в своем окружении?
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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