Почему мы ожидаем ЭМПАТИИ от мужчин, но СЫНОВЕЙ УЧИМ совсем НЕ этому?

Все мы хотим, чтобы мужчины помогали нам готовить и убираться, но при этом говорим сыновьям, что игрушечная кухня - это для девочек. Мы восхищаемся парнем, который может порвать танцпол, но при этом ведем сына не на танцевальный кружок, а на баскетбол или каратэ. Мы умиляемся мужчине, который рыдает от избытка чувств на собственной свадьбе, но сыновьям говорим «не реви, ты же мальчик»

Нет, это текст не о том, что мальчики должны ходить в розовых платьях и играть в феечек. Хотя, если они хотят, почему бы и нет?

Как воспитывать мальчика

Все, что считается «девчачьим», не подходит для мальчика. И я считаю, что это проблема, которую должны решить мы - взрослые, воспитывающие будущих мужчин по определенным установкам.

Все мы хотим, чтобы мужчины помогали нам готовить и убираться, но при этом говорим сыновьям, что игрушечная кухня - это для девочек. Мы восхищаемся парнем, который может порвать танцпол, но при этом ведем сына не на танцевальный кружок, а на баскетбол или каратэ.

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Мы умиляемся мужчине, который рыдает от избытка чувств на собственной свадьбе, но сыновьям говорим «не реви, ты же мальчик». Мы хвалим вовлеченных и заботливых отцов, которые проводят много времени с детьми, но ни за что не купим сыну игрушечного пупса с коляской.

Общество в целом не считает эмоциональность и умение позаботиться о ближнем сильной стороной мальчиков, тогда как у них все это развито не меньше, чем у девочек. Мальчики - такие же люди с нормальными человеческими эмоциями: они могут плакать, когда им больно или когда расстроены.

Точнее, могли бы. Если бы мы не говорили им постоянно что-то вроде «будь мужчиной». Мы хотим как лучше (по крайней мере нам так кажется), потому что боимся, что их начнут дразнить, если они будут недостаточно мужественными в традиционном понимании.

Может, нам стоит пересмотреть понятие традиционной мужественности и разрешить, наконец, мальчикам быть существами, которые имеют право на чувства?

Но тем самым мы лишаем их возможности стать полноценными взрослыми. Может, нам стоит пересмотреть понятие традиционной мужественности и разрешить, наконец, мальчикам быть существами, которые имеют право на чувства?

Больше всего на свете мы хотим, чтобы наши сыновья выросли в настоящих добытчиков. Мы хотим развивать в них лидерские качества и бизнес-таланты - и это хорошо. Но это далеко не все, о чем им стоит узнать.

Мы почему-то забываем (или не хотим принимать в расчет), что, кроме начальников и владельцев фирм, они могут стать хорошими мужьями и отцами. И что на налаживание внутрисемейных связей у них будет уходить не меньше сил и времени, чем на построение карьеры. Но почему-то к этому мы их совершенно не готовим.

Да, они в курсе, что мужчина должен хорошо зарабатывать и содержать семью, но они не в курсе, что такое эмоциональный интеллект. И после этого мы жалуемся - отчего это наши мужчины не могут проявить хоть каплю внимания или сочувствия.

Мы живем в культуре, которая требует от мальчиков «быть мужиком и не проявлять слабости», то есть не быть как «баба», и при этом мы хотим равноправия.

Мы не можем одновременно внушать сыновьям, что женщины не менее сильны, умны и способны, чем мужчины, и при этом произносить фразы типа «бьешь, как девчонка».

Этот смешанный посыл наносит огромный вред и вовсе не помогает нашим сыновьям стать полноценными мужчинами.

Мы оказываем им медвежью услугу - ее же, кстати, мы оказываем и нашим дочерям, которым придется иметь дело с этими мужчинами в будущем.

Мы осуждаем мужчин за шовинизм или агрессию, потому что взрослый в состоянии разобраться со своим поведением, неважно что именно внушали ему в детстве. Люди способны оправиться после травм и потрясений. Точно так же мужчина, которого воспитывали в эмоциональной холодности, может стать эмпатичным взрослым - ему лишь придется приложить больше усилий.

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Но зачем обрекать его на эти усилия?

Мы читаем своим детям вслух и загружаем им на планшет развивающие приложения, потому что хотим, чтобы они получили необходимые знания и хорошо учились. Так почему же мы не помогаем им развиться эмоционально? Ведь именно это поможет им стать хорошими мужьями и отцами в будущем. Нам стоит подумать об этом.опубликовано econet

Автор Рита Темплтон

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