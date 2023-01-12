НИЗКАЯ САМООЦЕНКА?

Почти все, кто жалуются на низкую самооценку, на самом деле имеют завышенную самооценку. Иногда очень завышенную. Но нестабильную. То есть она чаще всего завышена, но иногда низко падает. Полежит и опять взлетает над головой. Поэтому в 90% случаев проблема с жалобами на низкую самооценку решается работой с самооценкой завышенной



Почти все, кто жалуются на низкую самооценку, на самом деле имеют завышенную самооценку. Иногда очень завышенную. Но нестабильную. То есть она чаще всего завышена, но иногда низко падает. Полежит и опять взлетает над головой. Поэтому в 90% случаев проблема с жалобами на низкую самооценку решается работой с самооценкой завышенной.

Самооценка и ожидания...

Люди с заниженной самооценкой тоже бывают, но они почти никогда на это не жалуются.

Дело в том, что заниженная самооценка - это следствие тревожности. Высокой тревожности это следствие и следствие гиперответственности. Человек боится даже высунуться, даже произнести "Я!" или "Я это могу!" или тем более "Я это умею лучше других!" потому что ему кажется, что тут же придется отвечать за базар.

И обязательно что-то не получится, а значит будет суровая расплата: насмешки, плевки, издевки. Поэтому лучше всего - сидеть и не высовываться. На вопрос "можешь?" отвечать "не думаю", а на утверждение "ты это умеешь лучше других!" испуганно произносить "нет-нет, ну что вы!".

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Хочет ли такой человек избавиться от своей заниженной самооценки? Черта с два! Ему слишком страшно. Он хочет, чтобы от него отстали и перестали требовать от него каких-то амбиций. Он лучше уж скажет, что он не умеет, а если получится, все удивятся, похвалят его, он облегченно вздохнет.

То есть типичный человек с настоящей заниженной самооценкой все время думает как бы не завысить свою самооценку, как бы не преувеличить свои возможности, чтобы его потом не высмеяли или не отругали. Поэтому в случае людей с действительно заниженной самооценкой работать надо с тревожностью (!).

Но повторю, они никогда не формулируют проблему как "у меня заниженная самооценка" нет, никогда. Они говорят что угодно, но только не это. Они жалуются на свою некомпетентность, на рассеянность, на злых людей, на то, что не отвечают чужим ожиданиями, не умеют говорить нет, но свою самооценку они заниженной не видят и считать себя умней, красивей и сильней не хотят ни в коем случае. Это для них - кошмарный сон! Шаг на сцену, где их начнут активно закидывать помидорами. Поэтому работа с такими людьми - это снизить страх перед помидорами и сценой. И тогда их самооценка и сама будет адекватной.

А вот смотрите, люди, которые жалуются всем: "у меня самооценка занижена, я себя недостаточно ценю, я хотел бы чувствовать себя не хуже других или лучше, но у меня вечно не так, я вечно ощущаю себя ничтожеством или слабаком, уродиной или неловкой дурой, помогите мне, доктор!" Что с ними?

С ними обычно такая вещь. Он задирают планку, которой соответствовать не могут, строят иллюзии собственной исключительности, а потом, наткнувшись на реальность, падают и ощущают себя очень скверно и очень низко.

По сути, они просят научить их стабильно поддерживать иллюзии. Они говорят: научи меня такому фокусу, чтобы я постоянно ощущал себя круче всех, а я красивей всех, и чтобы на это никак не влияла реальность. Чтобы нам, допустим, говорил кто-то "да ты лох" или "а ты страшная!" а мы бы посмеялись им в лицо и в полной уверенности своей неотразимости отправились домой.

Вы помните, что самооценка управляет спонтанностью. Пока вы себе очень нравитесь, любуетесь собой, очарованы и поражены своим величием, талантом, красотой, энергия действительно наполняет вас, вы плаваете в эйфории и чувствуете себя как эмбрион в сладких водах амниотической жидкости. Хорошо, радостно и уверенно. Поэтому держать самооценку высоко (относительно привычного) это все равно что постоянно сосать через пуповину питательную субстанцию из мировой плаценты.

Однако наша с вами эволюция не заинтересована в питании и отборе подобных паразитов, поэтому беря и беря у банка энергии кредит иллюзий, в конце концов придется стать банкротом. Или как-то расплатиться. Поэтому люди с завышенной самооценкой все время натыкаются своей сказочной лодкой на рифы реальности и вот тогда они чувствуют падение самооценки. А момент падения самооценки очень болезненный.

От низкой самооценки как таковой особенных страданий не бывает. Человек с низкой самооценкой адаптирован к ней. Страдания его связаны с тем, что ему постоянно какие-то требования предъявляют и усиливают его тревогу.

А вот человек с завышенной самооценкой, когда встречает отпор реальности, действительно испытывает страдания. Он чувствует себя хуже, чем хотелось бы, иллюзию слепить больше не из чего, и он обращается к близким с вопросом: как мне быть со своей низкой самооценкой, почему я себя не люблю?

Не любишь, потому что привык думать, что ты лучше, увидел реальность и разочаровался. Выход в том, чтобы принять себя реального и полюбить. Но этого не получится, если постоянно строить иллюзии и завышать свою самооценку. В этом случае ты реальный всегда будешь убогим по сравнению с тем образом, который ты создаешь.

Нередко приходят к психологам женщины и говорят: "Мне говорят, что я симпатичная, а я кажусь себе уродиной. Помогите принять себя и полюбить!" При беседе выясняется, что иногда женщина себе нравится, на некоторых фото, в зеркале при определенном освещении, в какие-то особенные моменты жизни.

Просишь описать себя в такие моменты, выясняется, что она не просто симпатичная женщина, а великолепная, ослепительная и роковая. Поймав состояние эйфории от такого своего образа - самой-самой, такой женщине конечно неприятно возвращаться в реальность и смотреть на свое отражение или фото в обычном свете, без грима.

Можно часами гипнотизировать такую женщину, внушая ей, что она прекрасна всегда (за этим гипнозом она приходит, собственно, хочет, чтобы ее "убедили" - зомбировали и вбили ей в голову такой кол) ничего не получится. Зато если такой женщине удается принять тот факт, что она никогда не бывает ослепительна, разве что субъективно, в любящих ее глазах, а объективно - никогда, она всегда обычная, может выше среднего, на любителя, но не эталон, то чудесным образом проходят и страдания "низкой самооценки".

А дальше она может даже полюбить себя. Только "полюбить себя" - это не замирать в ослеплении и немом восторге перед зеркалом. Это просто с нежностью и терпимостью относиться ко всем своим проявлениям, помня, что ты живой, несовершенный, но любимый собой человек.

Иногда встречаются люди с несгибаемой самооценкой и им многие хотят подражать. Они всегда в себе уверены, всегда собой довольны, у них почти никогда не бывает энергетических спадов. Как добиться такого?

Если это действительно стабильные люди, а не те, кто на публике презентуются в состоянии завышенной самооценки, а в периоды ее падения прячутся, то это люди, реалистично воспринимающие себя. Только реалистичность дает стабильность.

А реалистично, это я уже говорила как: это значит любя себя любым и признавая, что в вас есть множество объективных несовершенств. Другим вы можете втирать, что угодно, говорить "я самый умный" или "мои работы - лучшие в мире" или "я самая красивая, конечно", вызов будет провоцировать агрессию и если в ответ на агрессию вы будете реагировать спокойно, ощущение от вас и правда будут такие, будто вы сильны и крайне в себе уверены, но врать это все вы можете другим, если нравится быть провокатором. А себе врать нельзя. Иначе будете падать.

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Сами вы должны очень четко понимать, какой вы есть в глазах других. Вы не должны ошибаться.

Вы должны понимать, что:

1) вы безразличны всем тем, чьи интересы напрямую с вашими не пересекаются, вы для них - почти пустое место,

2) взгляд людей на все субъективен и предвзят, и на вас конечно тоже,

3) вас хвалят, если вы полезны почему-то, ругают, если вы вредны, оценка вас зависит от множества обстоятельств,

4) никто вами не восхищен безусловно, кроме тех, кто вас любит, то есть опять же - субъективно,

5) условно восхищены вами те, кому вы полезны для собственного их удовольствия, но как только уйдет удовольствие, уйдет и восхищение.

И т.д.

Вот такую объективную картину стоит иметь в голове и не ожидать, что люди будут объективно вас оценивать, тем более объективно оценивать высоко. Это невозможно. Только субъективно, а субъективный взгляд зависит от многих разных обстоятельств, так стоит ли чувствовать себя ничтожеством, если обстоятельства сложились так, что оценка вас стала плохой или даже очень плохой? Поменяются обстоятельства, поменяется и оценка.

Главное, чтобы вы сами находились в динамике развития, выставляли себе новую посильную планку, двигались к ней, хвалили себя за достижения, меняли планку, и всегда любили себя. Это и есть независимая и стабильная самооценка.

Реалистичная, поскольку без иллюзий помогает принять реальное к вам отношение людей: ненависть, симпатию, безразличие, непонимание, отвращение, возмущение, восхищение или что-то еще, что на собственную любовь к себе никак не должно влиять, ни в большую, ни в меньшую сторону. опубликовано econet

© Марина Комиссарова

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