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Как рассшифровать плохое поведение ребенка

Источник: b17.ru 23 ноября 2023 5190
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Поведение ребёнка является зеркалом того, что происходит между ним и родителем или в целом в семье.

Как рассшифровать плохое поведение ребенка

Как часто слышишь на консультациях про плохое поведение детей…

Родители говорят об этом со злостью, тяжелым чувством бессилия, тревогой и даже страхом.

Я их вполне понимаю. Ведь поведение ребёнка является зеркалом того, что происходит между ним и родителем или в целом в семье.

Ладно ещё если от неподобающего поведения страдают близкие. Когда же оно выноситься на всеобщее обозрение, в коллектив школы или садика, мамами-папами овладевает отчаяние.

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Зачастую родители, если превентивные меры не помогают, защищаются говоря, что виновата генетика: у деда характер точь-в-точь. Такой же упрямый и своенравный.

Или списывают плохое поведение на то, что ещё мал, или какие-то травмирующие истории в жизни ребёнка.

Оговорюсь, что как раз травмы и правда могут быть причиной его сложного поведения. Но сегодня не об этом.

Ещё близкие, бывает, сетуют, что ребёнок ведёт себя ужасно "на зло". В семейной терапии даже есть термин «протестное поведение».

Вот только смысл его не совсем в том, что мальчик-девочка ведут себя «на зло». Они «показывают» своим поведением, что их жизнь - это невыносимо.

Как рассшифровать плохое поведение ребенка

По У. Глассеру потребности человека заключаются в:

  • Выживании
  • Ощущении принадлежности
  • Признании
  • Удовольствие
  • Свободе
  • Власти.   

Опираясь на этот список, стоит понять, чего добивается ребёнок-подросток неподобающим поведением.

Цели негативного поведения:

  • Привлечение внимания
  • Самоутверждение (про власть)
  • Месть
  • Уклонение.

Какую из обозначенных целей преследует ребёнок можно понять исходя из чувств родителей, представленных в таблице: 

Как рассшифровать плохое поведение ребенка

Если вы испытываете раздражение, то проверяйте, чего не достает сыну-дочери.

Если это негативное привлечение внимания, то, конечно, не стоит его подкреплять своим возмущением, наказанием, нотациями. Лучше всего проигнорировать.

Поставить в уме галочку: «Нас ему мало» и делать что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят. Хвалите, проводите время наедине с ним, хотя бы 15 минут в день!

Если речь идет о самоутверждении, это значит, что ребенок думает, будто с ним будут считаться тогда, когда он сможет оказывать влияние на других: «Вы сделаете так, как я хочу, вы не сможете мною управлять».

Такое поведение часто встречается при крайне ригидном поведении самих родителей. Когда дети подрастают, а требования к ним не меняются. Возможно, стоит пересмотреть свод правил вашей семьи.

В помощь здесь следующее:

  • Предоставляем ребенку выбор без выбора (ты помоешь посуду или польешь цветы?)
  • Не приказываем
  • Предупреждаем его заблаговременно о предстоящих событиях
  • Договариваемся заранее и держим слово
  • Моделируем ситуации, в которых выигрываете, и вы и ребенок
  • Не конфликтуете сами, не поддерживаете борьбу

Если речь идет о мести, ребенок может думать: «Пусть меня никто не любит, и я с этим ничего не сделаю, но ОНИ будут считаться лишь тогда, когда я отомщу».

Разумно разобраться, что произошло, почему ребенок мстит? Исправить дружелюбием и пониманием.

Если имеет место быть уклонение, и у вас опускаются руки до отчаяния от происходящего, то, с детьми может происходить следующее. Они теряют веру в себя, у них многое не получается, формируется негативное представление о себе, то есть низкая самооценка.

Сказать чадо хочет, видимо вот что: «Я никчемный, у меня ничего не выходит, я глуп. Отстаньте от меня».

Что делать?

  • Перестать жалеть
  • Изменить свои ожидания относительно того, что ребенок мог бы сделать, и сконцентрируйтесь на том, что уже сделал
  • Ведите к успеху постепенно, сначала создавая обстановку, в которой хочется преуспеть, а уже потом усложняйте задачи
  • Искренне подбадривайте ребенка
  • Ничего не делайте за ребенка сами, но воздержитесь от уговоров делать что-то.

Приведенные советы и правда работают.

Если хочется разобраться в материале более глубоко, то предлагаю внимание книгу Кэтрин Кволс «Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания».

Не помогает - идите к семейному системному консультанту. Возможно, ситуация в семье каким-то образом отражается на ребенке. Дети - индикаторы происходящего.

Психолог поможет разобраться, вы сможете увидеть новые варианты взаимодействия в семейной системе.

Либо окажется, что ребенку показана психотерапия. Этого не стоит бояться, наоборот. Чем раньше родители обратятся за помощью, тем проще достигнуть позитивного результата.

Часто слышишь: «Я пока подожду, попробую еще так-то сделать». А потом наступает переходный возраст, ситуация усугубляется и подростка невозможно уговорить пойти на консультацию.

Важно помнить, что до 10,5 лет внутренние проблемы детей решаются очень быстро, согласно их физиологии.опубликовано econet

Автор Елена Кислова 

фото ©Bill Gekas

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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поведение воспитание родители дети

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