ВСЕГО 3 простых ВОПРОСА которые помогут решить ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ

Существует старое мнение о пользе опыта: опасайтесь людей с двадцатилетним опытом. Он может состоять из одного года обучения и 19 лет повторений.

Как преодолеть любое препятствие с помощью простых вопросов



Что стоит между вами и тем, чего вы хотите?

Ваши ответы могут относиться к недостатку денег, времени, поддержки семьи, или ко всему этому вместе взятому. Помехи кажутся такими бесчисленными, такими очевидными и такими непреодолимыми.

Вы можете по-разному относиться к своим проблемам. Обычный путь – это объяснять их или отрицать.

И тот, и другой способ отнимают много времени и энергии. И оба заставляют вас застрять в прошлом, сохраняя направленность вашего внимания на тех сферах жизни, которые не работают на цель.

Чтобы немедленно обратиться к альтернативам, вообразите простую ситуацию…

Представьте, что вы едете по живописному шоссе. Внезапно вы видите большой камень в центре дороги. В этот момент у вас есть несколько возможностей. Вы можете попытаться объяснить, как камень оказался там. Вы можете также начать жаловаться на небрежность при конструировании шоссе. Но вы можете просто миновать весь этот негатив. Вместо объяснений или ругани на камень и обстоятельства, просто объехать помеху.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Столкнувшись с преградами, люди часто реагируют вопросами, основанными на жалобах и объяснениях, например:

— Почему я так одинок?

— Почему это всегда происходит со мной?

— Почему я такой неудачник?

Однако у вас всегда есть другой путь. Вы можете задать вопросы, которые помогут вам обойти любую преграду в жизни.

Вопросы обладают огромной силой. Они направляют ваше внимание и всё, что с ним связано: то, как вы думаете и что вы чувствуете. Если вы хотите добиться других мыслей, ощущений и результатов в своей жизни, задавайте другие вопросы.

Откажитесь от вопросов типа «почему», и начните задавать вопросы «как». Например:

1) Какой из этого может быть урок?

Существует старое мнение о пользе опыта: опасайтесь людей с двадцатилетним опытом. Он может состоять из одного года обучения и 19 лет повторений.

Суть в том, что опыт не приходит в готовом и упакованном виде. Всё зависит от того, как вы интерпретируете свой жизненный опыт, и ваши интерпретации могут меняться с годами. Одно единственное событие может продвинуть вас гораздо дальше, чем годы жизни. Всё зависит от того, как вы интерпретируете событие.

Психолог Мартин Селигман (Martin Seligman) посвятил свою карьеру изучению различных способов отношения людей к своему опыту. Он заметил, что у каждого из нас есть свой подход к объяснению происходящего. Люди, которых можно считать скорее беспомощными, имеют тенденцию к таким объяснениям, которые:

Перманентны: «Я всегда чувствую замешательство, когда встречаю что-то новое для себя». Личностны: «Я не умею находить контакт с новыми людьми». Всеобъемлющи: «Я отношусь к тому типу людей, которых преследуют неудачи во всём, вне зависимости от целей, которые я преследую».

Оптимисты используют другой подход. Они объясняют события таким образом:

Гибко: «Когда я чувствую замешательство, я задаю себе вопрос, который позволяет мне придти к пониманию.» Ситуационно: «Если мне кажется сложным общаться с человеком в баре, я приглашаю его в тихий ресторан». Специфично: «Мне кажется сложным идти к длительным целям, поэтому сейчас я сосредоточусь на достижении более краткосрочных целей».

Вы должны выработать такое отношение к преградам, которое будет скорее подталкивать вас, чем тормозить.

Вместо того чтобы сопротивляться или жаловаться, просто используйте вопросы.

Спросите себя:

1) как я могу отнестись к этому событию с более сильной позиции? Какой положительный урок может быть из этого вынесен?

2) Что хорошего в том, что я столкнулся с этой проблемой?

Конечно, есть простой ответ: «Ничего». Однако учтите, что только выход за рамки очевидного может приоткрыть перед вами новые перспективы.

Энтони Роббинс рассматривает в своей книге «Разбуди в себе гиганта» такой пример. Он вспомнил те времена, когда находился в дороге порядка 100 дней из 120. Как-то вернувшись в офис, он нашёл кипу записок с неотложными делами и список звонков, на которые он должен ответить. Он чувствовал себя уставшим еще до этого открытия. Теперь же он почувствовал себя полностью опустошённым.

Тони смог изменить своё внутреннее состояние, просто спросив себя: что хорошего в этой проблеме? Он вдруг понял, что ещё несколько лет назад был бы счастлив получить звонки хотя бы от 20 – не говоря уже о сотне таких известных людей.

Этого озарения было достаточно, чтобы разрушить чувство фрустрации. Он вдруг понял, что чувствует восторг от того, что столько уважаемых им людей хотели с ним связаться.

3) Каким должен быть мой следующий шаг?

Этот вопрос проливает свет на возможное решения. Вне зависимости от того, что происходит, вы можете выбрать, что сказать или сделать в ответ. Вместо того чтобы демонстрировать сопротивление или жаловаться, вы можете выбрать свой следующий шаг.

Успешные люди всегда сохраняют склонность к действиям. Добавьте сюда вдохновение и стремление к разнообразию, и вы добьётесь движения без остановок.публиковано econet

Перевод статьи Джека Кэнфилда «Overcome ANY Obstacle with 3 Simple Questions».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet