Нарциссизм и самооценка: найди 10 ОТЛИЧИЙ

В большинстве своём нарциссы — это люди с глубокими психологическими проблемами, деформированными критериями оценки себя и окружающих и слабым чувством собственного достоинства...

«Я достоин», «я неудачник» или «я особенный»?

Когда речь заходит о нарциссах, в сознании многих возникает образ самовлюбленных, красующихся людей с завышенной самооценкой.

Однако это заблуждение имеет мало общего с реальностью.

В большинстве своём нарциссы — это люди с глубокими психологическими проблемами, деформированными критериями оценки себя и окружающих и слабым чувством собственного достоинства.

Психолог Скотт Барри Кауфман рассказывает, что за последние годы исследователям удалось узнать о нарциссизме, чем он отличается от здоровой самооценки, как формируется и к каким неочевидным последствиям может вести постоянная погоня за высокой оценкой даже у тех, кто не страдает нарциссическим расстройством.

Сегодня почти всем знаком миф о Нарциссе, который так влюбился в свое отражение в пруду, что не мог больше ничего делать, кроме как восхищаться собой. В конце концов, не имея возможности оторвать глаз от своего прекрасного отражения в воде и увидеть вокруг реальных людей, он зачах и умер.

Был ли у Нарцисса другой выход? Привела ли к трагедии чрезмерно высокая самооценка или было что-то еще?

В течение многих лет психологи и средства массовой информации трактовали нарциссизм как завышенную самооценку или перекачанное самоуважение.

Однако не только результаты эмпирических наблюдений психоаналитиков, но уже и качественные и количественные исследования последних лет ставят это под сомнение

Становится ясно, что феномен нарциссизма значительно отличается от феномена самооценки – имеет другое происхождение, динамику развития, становления и последствия.

Так имеет ли смысл стараться повысить самооценку или это грозит тем, что мы переступим грань нарциссизма?

Что в начале?



Различают нормальный инфантильный, зрелый и патологический нарциссизм.

Нормальный инфантильный нарциссизм – основа существования ребенка, фундамент здоровой самооценки, без которой он впоследствии не выживет.

Этот тип нарциссизма развивается с самого рождения, служит гарантией наполняющих и плодотворных взаимоотношений матери и ребенка.

Нормальный инфантильный нарциссизм проявляется до 2-4 лет, частично закрепляется в 6-7 лет и манифестно ненадолго возвращается в пубертате, когда ребенок еще раз самоутверждается в попытке отделиться от родителей.

Необходимо отметить, что с точки зрения опасности развития патологического нарциссизма нужно обращать внимание на возраст от двух до четырех лет. Здесь важно, чтобы произошло формирование чувства отделенности от близких людей, которые до этого воспринимались ребенком как инструмент исполнения его желаний.

Второй фокус внимания родителей и учителей к нарциссизму должен быть обеспечен в период подростковый, когда нарциссизм может быть временным и естественным, если ребенок успешно прошел когда-то первый период нарциссизма, или же патологическим – если так и не сформировалось чувство самости и сепарации от значимых взрослых и он постоянно нуждается в «докачке» чувства своей самоценности.

В 6-7 лет, когда дети учатся понимать образ самих себя через то, как их видят другие, они впервые утверждаются в выводе: «я достоин», «я неудачник» или «я особенный».

Если на раннем этапе развития родители обеспечили ребенку здоровое принятие его таким какой он есть, то мнение окружающих не так болезненно воспринимается, оно попадает на здоровую почву и усиливает уже имеющийся образ себя как достаточно хорошего.

В противном случае, возникает ощущение себя как недостаточно хорошего, и это усиливает развитие нарциссизма.

Стиль воспитания оказывает серьезнейшее влияние на созревание ощущения собственного достоинства или же проявления признаков нарциссизма.

От родителя и воспитателя зависит, останется ли ребенок навсегда нарциссом и таким образом остановится в своем психическом развитии или продолжит движение. Научится ли он реально оценивать себя или всегда будет искажать действительность, тщательно отбирая людей в свою свиту, создавая вокруг себя нарциссическое окружение.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Нарциссизм ребенка часто бывает следствием нарциссизма родителей. Так, у родителей, которые склонны завышать способности детей, к примеру, утверждая: «мой ребенок знает все, что нужно знать о математике», дети впоследствии демонстрируют высокий уровень нарциссизма.

Родители таких детей стремятся переоценивать IQ ребенка, преувеличивать эффект от его школьных выступлений.

Такие родители склонны давать своим детям уникальные имена, чтобы выделить их из толпы и выделиться самим как родителям.

В конце концов, их ребенок усваивает это отношение, в котором, как мы видим, много подспудного сомнения родителей в том, что он сам по себе, без достижений, хорош. И это «знание», накрепко ребенком усвоенное, далее бессознательно управляет его взаимодействием с другими людьми, причиняя хлопоты, страдания, заставляя бежать все быстрее и прыгать все выше.

Напротив, высокая самооценка развивается в условиях родительского тепла и принятия, когда родители знают, что их ребенок попросту хорош.

Они делятся с детьми своей уверенностью в этом, уважением, любовью, признательностью и нежностью.

Они относятся к детям так, что те понимают: значение имеют только они сами, а не то, что они делают, как выглядят или какое носят имя.

В конце концов, эта практика воспитания приводит к тому, что ребенок усваивает ценное сообщение: он – достойная личность и сам по себе «ок», что и является основой здоровой самооценки.

Интересна динамика развития нарциссизма и самооценки. В то время, как самооценка обычно бывает самая низкая в подростковом возрасте и постепенно увеличивается на протяжении жизни, нарциссизм в подростковом возрасте достигает пика и постепенно уменьшается на протяжении жизни.

Поэтому нарциссизм и самооценка как бы зеркалят друг друга в течении всего цикла развития личности и становления психики.

Нормальный зрелый нарциссизм представляет собой скомпенсированный опытом и хорошим родительским отношением инфантильный нарциссизм. Он необходим для построения успешных отношений, развития карьеры и мотивации.

Однако патологический нарциссизм, который проистекает от недостатка истинной любви и принятия, является уже отражением самоидеализации и грандиозного представления ребенка о себе.

Что в результате?

Классический грандиозный нарциссист, или нарцисс – это человек, демонстрирующий высокомерие, превосходство, тщеславие, власть; он использует людей, проявляет те или иные формы эксгибиционизма и страдает от практически ненасыщаемой необходимости получения признания от других.

Он никогда не признается в этом.

Те, у кого сформирована здоровая самооценка, также склонны чувствовать удовлетворение от себя самого или своей деятельности, но они, как правило, не считают себя выше других и не участвуют в гонке достижений.

Еще лучше разобраться в разнице между нарциссизмом и самооценкой может помочь тест самооценки – шкала Розенберга.

Шкала самоуважения Розенберга — это личностный опросник для измерения уровня самоуважения и, в определенной степени, уровня самооценки.

Тест состоит из таких заключений, как «в целом я доволен собой», «я чувствую, что у меня есть ряд хороших качеств» и «я могу делать то же, что и большинство других людей» и др. Если человек согласен с этими утверждениями, это говорит о том, что у него здоровый уровень самоценности и самокомпетентности.

Как сказал сам Розенберг:

Когда мы имеем дело с чувством собственного достоинства, мы спрашиваем, в первую очередь, считает ли человек себя адекватным и достойным, а не считает ли он себя выше других.

Нарцисс при этом не сможет выбрать ответ, что «в целом он доволен собой», так как в глубине души чувствует себя неполноценным, и нарцисс не «встанет в один ряд с другими людьми», так как он считает, что превосходит их. Это важно.

Хотя нарциссизм положительно коррелирует с самооценкой, сходство на самом деле небольшое.

Например, вы можете быть уверены, что превосходите других, однако можете не считать себя достойным человеком. И напротив, можете думать, что вы достойны и компетентны, но не ставить себя превыше других.

Метод корреляционного анализа показывает, что между самооценкой и нарциссизмом общими являются такие показатели, как уверенность в себе, положительные эмоции и стремление к награде. Но на этом сходство и заканчивается.

На самом деле, согласно данным исследования, нарциссизм и чувство собственного достоинства отличались на 63%.

Обнаружилось, что самооценка гораздо сильнее, чем нарциссизм связана с такими критериями, как добросовестность и упорство.

Такой критерий, как дружелюбие, был вообще не свойственен нарциссистам, так как они более антагонистичны.

Между самооценкой и дружелюбием связь прослеживалась – она была не прямой, но положительной.

Что касается ситуаций межличностных отношений, то в 75% случаев нарциссизм и самооценка различались.

Проблемы во взаимоотношениях с людьми, разнообразные реакции гнева в виде крика, угроз или физической агрессии оказались присущи нарциссизму, так же, как и стремление к неуместной конфронтации и к обладанию непропорционально большими ресурсами.

Люди с высоким уровнем нарциссизма, как видно из результатов исследования, так же демонстрировали желание любой ценой быть в центре внимания в социальных сетях, при этом других участников сети, а не себя, считали нарциссичными, невротичными, неприятными и распущенными.

Нарциссически ориентированные люди в своем глазу бревна не видели, но замечали соринку в чуждом, чаще вступали в конфликты, яростно спорили и были сфокусированы на сравнении социальных достижений.

В противоположность этому, люди с высоким уровнем самооценки демонстрировали в социальных сетях желание конструктивной близости с другими и воспринимали других как привлекательных, с яркими чертами лидерства и высоким статусом, в целом, умными, симпатичными и добрыми.

Были также явные различия с точки зрения психопатологии. Нарциссизм и самооценка различались по 100% показателей, и это связанно с таким понятием как интернализация.

В то время как к феномену здоровой самооценки прямо относились невысокий уровень тревоги, низкая склонность к депрессии и самобичеванию, нарциссизму все это было не свойственно.

Напротив, нарциссизм гораздо более тесно связан с экстернализирующим поведением, вроде выброса или помещения своих тревожных чувств во внешние объекты, поиска внешнего врага, разыгрываний сценариев и драм, антисоциальным поведением и агрессией.

При этом также намного чаще нарциссизму сопутствовало использование веществ как анестезии в сложных ситуациях – а именно злоупотребление алкоголем/наркотиками.

Что касается патологических признаков, то согласно методу корреляционного анализа, нарциссизм показал прямую связь по каждому патологическому признаку, тогда как самооценка была в отрицательной корреляции по всем 30 патологическими признакам.

Так, по мнению участников исследования, людям со здоровой самооценкой были совершенно не свойственны отрешенность, расторможенность и психотизм, тогда как у нарциссов во всех случаях прослеживались эти черты.

В случае нарциссизма была выявлена взаимосвязь с истерическим расстройством личности, в то время как самооценка была либо не связанной, либо скорее не связанной с истеричным поведением.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Из этого анализа ясно, что нарциссам гораздо легче отреагировать эмоции через действие, не задерживаясь долго в отношениях, стремительно двигаться вперед от одного к другому, чем пытаться ладить и находить с людьми компромисс.

Нарциссизм – это всегда необходимость доминировать над другими для получения все больших и больших ресурсов.

Напротив, высокая самооценка гораздо больше связана с желанием установить глубокие и близкие отношения с другими людьми.

Так должны ли мы пытаться повысить самооценку и как?

Какой мы можем сделать вывод в отношении вопроса, который мы поставили в начале статьи? Имеет ли смысл стараться повысить самооценку? Чтобы ответить на него, думаю, важно посмотреть глубже в историю.

В течение 20 лет в США с 70-х до 90-х годов мы наблюдали повальное увлечение самооценкой. Это определенно было что-то! В фокусе внимания всего общества было – любой ценой чувствовать себя хорошо. Таким был ответ на все жизненные проблемы.

И, соответственно, затем последовал откат, началось движение в обратную сторону от этого весьма упрощенного понимания.

Рой Баумейстер и его коллеги, проанализировав литературу по повышению самооценки, обнаружили, что эффект от здоровой самооценки не настолько значим и распространен, как принято считать: самооценка сильнее всего коррелирует с проявлением инициативы и счастьем.

Но корреляция не равна причинности, и они не нашли достаточных доказательств того, что вмешательство, направленное на повышение самооценки, на самом деле приводит к какой-либо выгоде или повышению качества жизни.

Итак, как же мы должны относиться к воздействию на самооценку в нашей психологической работе?

Главное, я думаю, мы можем не опасаться, что попытка повысить самооценку у детей будет непреднамеренно создавать поколение нарциссов. Повышение здоровой самооценки никак не связано с развитием нарциссизма.

Поэтому нас впереди ждет огромная работа, мы должны добиться, чтобы все ученики чувствовали себя ценными и уважаемыми, независимо от статуса, имени или способностей.

Реальная проблема заключается в переоценке реальных достижений ребенка и восхвалении детей за то, что они какие-то особенные.

Как отмечает Эдди Бруммельман:

Наша задача в том, чтобы научить родителей и преподавателей выражать любовь и признательность детям, не объявляя их выше других и не требуя от них достижений. Поступая таким образом, родители и воспитатели могут помочь детям чувствовать себя счастливыми от того что они есть, а не от того, что они лучше других.

Я считаю, – продолжает Брумельман, – что здоровая самооценка – это витаминка для вашего самочувствия, ведь низкая самооценка может стать фактором риска для развития, к примеру, депрессии, независимо от того, нарциссичен ребенок или нет.

Но точно так же, если у человека вполне достаточный базовый уровень здоровой самооценки, то постоянное стремление к высокой самооценке лишь затем, чтобы постоянно чувствовать себя хорошо, может дорого обойтись.

За этим стремлением можно не заметить жизни, а именно того, что можно с наслаждением учиться и расти, строить отношения, заводить друзей не по количеству, а для удовольствия – т.е. быть подлинными, а значит, иметь возможность самостоятельно регулировать свое поведение, а также психическое и физическое здоровье.

Если у вас есть достаточная уверенность в своей самооценке, то хорошо бы сосредоточиться на развитии ваших отношений с другими людьми, какими бы сложными эти отношения вам ни представлялись.

Пусть подлинная гордость и сильные положительные эмоции будут естественным результатом этого процесса, а не необходимостью, которую нужно обязательно закрыть».

У каждого из нас бывают трудные времена и периоды неуверенности, поэтому, в первую очередь, работайте над повышением сострадания к себе и другим, а не развитием чувства собственного достоинства и уж тем более не участвуйте в гонке достижений.

Надеемся, что благодаря нашему материалу вы сможете лучше реализоваться и будете чувствовать себя достойными любви и уважения, а также будете в состоянии помочь другим людям достичь того же в их жизни – здоровой, продуктивной, аутентичной.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet