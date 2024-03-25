5 РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ фраз для ребенка

Есть вещи, которых не стоит говорить, даже находясь в самом сильном раздражении и праведном гневе. Наиболее ранящие вещи, разрушающие сам фундамент того, из чего состоят детско-родительские отношения

Конечно, мы все люди. Даже если мы пингвины родители. И мы имеем право испытывать разные эмоции по отношению к своим детям, особенно когда они плохо себя ведут, надоедают, приносят «двойки», ломают наши любимые гаджеты, топают грязными ногами по свежевымытому полу…

Но все-таки есть вещи, которых не стоит говорить, даже находясь в самом сильном раздражении и праведном гневе. Наиболее ранящие вещи, разрушающие сам фундамент того, из чего состоят детско-родительские отношения; отношения, которые, по-хорошему, задают основу для всего последующего психологического благополучия ребенка.

ЧЕГО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ ДЕТЯМ

«Лучше бы ты никогда не родился»

Наверное, это одна из самых разрушительных фраз. Она разбивает вдребезги самооценку, создает у маленького человека ощущение собственной ненужности; воздействие этих слов может длиться очень долго.

Детям ведь трудно понять, что мы на самом деле так не думаем (я, по крайней мере, на это надеюсь), что это просто проявление крайней степени нашего гнева, разочарования, усталости.

«Быстрее, а то я тебя здесь оставлю»

Страх быть брошенным или потеряться обычно присутствует у всех маленьких детей, часто это один из главных детских кошмаров. Произнося эту фразу, мы усиливаем имеющийся страх, делаем его гораздо более реальным.

Вариации на тему «перестань плакать/прекрати баловаться, а то отдам тебя вон той тете/милиционеру/Бабе Яге» из этой же серии.

«Ты никогда не делаешь так, как я тебе говорю»

Повторение этой фразы – прекрасный способ сформировать у ребенка состояние выученной беспомощности, ощущение того, что он, в принципе, не способен сделать в этой жизни ничего хорошего. Со временем у ребенка может пропасть желание даже пытаться что-то делать.

«Почему ты не можешь быть как брат/сестра/Ваня из параллельного класса?»

Дети не любят, когда их с кем-то сравнивают. Им нужно, чтобы их любили такими, какие они есть.

Такого рода фразы вовсе не подстегивают ребенка быть лучше, как нам бы этого ни хотелось. Они усиливают чувство собственной неадекватности и ревности к «образцу для подражания». Причем ревности отнюдь не «белой».

«Твой отец/ твоя мать…»

Нам часто трудно удержаться, чтобы не сказать что-то плохое о другом родителе, особенно если между нами существует конфликт, если отношения на грани (а то уже и за гранью) развода.

Но оказаться «на линии огня» в конфликте между родителями – совсем не полезно для ребенка.

У ребенка может создаться ощущение, что он должен выбрать «с кем он», должен тоже говорить гадости о втором родителе, чтобы заслужить ваше одобрение. Понятно, что такая позиция часто оказывается для ребенка эмоционально невыносимой.

Что делать, если вы ловите себя на том, что время от времени (или почти каждый день) нарушаете эти родительские «табу»?

На самом деле, вызывать у читателей чувство вины, погружать в состояние «я плохой родитель» совсем не входило в мои задачи.

Мне кажется, скорее это повод задуматься о своем эмоциональном состоянии, о своих ресурсах, о степени своего родительского «эмоционального выгорания» и, может быть, вовремя обратиться за профессиональной психологической помощью.опубликовано econet

Автор Полина Румянцева

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