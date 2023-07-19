Психология БЕДНОСТИ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Бедность — штука плохая, это очевидно. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, это все не новость. Важно другое — как бедность влияет на человека?

Бедность — штука плохая, это очевидно. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, это все не новость.

Важно другое — как бедность влияет на человека?

И ещё важнее — сознание человек создаёт бедность или бедность создаёт сознание человека?

Ответ на последний вопрос, как ни странно, прост — и так, и так.

Другими словами, тут у нас дорога с двусторонним движением. Бедность влияет на сознание, сознание влияет на бедность.

Давайте посмотрим внимательнее.

Туннельное зрение

Основная проблема бедности, пожалуй, это своего рода туннельное зрение. В центре фокуса находится проблема, которую надо решить прямо сейчас, а долгосрочные проблемы вытеснены на периферию.

Проще говоря, человек, который ищет деньги, чтобы заплатить за коммуналку и детский сад, ни о чём больше думать не будет.

Американский психолог Эльдар Шафир (Eldar Shafir) провёл несколько экспериментов на эту тему и выяснил вот что — проблемы с туннельным эффектом приводят к снижению продуктивности.

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Один из экспериментов был таким. Людям необходимо было выполнить некоторую работу, в ходе которой можно было замерить их продуктивность (в оригинале используется термин fluid intelligence, которым обозначают умение думать абстрактно и решать задачи, в общем — продуктивность, если огрублять).

Однако перед выполнением работы участникам в случайном порядке предлагали прочитать два сценария. Суть обоих сценариев — поломка автомобиля участника.

Дескать, печальная новость, ваш автомобиль сломался, нужно чинить.

Различия были в стоимости ремонта. В одном случае стоимость была 100 долларов, в другом полторы тысячи.

Участники читали эти сценарии, а потом принимались за работу.

И вот тут открылся туннельный эффект. Люди, у которых доход был высокий, вообще не обратили внимания на стоимость ремонта, она никак не сказалась на их производительности.

А вот люди с небольшим доходом оказались очень чувствительных к цене. Если она была маленькой (сто долларов), они её, в общем-то, не замечали. Но когда она была большой (1500 долларов) производительность падала и заметно.

Почему?

Потому что даже в этой гипотетической ситуации главным становился вопрос: «Где взять полторы штуки баков?».

И людям уже было не до работы.

Для наглядности — падение производительности было больше, чем после бессонной ночи. Неудивительно, что люди работали плохо.

Туннельное поведение

При этом бедные люди ведут себя очень рационально — в рамках своего туннельного фокуса. Они внимательны к скидкам и возможности сэкономить, выбирают наиболее удачный вариант для покупки т.п.

При этом тот самый туннельный эффект по-прежнему влияет на действия людей.

Например, вместо выбора дорогого, но долговечного варианта (скажем, обуви), человек выбирает вариант недолговечный, но дешёвый.

Почему?

Потому что долговечность — это слишком трудная для осмысления категория, если у тебя задача вот прямо сейчас купить что-либо и купить так, чтобы остались деньги для покупки, например, продуктов на ближайшие две недели до зарплаты.

Именно поэтому бедным людям тяжело менять ситуацию, в которой они находятся.

Любые действия они рассматривают только в краткосрочной перспективе — «даст это мне денег прямо сейчас? Лишит это меня денег прямо сейчас?»

Всё, что касается перспективы более отдалённой просто не получается осмыслить.

Я подверну — не получается, не выходит, не удаётся.

Дело тут не в уме. Дело в бедности.

Сосредоточившись на решении текущих вопросов, просто не получается подумать о будущем.

Поэтому людям с низкими доходами так трудно вырваться из бедности. Необходимо много и хорошо думать о будущем, а из-за «туннельного эффекта» это сделать очень трудно.

По уму, человеку стоило бы подумать и прикинуть варианты переезда или повышения квалификации, или смены профессии, или ещё какой-нибудь вариант обдумать. Однако для такого обдумывания просто нет мозговых ресурсов.

Как сказал Шафир, у бедности есть своя ирония — вы сталкиваетесь с высоким уровнем требований к вам, при этом справиться с ними тяжелее, а наказания за ошибки выше, чем в случае достатка.

Не удивительно, что бедность засасывает даже в тех случаях, когда из неё, казалось бы, можно выбраться без особых проблем.

Выход из туннеля

Можно ли как-то избавиться от этого «туннельного эффекта»?

Да, хотя это трудно. И поскольку это трудно, то шансов немного (см. выше высказывание Шафира). Тем не менее, кое-что сделать можно.

Во-первых, необходимо давать себе возможность думать о будущем, расширять границы «туннеля».

Это значит, что необходимо хотя бы час в неделю не думать о хлебе насущном, а думать о будущем — что и как можно изменить в своей жизни, чему стоит научиться, где и какие возможности есть (но не используются), какие задачи нужно решить и так далее. Такие размышления хороши и сами по себе, а в случае с бедностью — необходимы как воздух.

Во-вторых, необходимо лучше понимать свои возможности в социальном плане. Семейных психологов и соцработников учат специальной технике — социограмме (она несколько отличается от одноимённой техники у социологов). Суть социограммы — фиксация на листе бумаги всех знакомых человека с указанием их ресурсов. Это можно делать списком, но лучше в виде карты.

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Например, у престарелой соседки по этажу можно на время оставлять ребёнка (соседка будет рада живой душе), а самой ездить на вечерние курсы повышения квалификации. Или, скажем, коллега на работе волонтёрит в благотворительном фонде — возможно, она поможет выиграть грант на оплату коммуналки.

Как показывает практика, человек зачастую не знает всех своих возможностей, между тем вокруг множество людей, которые с радостью помогут (и которым впоследствии тоже удастся помочь).

В-третьих, полезно понимать, что бедность — это не приговор личности человека.

Любой, чья голова забита вопросом «Где взять денег?» работает плохо.

Я подчёркиваю — любой.

Это не вопрос пресловутых вторичных выгод, которых нет (см. ссылку в самом низу статьи). Это именно невозможность из-за загруженности ресурсов мозга.

Обвинять бедного человека в бедности — это всё равно что запрячь лошадь в оглобли, прицепленные к МАЗу, а потом злиться на неё, что машина не едет.

Увы, лошадиных сил просто не хватит, чтобы сдвинуть машину с места.

Так и с людьми.

Когда нет свободных ресурсов, человек просто не может вырваться из бедности.

Поэтому для начала надо выкроить себе ресурсов, раздвинуть границы «туннеля», а уже потом говорить о выходе из бедности. Или, точнее говоря, выход из бедности начинается именно с этого шага.

Подведём итог. Бедность «высасывает» ресурсы мозга, из-за этого человек просто не может думать на перспективу, что надёжно фиксирует его состояние. Чтобы вырваться из бедности, необходимо высвободить часть ресурсов на размышления о путях изменения. Тогда есть шанс.

А у меня всё, спасибо за внимание.опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

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