Последствия ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ГОЛОДА

Проблемы с ЖКТ – одни из самых распространенных в психосоматических явлениях. Они могут быть временными в стрессовых ситуациях, и в таком случае с ними легко можно справиться простыми и всем доступными лекарствами от таких расстройств.





Большинству людей в той или иной степени знакомы проблемы с желудочно-кишечным трактом, часто «списываемые» на современный стиль жизни в большом городе, нарушение режима питания, некачественные продукты.

Однако бывает, что причина лежит чуть глубже, в психологической плоскости, и после некоторой работы именно в этой сфере, проблемы с желудком «волшебным образом» исчезают, несмотря на то, что качество продуктов в соседнем магазине остается прежним.

Психосоматика проблем с ЖКТ

Правда, надо отметить, что после такой психологической работы с причинами нарушений пищевого поведения или проблем с желудочно-кишечным трактом, у человека обычно возрастает способность заботиться о себе, и он становится более избирательным в принятии пищи, все чаще склоняясь к «здоровой еде», теряет страсть к фастфуду и различным снекам, перестает переедать.

ПИВНАЯ «СОСКА», СТРАХ «ОБЛАЖАТЬСЯ» И ОТРАВЛЕННОЕ ЯБЛОКО

С точки зрения психосоматики, многие пищевые расстройства берут начало в раннем детстве, до года, когда у ребенка нет еще ни сознания, ни, соответственно, какого бы то ни было представления о различиях между психикой и телом.

Все приятное/неприятное ребенок проживает и запоминает всем телом.

Для его физического выживания необходима еда, а для нормального психологического развития – любовь и забота. Поэтому в бессознательном эмоциональная «кормежка» и еда как таковая уравниваются – ребенок получает питание и любовь от матери одновременно. Первичные удовольствия концентрируются вокруг зоны рта и кормления.

Поэтому во взрослом возрасте встречаются отголоски подобных состояний – люди в состоянии стресса, в случае неполучения достаточной эмоциональной поддержки, как бы оказывают ее себе сами – много едят, пьют или курят (недаром большие бутылки пива частенько именуются в шутку «сиськами» или «сосками»).

Повышение тревоги в связи с каким-либо стрессом также может оказывать и обратное действие – поскольку еда также символизирует чувство базовой безопасности, приобретаемое ребенком на руках матери, у человека нарушается аппетит, и он не может есть, если чувствует себя небезопасно.

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Например, многие девушки настолько тревожатся на первых свиданиях, что не могут проглотить ни кусочка. Подобное происходит при переживании потери, например, при разводах и расставаниях человек, по сути, лишается эмоционального «питания», и оно настолько важно, что не может быть заменена физическим. У таких людей также часто формируются гастриты и язвы.



Наталье было 28, когда она обратилась с проблемой переедания в стрессовых ситуациях - замкнутый круг «похудение - набор килограммов обратно» был для нее мучением уже несколько лет.

Во время психологической работы Наталья смогла опознать, что основная причина стресса для нее - тревога в ситуации, угрожающей ее чувству безопасности. Такими ситуациями для нее были любые конфликты.

Выросшая в семье, где родители находились постоянно на грани развода и громко ссорились, не стесняясь присутствия маленькой испуганной дочери, Наталья всегда была особо чувствительна к громкости голоса и интонации.

Поскольку в детстве утешить ее никто даже и не пытался, то и обращаться за поддержкой и сочувствием к близким людям она так и не научилась, а успокоение с тех пор находила в еде - неодушевленном и подконтрольном объекте, на который всегда можно было положиться.

Излюбленным продуктом для нее был салат оливье, символ советского праздника, и сдобные булочки, похожие на те, что на Новый Год делала бабушка, единственный более менее мирный член семьи. Эти продукты напоминали Наталье о времени праздника и хоть какого-то подобия мирной семейной жизни.

Проблемы же с кишечником символизируют чуть более позднюю стадию развития, начиная с года, когда ребенка приучают к горшку, требуя контролировать свои выделительные функции в связи с социальными нормами. За это его либо хвалят - «молодец, все сделал, как надо», либо стыдят - «опять испачкался».

Поэтому символически эти функции увязываются с контролем, достижениями и возможностью отдавать или удерживать. Поэтому у взрослых людей нередко встречается «медвежья болезнь" перед серьезными событиями, где необходимо «не облажаться» (часто и покруче слова используются).

У людей же с хроническими запорами часто имеются проблемы с возможностью что-то получать от внешнего мира и других людей. Проблемы с доверием вызывают тенденции к повышенному контролю и цеплянию за то немногое, что у человека имеется. Их установка, как говорят психоаналитики: «Вряд ли что-то ценное можно получить. У самого мало, отдавать что-то я не намерен. Держусь за то, что имею». Все это усугубляется в стрессовых ситуациях при нехватке поддержки.

Есть и более тяжелые пищевые расстройства, связанные уже с проблемами восприятия собственного тела и внешности - это анорексия (навязчивое стремление похудеть, почти полный отказ от еды, часто сопровождаемый компульсивным желанием разглядывать, нюхать еду и закармливать ею окружающих) и булимии (постоянная рвота после приемов пищи).

В основе таких тяжелых расстройств, нередко несущих угрозу для жизни, также лежит отсутствие адекватной теплоты, любви и принятия со стороны родителей, но не в виде похвалы или поддержки в каких-либо стрессовых ситуациях, - неприятие выражается родителем по отношению к детскому телу в целом.

Это приводит к тому что столь необходимое восприятие своего тела как ценного и привлекательного ребенком не усваивается, и сомнения, тревога, а иногда ненависть и отвращение к своему телу превалируют.

Подобно ведьминскому отравленному яблоку, едва не убившему Белоснежку, еда-любовь не удерживается в теле, а наоборот, заряженная материнским негативом, кажется отравой, портящей собственное тело.

Огромный эмоциональный голод по любви, теплоте и поддержке остается хроническим и нестерпимым, толкающим на отчаянные действия. Такие нарушения требуют длительного психотерапевтического лечения.

КАК ЖЕ «УТЕШИТЬ» ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ?

Важно помнить, что наша истинная, детская часть всегда телесна, эмоции берут свое начало в теле (а они - главные сигналы о том, что с нами происходит), в ней хранятся все переживания и желания.

Любые проблемы с желудком являются «посланиями» нашего внутреннего ребенка, который может реагировать на различные ситуации совсем не так, как предполагается нашей частью взрослой.

Из-за «разницы настроений» наших внутренних составляющих человек не всегда осознает, почему он себя ведет или чувствует совсем не так, как хотелось бы в той или иной ситуации.

Чтобы разобраться и понять, что происходит с самим собой, бывает полезно наладить внутренний диалог со своей детской частью - если представить своего внутреннего ребенка и дать ему имя (свое уменьшительно-ласкательное или «солнышко», «зайчик» и т.п.), то можно обращаться к нему и спрашивать, что происходит, что он/она чувствует, что хочет и как и на что реагирует.



Марина, 34-летняя пиар-директор в крупной компании, покрывалась холодным потом и страдала от «медвежьей болезни» перед массовыми публичными выступлениями. За три дня до выступления она не могла проглотить ни кусочка.

«Что происходит?!» - недоумевала она, - «Я прекрасно знаю тему, я хорошо говорю, я не раз выступала, и опять все то же самое!» «Я справлюсь, я справлюсь, все будет в порядке», - твердила она как заклинания разнообразные «позитивные утверждения», которые так и не производили должный эффект…

Когда она представила свою «внутреннюю девочку», то обнаружила ее забившейся в темный чулан, где она сидела, трясясь от страха и никак не желая вылезать. Теперь предстояло наладить новый диалог с этой девочкой - от обычных самоподстегиваний в духе «а ну соберись, сейчас всех порвем!»

Марина перешла к попыткам со своей внутренним ребенком договориться по-хорошему (как с ней самой в детстве никогда не договаривались, строгий отец-военный регулярно жестко с нее спрашивал по домашнему заданию и оценкам в школе, и давать ему отчет было делом мучительным): «Сейчас, Маришка, мы с тобой выступим, не бойся, я все время с тобой, а потом пойдем купим что-нибудь приятное для девочек и по мороженому в награду».

Со временем она смогла представить, что берет свою девочку на руки и обнимает, и мучительный страх, сопровождаемый расстроенным желудком прошел - так как причин для расстройства больше не было.

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Проблемы с ЖКТ – одни из самых распространенных в психосоматических явлениях. Они могут быть временными в стрессовых ситуациях, и в таком случае с ними легко можно справиться простыми и всем доступными лекарствами от таких расстройств.

Еще более эффективно помогают усилия по распознаванию своих эмоциональных потребностей в поддержке и участии и стремление такую помощь получить от близких людей.

Очень полезно найти человека, с которым можно разделить свои эмоциональные переживания и получить поддержку и сопереживание, и не менее полезно научиться с сочувствием и заботой относиться к себе самому вместо постоянной самокритики, попреков себя или попыток анестезироваться едой.

Проблема требует особого подхода, если нарушения работы желудочно-кишечного тракта становятся хроническими и наносят серьезный ущерб здоровью.

В таком случае нередко необходима психотерапевтическая помощь – подобные расстройства обычно хорошо поддаются подобному лечению. опубликовано econet

Автор Екатерина Сухарева

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