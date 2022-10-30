Телесная терапия: упражнение «УЛИТКА»

Упражнение «Улитка» подходит для работы: со страхами; тревогой, растерянностью, беспокойством о чем-то конкретном;не стабильным эмоциональным состоянием;ревностью, обидой, злобой; а также любым состоянием, которое вы можете более-менее дифференцировать и облачить в какую-то качественно-количественную форму

Упражнение «Улитка» подходит для работы:

со страхами;

тревогой, растерянностью, беспокойством о чем-то конкретном;

не стабильным эмоциональным состоянием;

ревностью, обидой, злобой.

а также любым состоянием, которое вы можете более-менее дифференцировать и облачить в какую-то качественно-количественную форму.

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Упражнение "Улитка" для работы со страхами, тревогой, беспокойством

Во время выполнения упражнение постарайтесь, чтобы вас никто не беспокоил, и если состояние позволяет - включите музыку. Подойдет, как музыка для релаксации, так и что-нибудь по динамичнее.

Встаньте посреди комнаты, твердо упритесь ногами в пол, слегка подпружиньте на ногах, «слейтесь с землей», представляя, что ноги пускают корни в землю.

Теперь вызовите в себе воспоминания о том, с чем будете работать (чувство, страх, переживание). Если это состояние беспокоит вас прямо сейчас – усильте его, немного «накрутив» себя (мы же все умеем это делать – себя накручивать).

Постарайтесь почувствовать, в какой части тела это состояние отзывается особенно остро.

Теперь представьте себе, что это состояние (допустим, страх) лежит сейчас на ваших ладонях. Посмотрите на свои ладони. Сложите их лодочкой.

Вот – ваш страх… он лежит на ладонях. Что чувствуете?

Теперь сильно-сильно сожмите кулаки. Сожмите кулаки так сильно, как только можете! Так, чтобы косточки побелели! Со всей силы!!!

Приложите кулаки к той части тела, которая больше всего отзывается на состояние, с которым работаете (к голове или к диафрагме, к животу…).

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А теперь, начните сжиматься. Согнитесь пополам, опуститесь на пол, завернитесь максимально сильно, закручивая тело так, чтобы внутри оказались кулаки, прижатые к части тела, которая отзывается на проблему…

Свернитесь в улитку!!!

Свернись так, чтобы вам было неудобно. Так, словно вас посадили в тесный мешок.

Останьтесь в таком положении минут на 5. То есть настолько долго, чтобы вы смогли ощутить, до какой же степени вас все-таки ДОСТАЛО это состояние (страх, или что-то еще).

Понаблюдайте за собой в скрученном состоянии. Понаблюдайте за сжатыми кулаками. Вот так, с таким маниакальным упорством, десять раз скрутив себя в узел, вы удерживаешь в себе ЭТО!!! Этот страх или обиду, или ревность… Вам это нравится???

Через пять минут

А теперь начните разжиматься и раскручиваться из своего неудобного положения! Медленно-медленно! Настолько медленно, чтобы ваше тело насладилось каждым миллиметром освобожденной мышцы, каждым движением расслабляющейся конечности.

Расслабляйтесь и разворачивайтесь! Вы можете «расти» вверх или расползаться по полу, главное, чтобы каждое ваше движение было осознанным и доставляло удовольствие.

Попутно отслеживай и свои мысли. Возможно, по ходу выполнения этого упражнения вам придут в голову мысли о том, как решить свою проблему, что отпустить, а на чем сосредоточиться.

Раскрывайтесь очень медленно. Если вы устали полежите неподвижно. И снова продолжите раскрытие.

Пока вы двигаетесь, не разжимайте кулаки. Они должны разжаться в самую последнюю очередь!

И, наконец, полностью раскрывшись – медленно-медленно разожмите кулаки. И представьте, что выпускаете из них свое состояние, страх или проблему.

Все… ее больше нет!

Если вы все сделаете правильно, на вас накатит блаженное расслабление и усталость. А самое главное, придет апатия по отношению к тому чувству или переживанию, с которым вы работали.

И здесь самое главное не начать накручивать себя снова, вспоминая, что все-таки ж болело, все-таки ж мешало…, а просто принять и поверить в то, что вы можете жить без этой обиды, боли, ревности…

Попробуйте, и вы удивитесь, как эффективно это работает!

Начиная лет с 8, это упражнение может быть использовано для снятия детского страха или обиды.опубликовано econet.ru.

Автор техники Елена Шубина

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