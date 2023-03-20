СТРАХ плохо выглядеть: ЧТО за этим стоит

Данная фобия встречается у представителей обеих полов, хотя большинство ученых считает, что у женщин она встречается чаще

Дисморфофобия – такое название носит страх плохо выглядеть. Эта фобия является психическим расстройством и вызвана чрезмерно завышенными требованиями человека к своему телу или внешности.

Поскольку человека пугает сама мысль «не соответствовать», то носитель дисморфофобии находится в постоянном нервном напряжении, депрессии или в страхе. Именно желание избавиться от подобных эмоций может привести дисморфофоба к действиям, разрушительным для здоровья, или суициду. Психологами замечено, что именно синдром дисморфофобии вызывает мысли о самоубийстве куда чаще, чем любая другая фобия.

Дисморфофобия: что это, симптомы и как преодолеть

Данная фобия встречается у представителей обеих полов, хотя большинство ученых считает, что у женщин она встречается чаще. Но подобное мнение может быть обусловлено тем, что женщины в подобных случаях чаще обращаются за помощью.

Однако наибольшие опасения у психологов вызывает то, что дисморфобия начинает становиться характерной проблемой современных женщин.

Сомневаться в том, что дисморфофобия начинает развиваться еще в детстве или в подростковом периоде, уже не приходится. Потому смело можно сказать, что людям зрелым подобное заболевание не грозит. Что до детей, то у них дисморфобия может возникнуть из-за чрезмерной критики со стороны родителей. Подростки же сами берут на себя роль критиканов, которые с неприязнью относятся к своему телу, каким бы красивым и совершенным оно ни было бы.

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Однако хотя если подобная нелицеприятная самооценка на конкретном этапе жизни свойственна всем людям, все же для того, чтобы желание быть красивым, спортивным и сексуальным переросло в фобию, необходима определенная социальная среда.

Так причинами, по которым у человека возникает дисморфобия, могут стать:

завышенные требования к ношению модной одежды, выдвигаемой коллективом, членом которого является подросток;

завышенные требования к худобе;

национальные или расовые параметры – неприятие черноволосых или темнокожих людей, к примеру, в славянском коллективе;

завышенные требования к росту, первичным половым признакам (широкие плечи у парней, наличие ярко выраженной груди у девушек);

неприязнь к людям, носящим брекеты, очки, слуховой аппарат.

Например, часто люди комплексуют из-за своих зубов. Кто-то считает их недостаточно ровными, кто-то недостаточно белыми, а кто-то и так и так.

Но ведь проблема решается довольно просто! Современная медицина предлагает всевозможные процедуры для улучшения зубов, такие как брекеты, зубные имплантанты , отбеливание и много другое. Достаточно просто сходить к стоматологу, и повода для комплекса у вас уже не будет!

Именно страх оказаться изгоем из-за некой своей нестандартности или непохожести на других, и является причиной, на основе которой развивается дисморфофобия.

Если не начать правильное лечение дисморфофобия будет принимать все более тяжелые формы.

Симптомы фобии

Симптомы дисморфобии достаточно многочисленны. Поскольку страдающие от нее люди пытаются скрыть свои кажущиеся недостатки, они демонстрируют и некое шаблонное поведение, которое определяют эти симптомы (например, если человеку кажется, что у него проблемы с кожей, он будет стараться скрыть их с помощью косметики).

В результате опросов удалось выяснить, что больные чаще всего замечают «дефекты», связанные с кожей, волосами, носом, своим весом, животом, грудью, глазами, бедрами и зубами.

Какие же симптомы свидетельствуют о дисморфобии?

Такой больной часто смотрится в зеркало, обдумывая при этом, как бы скрыть свой «недостаток» или наоборот — выбрасывает из дома все зеркала, отказывается от фотографирования, боясь, что фотография увековечит «дефект».

Другие симптомы – это постоянные попытки скрыть «дефект» с помощью одежды или косметики, слишком тщательный уход за своей внешностью, увлечение диетами, а также невысокое самоуважение.

Подобные поведенческие симптомы идут об руку с проблемами социального плана – проблемами в учебе или на работе, в отношениях, злоупотреблением алкоголя. Также характерны глубокие депрессии и суицидальные мысли.

Общеизвестная деструктивность дисморфофобов

Наш мир наполнен людьми, которых именно дисморфофобия толкает на самые безумные поступки. Наиболее ярким примером, что такое дисморфофобия, могут служить давно потерявшие человеческий вид «перекачанные» бодибилдеры, женщины, страдающие аннексией, любители пластических операций.

Целые многомиллиардные индустрии существуют сегодня только потому, что им удалось правильно играть на дисморфофобии:

мастера моды и производители спортивного питания и оборудования, косметики и украшений;

продавцы различных культурных ценностей;

производители мебели, автомобилей.

Даже издатели журналов и книг теперь не гнушаются использовать в саморекламе мысль об ущербности тех, кто не читает тот или иной печатный продукт, эксплуатируя тем самым синдром дисморфофобии.

Но замечено, что дисморфобия почти всегда исчезает у людей, достигших некоего высокого социального или материального статуса.

Нет, они по-прежнему продолжают понимать важность хорошей внешности, как одного из инструментов достижения успеха. Но внешность, как таковая, уже не заботит их, а мысли о возможном старении, наборе лишнего веса или даже неком физическом уродстве, страха больше не вызывают.

Можно ли вылечить дисморфофобию и как это правильно делать

Зачастую для того, чтобы полностью избавить дисморфофоба от мешающих ему страхов, достаточно подвигнуть его на частичное или полное изменение своей внешности.

Так женщинам для этого бывает достаточно похудеть, изменить макияж или прическу, поменять стиль одежды.

Точно так же и мужчины нередко полностью избавляются от ужаса перед несовершенством своей внешности, записавшись в тренажерный зал, начав бегать, или, как и женщины, сменив свой обычный стиль.

Но прежде, чем приступать к серьезному лечению данного недуга, следует помнить, что такое заболевание, как дисморфофобия на 100% относится к социальным страхам, и потому лечение ее может быть эффективным только тогда, когда психотерапевт возьмет на себя смелость изменить социальную самооценку своего пациента с негативной на позитивную.

Добиться этого можно только с использованием различных методов внушения: НЛП, личными беседами, гипнозом, включением больного в состав групп, объединенных подобными с ним проблемами.

Также следует помнить, что примерно в 30% случаев дисморфобия становится причиной различных психических заболеваний. А потому, прежде чем начинать какое-либо лечение, необходимо провести полное психиатрическое обследование пациента, дабы выявить все его глубинные проблемы, без которых лечение будет попросту неэффективным.

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Лечение при помощи различных психотропных средств в случае дисморфофобии уже успело доказать свою полную нецелесообразность, поскольку дисморфофобы склонны к возникновению быстрой и очень сильной зависимости перед различными «успокоительными» препаратами.

Неплохим способом избавить больного дисморфофобией от страхов является перенос его внимания с оценки собственной внешности на его достижения.

Так, если человек умен, успешен в бизнесе, талантлив, то именно главенство в его оценке себя подобных качеств способно отвлечь его от мыслей о своей внешности, которая при правильном терапевтическом подходе может стать вторичной или совсем незначительной.

Также неплохим средством борьбы с дисморфофобией может стать полное изменение своего окружения – переезд в другой город, смена работы, школы, вуза, т.д.

Ведь именно подобная смена позволяет дисморфофобу начать все заново, давая ему возможность окружить себя людьми, которые не будет считать его отличным от них.опубликовано econet

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