ВОСПИТАННЫЕ ДЕТИ

Быть воспитанным — это быть честным, трудолюбивым, скромным, дисциплинированным, жизнерадостным, тактичным и доброжелательным ребенком. Перечень позитивных качеств можно было бы и продолжить. Но может дошкольник иметь набор всех этих чудесных качеств, ведь он еще мал?

Что значит быть воспитанным ребенком?

Быть воспитанным — это быть честным, трудолюбивым, скромным, дисциплинированным, жизнерадостным, тактичным и доброжелательным ребенком. Перечень позитивных качеств можно было бы и продолжить.

Но может дошкольник иметь набор всех этих чудесных качеств, ведь он еще мал?

Дошкольники чрезвычайно чувствительны. Все, что они воспринимают, становится предметом их пристального внимания и основой для подражания.

При этом ребенку важно разобраться самому, кому подражать, а кому — нет.

Взрослые должны ему в этом помочь, то есть передать привлекательность человека, который ведет себя согласно общепринятым нормам морали. Начинать надо с воспитания, внешнего вида, языка, отношения к вещам, общение со взрослыми и сверстниками.

Внимание и тактичность родителей дают ребенку уверенность, что они действуют правильно. Не бойтесь показать, что вы разгневаны, если ребенок повелся плохо. Но постарайтесь, чтобы в вашем поведении не было грубости. Зачем кричать, дергать, даже бить малыша за любую вину? Достаточно спокойного замечания. Но с обязательным объяснением, как же все-таки надо было поступить.

И все же, с чего начинать воспитание у детей хороших манер?

Прежде всего необходимо научить их выполнять требования режима и привить навыки самообслуживания и гигиены (самостоятельно и аккуратно есть, мыть руки перед едой, самому снимать одежду перед сном и аккуратно вешать на стул у кровати).

Важно, чтобы ребенок понимал правила, которые регулируют его поведение.

Чем они меньше, тем больше требуется помощи взрослого, который учит ребенка всему: когда и как сделать то или другое, чем заниматься, как общаться со взрослыми и сверстниками.

Родители иногда жалуются на непослушание малышей, которые вдруг начинают сопротивляться их воле, стараются доказать свое, проявить характер. А взрослым же хочется, чтобы ребенок на первое наше слово оставлял игрушки, игру, товарищей и сейчас же исполнял то, чего от него требуют.

Всегда ли мы правы? И разве так уж необходимо, чтобы ребенок был покорным и послушным?

Что такое послушание детей?

Как оно связано с дисциплиной, воспитанностью, нравственной культурой ребенка? Некоторые слова, воспитанный, послушный считают синонимами. Это не совсем так, хотя послушание справедливо оценивается как главный показатель воспитанности.

А что же означает непослушный ребенок? Ответ, казалось бы, однозначный: это ребенок, который не выполняет просьб и требований взрослого, не подчиняется.

Но это непослушание может быть обусловлено совершенно разными причинами: распущенность ребенка, непоследовательность, несогласованностью требований самих взрослых, игнорирования ими возрастных и индивидуальных особенностей, его интересов, желаний.

Итак, быть послушным обозначает не просто покориться взрослому, скорее — это умение вести себя согласно правилам поведения.

Всякое послушание должно быть осознанным. Ребенок должен понимать, чего от нее хотят и почему он должен делать именно так, а не иначе.

Таким образом, воспитывая послушание, мы вырабатываем у малыша внутренние механизмы управления собой.

Выдвигая требования, которым ребенок должен подчиниться, взрослый заботится о том, чтобы малыш усваивал их содержание, приобретал соответствующие навыки поведения. И чем старше ребенок, тем большее значение в его поведении имеет самостоятельность, его собственный опыт решения жизненных вопросов.

Если не думать об этом, а сводить все к прямому подчинению, то неизбежны очень неприятные последствия.

Требования, которые ставим перед детьми, должны быть конкретными и обоснованными: играй тихо, потому что мама отдыхает; не бросай в комнате мяч, можешь что-то разбить; убирай игрушки и свои вещи на определенное место; не мешай брату, когда он делает уроки.

Ну и понятно, что правила, требования, которые ставятся перед ребенком, обязательно должны выполняться и самими взрослыми.

Приучая детей осознанно выполнять правила, можно давать им указания, рекомендации относительно определенных ситуаций: в следующий раз не забудь сразу извиниться за свою неуклюжесть, когда к тебе придут друзья, не забудь, что ты гостеприимный хозяин, должен делиться игрушками.

Требования к воспитанию детей

Не следует игнорировать и простое правило, что требования взрослых должны согласовываться с возрастом ребенка, то есть не быть ни заниженными, ни завышенными, а оценка должна быть объективной.

Кроме того, требования к ребенку должны быть обоснованными, такими, чтобы их можно было выполнить, понятными ребенку. А разве не бывает так, что взрослые запрещают, не объясняя сыну или дочке причины запрета.

Не стоит ставить перед ребенком сразу много задач. Пусть усвоит одно, научится сознательно и качественно выполнять, потом можно сделать еще один шаг.

Воспитанность предполагает усвоение детьми разнообразия правил, в частности культурно-гигиенических, поведение за столом, на улице, в общественных местах, со взрослыми и сверстниками. С возрастом это количество все расширяется, усложняется содержание.

Никогда не торопитесь делать вывод, тем более не торопитесь наказывать, когда он что-то сделал не так.

Постарайтесь найти причину отрицательного поступка: забыл о требованиях? Совсем не знал их? Увлекся игрой? Не называйте ребенка бессовестным. Совесть, приходит несколько позже, когда в людей достаточно хорошо развито чувство самоконтроля, самосознания.

Дошкольники требуют систематического обучения, упражнения в сознательном выполнении норм и правил поведения в обществе. В своих требованиях к детям взрослые должны быть последовательными.

Нельзя чередовать требовательность с попустительством. Если вы вводите в жизнь малыша правило, то проявите настойчивость, проследите, чтобы это делалось постоянно, пока не станет твердой привычкой.

Очень важно заметить и оценить хороший поступок ребенка. Ведь он хочет быть хорошим, старается, и это надо видеть и ценить.

Замечания старайтесь делать деликатно, особенно когда рядом его друзья или посторонние взрослые. Лучше меньше слов, но пусть они будут такими, чтобы не вызвали у ребенка сомнений, чтобы он без колебаний принимала наши установки и вел себя соответственно, признав их целесообразность.опубликовано econet

Изображения в статье: Loretta Lux

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet