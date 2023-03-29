Моя дорогая жертва, из того, что я тебе сказал, я почти все соврал. И я не жалею об этом. Я не могу сопереживать тебе.

Этот текст — перевод замечательного текста психотерапевта Лаки Оттер «Письмо из истинного «Я» нарцисса».

Моя дорогая жертва, из того, что я тебе сказал, я почти все соврал.

И я не жалею об этом. Я не могу сопереживать тебе.

В свое оправдание скажу, что я слишком рано стал нарциссом, поэтому у меня никогда не было возможности развить свою совесть, свою способность чувствовать раскаяние или сочувствие к тому, кому я причиняю боль.

Тем не менее, на интеллектуальном уровне я понимаю, что это неправильно. Я просто не чувствую твоей боли. Иногда я хотел бы почувствовать, но не могу.

Я стал нарциссом, потому что в детстве чувствовал себя слишком уязвимым. Я рос слишком чувствительным. То, что я чувствовал по большей части, — это боль.

Часто меня заставляли чувствовать, что я ничто и никто. Мне было больно и обидно, как и тебе сейчас со мной.

Тогда я не мог понять, почему меня не любят, почему и за что ко мне обращаются с презрением, как к тому, кто не представляет никакой ценности.

Мне никто и никогда в жизни не показывал и не учил, как можно стать хорошим человеком.

В моей жизни было так много боли, что я должен был что-то сделать. Сделать что-то решительное. Я должен был стать сильным и никогда не показывать своей слабости, потому что моя слабость убивала меня.

Я рано понял, что чувствительный человек, который переживает раскаяние и сострадание к другому, может любить других, — это слабый человек.

Я знаю, что на самом деле это не так, но условия моей жизни научили меня именно этому. Я был слишком мал, чтобы понять, что это неправильно.

Однажды в детстве мне пришлось сделать выбор: чтобы выжить, я должен был пожертвовать своей человечностью. Дорогую цену я заплатил. Я не хотел этого делать, но понимал, что должен.

Я больше не мог находиться в таком количестве боли. Мне пришлось продать свою душу.

Чтобы продать душу, я отказался от чувств и закрылся от самого себя и всех остальных.

Это означало, что я больше не мог позволить себе никого любить, чувствовать боль или радость другого, или жалеть, если я сделал что-то неправильно.

Мне пришлось надеть маску и стать своим ложным «Я». И чтобы не повредить свою ложность, держать ее в целостности, мне пришлось плохо обращаться с другими.

Я научился обесценивать многих, чтобы мое ложное «Я» было достаточно крепким.

Если я не буду постоянно поддерживать себя, заставляя тебя чувствовать себя плохо, моя маска лжи может упасть и разоблачить меня настоящего, бессильного и уязвимого ребенка, которого я должен защищать любой ценой.

Любой. Даже если это потребует уничтожения всех окружающих.

Может показаться, что я поступаю так, как будто я люблю себя, но на самом деле я себя ненавижу. Внутри я знаю, что я ничто. Самое дорогое, что у меня есть, — только маска, которую я ношу. Я злоупотребляю тобой, чтобы защитить эту маску.

Ты никогда не сможешь дойти до моего истинного «Я», потому что ложь, которую я рассказываю, почти непроницаема. Я лгал так часто и так долго, что сам поверил своей собственной лжи, я живу ложью. Это правда.

Я никогда не позволю тебе приблизиться к тому, что я действительно чувствую. Я сам не знаю, что чувствую. Большую часть времени я ничего не чувствую, потому что ложь не имеет никаких чувств.

Если ты вдруг будешь пытаться снять с меня маску, уничтожить мою защитную броню, я постараюсь уничтожить тебя. Если мне суждено сгореть, то я возьму тебя с собой. Я подожгу тебя, рассказав о себе самую ужасную ложь. Я буду злиться и оскорблять тебя.

Сначала я могу показаться тебе приятным. Я умею казаться весьма обворожительным, внимательным и заботливым человеком, особенно в те моменты, когда опасаюсь, что тот ресурс, который ты мне даешь, находится под угрозой, или ты можешь уйти от меня.

Я знаю, как заставить других доверять мне, действуя как очень хороший человек.

Но в роли хорошего человека я не чувствую эмоций хорошего человека. Для меня это тяжелая и опасная работа — казаться хорошим, потому что это тоже ложь.

И когда ты начинаешь доверять, мне приходится оскорблять тебя, потому что я должен держать тебя на расстоянии вытянутой руки, чтобы сохранять свою маску. Когда я показываю тебе, что я сволочь, — это тоже ложь про меня.

Я давно забыл, кто я на самом деле. У меня нет доступа к себе. Я просто знаю, что мое истинное Я где-то существует, но мне никогда не встретить его.

Если я увижу, что ты подошел ко мне слишком близко, узнал обо мне слишком много правды и разглядел мою маску, что начинаешь догадываться о ее поддельности, — я уничтожу тебя или уберу тебя из своей жизни.

Я не могу позволить себе узнать о себе правду.

Меня ничто не пугает больше, чем смотреть на правду о себе, поэтому я отделился от нее и себя.

Мне так больно, что пришлось выбирать это поддельное «Я» из-за того, что было сделано со мной. Я ненавижу быть злым.

Я действительно не хочу быть таким, но никогда не буду признавать это.

Я никогда не смогу показать тебе или кому-то другому в мире, насколько я чувствителен и уязвим. Но глубоко внутри, я знаю, что знаю. И мне невыносимо от этого знания.

Я все еще младенец. Я не смог вырасти и повзрослеть. Мое эмоциональное и моральное развитие было остановлено, когда я был очень маленьким ребенком.

Поэтому моя эмоциональная зрелость — это зрелость двух- или трехлетнего ребенка. Вот почему я не забочусь о тебе.

Может ли двух- или трехлетний ребенок заботиться о твоих чувствах больше, чем о своих? Конечно, нет. Я тоже не могу. Я как инвалид, у которого есть эмоциональные и моральные ограничения.

Знаешь, это на самом деле тяжелая и напряженная работа — поддерживать свое ложное «Я». Постоянно быть на страже. Я, как параноик, почти в каждом вижу врага, который может меня разоблачить.

Нарциссом быть очень непросто. И я знаю, что я пожертвовал тем, чтобы мочь переживать в жизни настоящее счастье, любовь, радость. Я лишил себя этого, чтобы больше никогда не страдать от боли.

И все-таки мне бывает больно.

Единственный способ, которым я осмелюсь показать свою боль, — проецировать на тебя свою злость и ярость.

Но мне не до тебя и твоих чувств. Я слишком занят своими. Мне приходится зализывать свои раны и пытаться удерживать маску, следить, чтобы мое ложное «Я» было крепким и целостным.

Говорят, что с возрастом я могу немного смягчиться, но мне с трудом верится в это, — скорее всего, нет. Мне кажется, что я буду становиться лишь хуже.

Знаю, что как только я выбрал эту жизнь, то возврата уже не было. Я выбрал темноту, и после того как это было сделано, свет не вернется.

Поэтому если ты заботишься о себе (потому что я никогда не буду заботиться о тебе), ты должна уйти сейчас, дорогая жертва. Не играй в мои игры. Лучше игнорируй меня и действуй так, как будто меня нет, как будто я не существую.

Это самое худшее, что я могу себе представить, но если ты заботишься о своем выживании, ты должна это сделать. Если ты этого не сделаешь, рано или поздно я уничтожу тебя. Прислушайся к моему предупреждению.

Есть слишком маленький шанс, что твой отказ заставит меня впервые взглянуть в собственное зеркало. Заставит посмотреть на потерянного ребенка, которого я так давно оставил. Если это случится, мне будет очень больно.

Наверное, я даже могу обратиться за помощью, в которой нуждаюсь. Но не рассчитывай на это. Если я когда-нибудь обращусь за помощью, то как только я начну испытывать слишком много боли, я, вероятно, оставлю консультацию.

Боль слишком страшна для меня. И мне легче использовать собственный ум и злоупотреблять твоими чувствами, поддерживая свою ложную маску.

Не жди от меня, чтобы я изменился.

Я не буду.

Не играй в мои игры.

Даже если я гневаюсь, ты сильнее, чем я.

Я никогда не дам тебе знать, что знаю это.

Не поддавайся моей лжи.

Еще лучше — уходи.

Держи свою душу неповрежденной.

Не позволяй мне использовать тебя и превратить тебя в оболочку той, кем ты была.Опубликовано econet

Твой нарцисс

Перевод Ольги Поповой

Опубликовано econet.

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