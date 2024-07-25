Человек редко доволен, даже к погоде у нас есть претензии: то мало солнца, то снега, то дождя.

Много ли «халявных» возможностей даёт нам жизнь?

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, – это само собой положено порядком вещей!

Т.е. люди часто не воспринимают природные блага как ресурсы.

Человек редко доволен, даже к погоде у нас есть претензии: то мало солнца, то снега, то дождя.

А вы знали, что в некоторых странах есть налог на дождь?

А он есть!

То что, нам реально достается бесплатно, можно буквально по пальцам пересчитать: воздух, солнечный свет, время…

А ещё пинки-и-подножки.

Да, да, это тоже ценный (причём, халявный) ресурс.

О нём-то мы и поговорим в статье.

Пинки и подножки как бесконечный РЕСУРС

Мир дарит каждому человеку любовь, ведёт к свету и совершенству – если мы умеем это видеть и взаимодействовать с этим.

Но в шорах неведения и психологической безграмотности «реальность» продолжает направлять, но уже всяческими неприятностями – не из злобы, не для наказания, а чтобы почти любой ценой всё-таки побудить нас выжить и саморазвиться.

Метафорически выбрать жизнь в вечном человеческом конфликте жизнь-смерть.

Процесс можно обозначить как «Бьёт, значит, любит» в масштабах Вселенной.

Не потому, что не может иначе выразить Любовь, а в виду того, что человек настолько отгородился от Любви в прямом смысле, что позаботиться и принести пользу (достучаться) вселенная может только таким способом на данном этапе его жизни.

Почему Ради чего так устроено?

Процесс укладывается в безобразно простую формулу:

неосознанность (и психологическая безграмотность) = страдание.

Иными словами, в душе человеческой есть место либо осознанности, либо страданию, и поэтому, чем меньше осознаёте, тем больше страдаете, потому что вас всё равно тащит вверх – такова уж людская природа.

Тащит через осознание или сначала через страдание в осознание, а уже потом через осознание вверх.

Мы сотворили прогресс, комфорт, цивилизацию, а получили страшное оружие, невиданные прежде болезни и социальные угрозы.

Почему?

Потому что средний уровень осознанности человечества не повысился, а, следовательно, боль, нужда и страдание усилились, чтобы скомпенсировать блага-облегчения современного общества.

Это всё потому, что когда человеку с низкой осознанностью слишком легко, он просто не может развиваться, а наоборот деградирует.

Что делать?

Повысить осознанность!!! А для этого…

Прекратить искать причины несчастий снаружи (даже если они представляются, ну, очень уж, объективными);

Например, страх публичных выступлений, тема весьма распространённая.

Осознайте, какие мысли и ощущения внутри вас, когда вы сами присутствуете на чьём-то выступлении (смотрите его на видео).

Будьте искренни с собой, зафиксируйте на бумаге свои открытия.

Всякий раз, идя на чьё-то выступление, задавайте себе вопрос: о чём я сейчас думаю, что чувствую…

Это и есть – повышение осознанности.

Это простое действие позволяет существенно снизить ваш страх выступления.

Почему?

Вы поймете, что не все слушатели (как вам казалось раньше) только и ждут, что вы ошибетесь, оценивают вас негативно и осуждают.

Это первый шаг.

Далее, вспомните, когда и после чего у вас появился страх выступлений.

С воспоминанием обратитесь к психологу, чтобы проработать тему полностью. опубликовано econet

Автор Марика Бения

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