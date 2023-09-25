 ПООЩРЯТЬ или «ЛЕЧИТЬ» жадность ребенка

Для малыша дорога игрушечная машинка, как для ВАС настоящий автомобиль. Детям свойственно воспринимать любые предметы и игрушки как часть самого себя.

Часто на детской площадке можно услышать такие обращения к детям:

«Не будь жадным», «Поделись с девочкой (мальчиком)», «Дай другому малышу поиграть с твоими игрушками», «Надо делиться с другими» и прочее.

Давайте разберемся, правильно ли поступают взрослые в такой ситуации?

Во-первых, никогда не нужно навешивать на ребенка ярлыки, называя его жадным. Не стоит критиковать личность ребенка, можно критиковать только поступки.

Во-вторых, в такой ситуации следует учитывать возраст ребенка. Ведь нежелание делиться не обязательно связано с понятием жадности.

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Жадность в детском возрасте — это естественный защитный механизм.

Ребенок пытается отстоять свое право на владение собственными вещами. Он просто защищает то, что имеет и что ему действительно дорого.

В возрасте 1-2 лет ребенок только учится отстаивать свои границы и говорить «нет». Понятия жадности пока для него не существует.

Рекомендации:

Не давить на ребенка. Если ребенок не научится говорить «нет», то из него может вырасти безотказный человек, которым с легкостью смогут манипулировать окружающие.

В 2 года малыш уже может отличить свое от чужого. Он должен быть уверен, что его вещи будут неприкосновенны и принадлежат только ему.

Рекомендации:

Необходимо уважать границы ребенка. Брать вещи можно только с его разрешения.

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Опасные послания:

«Не будь жадиной!»

В 3-4 года ребенок уже умеет отказывать. Он вступает в новый этап своей жизни, этап социализации. В этом возрасте ведущим видом деятельности для ребенка становится общение. Игрушки и вещи приобретают роль инструментов, с помощью которых можно налаживать коммуникацию с другими детьми. Поделившись, ребенок может расположить к себе другого ребенка.

Но здесь таится и опасность. Близкие отношения с другими детьми не должны приобретать оттенок «товарных» отношений. В таком случае ребенок разуверяется в безусловной любви и приятии, личность ребенка обесценивается.

Рекомендации:

задача родителей — научить ребенка отличать такие понятия как защита своих вещей от посягательств других людей и откровенная жадность, так сказать из вредности.

Опасные послания:

«Если не будешь делиться – с тобой никто не будет играть!»

Жадность ребенка 5-7 лет может быть связана с внутренней дисгармонией.





Одним из примеров может служить жадность по отношению к своим братьям и сестрам. Возможно, здесь имеет место ревность к родителям. По ощущениям ребенка он получает меньше внимания, любви, тепла, заботы, чем его сиблинги.

Также жадность может проявляться в семьях, где родители постоянно заняты и «откупаются» от детей. Эти вещи становятся бесценными. И естественно, что ребенок будет реагировать болезненно на любое посягательство.

Как не странно звучит, но и переизбыток любви и внимания также ведет к нарушению поведения ребенка.

Малыш, с которого буквально сдувают пылинки, превращается в эгоцентриста. Ему кажется, что мир кружится вокруг него и окружающие должны беспрекословно исполнять его желания.

Чрезмерно бережливые дети не позволяют даже дотрагиваться до своих вещей, дабы сохранить их целостность.

Застенчивые детки не стремятся делиться своими вещами, поскольку вещи обеспечивают им чувство защищенности.

Особенно ребенок начинает дорожить своими вещами в период стресса.

У ребенка начинает формироваться система ценностей, как моральных, так и материальных. И мы родители, помогаем эту систему ценностей сформировать.

Порой сами не замечаем, как сами себе противоречим. Например, недоумевая, почему малыш не может поделиться одной из десятка машинок, или выбросить найденный на улице красивый камушек.

При этом сами не стремимся расстаться со своими вещами и поделиться ими с тем же ребенком. Мы сами приучаем его не трогать мамины и папины вещи.

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Так и для малыша дорога игрушечная машинка, как для вас настоящий автомобиль.

Детям свойственно воспринимать любые предметы и игрушки как часть самого себя.

Станьте на место ребенка. И постарайтесь уважать его чувство собственности и пространства.

Причины, по которым дети становятся жадными.

Можно с уверенностью сказать, что семья способствовала жадности ребенка. Ведь как уже стало понятно из вышесказанного, ребенок не рождается жадным

Что способствует:

Собственный пример. Ребенок – отражает поведение родителей.

Фразы и послания:

«Не будь жадным! Это некрасиво!»,

«Не носи свои игрушку на детскую площадку, их сломают»,

«Если не уберешь свои игрушки – отдам другим»,

«Будешь ломать игрушки – отнесу в детский дом»,

«… — не куплю больше» и прочее.

Родители говорят такие слова и даже не задумываются, насколько серьезно ребенок их воспринимает, и после удивляются, появлению негативных черт характера у своего чада.

Что делать, если нездоровая форма поведения уже сформирована и достигла крайности?

Любите безусловно своего ребенка! Качественный эмоциональный контакт – лучшая профилактика всех проблем, в том числе жадности.

Не балуйте чрезмерно! Не потакайте крикам и капризам. В семейной системе ребенок не должен занимать первое место (оно принадлежит родителям), иначе ребенок может вырасти маленьким тираном.

Показывайте собственным примером, как можно проявлять щедрость, сострадание и заботу по отношению к другим.

Читайте литературные примеры о том, что такое хорошо, и что такое плохо.

Не навешивайте на ребенка ярлыков. Не ругайте, не критикуйте, не стыдите при свидетелях! Не сравнивайте с другими детьми.

Учите обмениваться игрушками.

В том случае, когда ребенок не делится своими игрушками, а без зазрения совести берет чужие — объясните ему, что это нечестно.

Хвалите ребенка за проявление щедрости! опубликовано econet

Автор Смирнова Александра

фото Loretta Lux

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