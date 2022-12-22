Этого рассказывать нельзя!

Как часто женщины в начале новых отношений говорят о том, что плохого было в их старых отношениях...
Как часто женщины в начале новых отношений говорят о том, что плохого было в их старых отношениях. Наивно рассчитывая, что их пожалеют и будут относиться иначе. Ан нет! Это большая ошибка!
Свободной женщине, находящейся в поиске новых отношений, так или иначе, мужчина задаст вопросы о прошлых отношениях или браке.
Наверняка у вас есть какое-то прошлое и вас закономерно спросят о причинах расставания /развода.
И если в ответ вы выльете на него все свои негативные эмоциональные помои: пил, гулял, не работал, хамил, избивал вас и детей, убил собаку и т.д. и т.п., то даже малая толика подобной информации принесет вам немало бед. Я вас в этом уверяю.
Никогда не рассказывайте мужчине о том, что с вами плохо обращался бывший муж или партнер.
Вы ведь рассказываете о неуважении к вам, как и о неуважении самой себя.
Вы ведь рассказали ему о том, что с вами МОЖНО так поступать.
Совершенно ни к чему такая откровенность.
Происходит своего рода программирование на подобное поведение. Прощали одному, простите и другому.
Право на доверие не выдается любому встречному. Его можно только заслужить.
Вы ведь не открываете двери своей квартиры любому позвонившему? Так и ваша жизнь не проходной двор для случайных прохожих.
Для наглядности приведу пример.
Возьмем две одинаковых машины, одного года выпуска, одной модели и комплектации.
Одну машину купил человек, который ездил на ней осторожно, без аварий, по хорошим дорогам, регулярно проходил техосмотр, мыл, делал химчистку салона и т.д.
Вторую купил для работы, скажем фермер, разводивший цыплят.
Соответственно, он и сено на ней возил, и клетки с птицей в салон впихивал, и по проселочным дорогам мотался.
В общем, эксплуатировал по полной программе, не особо озадачиваясь царапинами, вмятинами и пятнами.
А зачем? Рабочая машина для этого и куплена.
А теперь представьте, что через несколько лет оба владельца решили свои машины продать.
И какую из них вы выберете, скорее всего, как покупатель? Ту, к которой относились с заботой, любовью и вниманием!
А какая из них вызовет желание и дальше дарить ей достойный уход? Ответ очевиден, не правда ли?
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Помните: мы не вправе рассчитывать сразу на высокую оценку ваших качеств. Во многом вы обозначите ее сами, рассказывая, о своем прошлом.
Были же в ваших отношениях и приятные радостные воспоминания.
Не одевая грязную одежду, не придется стесняться своей нечистоплотности.
Мужчины! Никогда не хайте своих бывших жен или подруг. Женщины очень чувствительны к таким вещам!
Сколько раз я слышала от женщин:
- Молодец, слова худого о бывшей не сказал.
Женщины твердо убеждены, если бы муж был внимательным и заботливым, трудолюбивым и не конченым эгоистом, жена бы ему тапочки в зубах носила! И вообще:
- От хорошего мужика, женщина ни с того, ни с сего не уйдет... Значит, что-то не договаривает. Значит, проблема в нем!
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Так что подводим итоги:
Хотите, достойного отношения к себе в настоящем и будущем? Обозначьте в своих рассказах, что к вам всегда так относились.
Но, соблюдайте чувство меры, чтобы у мужчины не возникло ощущения вашей недостижимости.
Так что же ответить на вопрос о расставании?
Коротко и не конкретно. Человеку важнее знать, не конкретную причину, а понять, что у вас все будет иначе.
Как пример:
- В каждых отношениях накапливаются какие-то обиды и претензии. Возможно, мы упустили момент, когда их величина достигла критичной массы. Но мы так долго были вместе, потому что было много хорошего и доброго между нами.опубликовано econet
Автор Ирина Кирсанова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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