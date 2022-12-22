Этого рассказывать нельзя!

Как часто женщины в начале новых отношений говорят о том, что плохого было в их старых отношениях...

Как часто женщины в начале новых отношений говорят о том, что плохого было в их старых отношениях. Наивно рассчитывая, что их пожалеют и будут относиться иначе. Ан нет! Это большая ошибка!

Свободной женщине, находящейся в поиске новых отношений, так или иначе, мужчина задаст вопросы о прошлых отношениях или браке.

Наверняка у вас есть какое-то прошлое и вас закономерно спросят о причинах расставания /развода.

И если в ответ вы выльете на него все свои негативные эмоциональные помои: пил, гулял, не работал, хамил, избивал вас и детей, убил собаку и т.д. и т.п., то даже малая толика подобной информации принесет вам немало бед. Я вас в этом уверяю.

Что нельзя рассказывать

Никогда не рассказывайте мужчине о том, что с вами плохо обращался бывший муж или партнер.

Вы ведь рассказываете о неуважении к вам, как и о неуважении самой себя.

Вы ведь рассказали ему о том, что с вами МОЖНО так поступать.

Совершенно ни к чему такая откровенность.

Происходит своего рода программирование на подобное поведение. Прощали одному, простите и другому.

Право на доверие не выдается любому встречному. Его можно только заслужить.

Вы ведь не открываете двери своей квартиры любому позвонившему? Так и ваша жизнь не проходной двор для случайных прохожих.

Для наглядности приведу пример.

Возьмем две одинаковых машины, одного года выпуска, одной модели и комплектации.

Одну машину купил человек, который ездил на ней осторожно, без аварий, по хорошим дорогам, регулярно проходил техосмотр, мыл, делал химчистку салона и т.д.

Вторую купил для работы, скажем фермер, разводивший цыплят.

Соответственно, он и сено на ней возил, и клетки с птицей в салон впихивал, и по проселочным дорогам мотался.

В общем, эксплуатировал по полной программе, не особо озадачиваясь царапинами, вмятинами и пятнами.

А зачем? Рабочая машина для этого и куплена.

А теперь представьте, что через несколько лет оба владельца решили свои машины продать.

И какую из них вы выберете, скорее всего, как покупатель? Ту, к которой относились с заботой, любовью и вниманием!

А какая из них вызовет желание и дальше дарить ей достойный уход? Ответ очевиден, не правда ли?

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Помните: мы не вправе рассчитывать сразу на высокую оценку ваших качеств. Во многом вы обозначите ее сами, рассказывая, о своем прошлом.

Были же в ваших отношениях и приятные радостные воспоминания.

Не одевая грязную одежду, не придется стесняться своей нечистоплотности.

Мужчины! Никогда не хайте своих бывших жен или подруг. Женщины очень чувствительны к таким вещам!

Сколько раз я слышала от женщин:

- Молодец, слова худого о бывшей не сказал.

Женщины твердо убеждены, если бы муж был внимательным и заботливым, трудолюбивым и не конченым эгоистом, жена бы ему тапочки в зубах носила! И вообще:

- От хорошего мужика, женщина ни с того, ни с сего не уйдет... Значит, что-то не договаривает. Значит, проблема в нем!

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Так что подводим итоги:

Хотите, достойного отношения к себе в настоящем и будущем? Обозначьте в своих рассказах, что к вам всегда так относились.

Но, соблюдайте чувство меры, чтобы у мужчины не возникло ощущения вашей недостижимости.

Так что же ответить на вопрос о расставании?

Коротко и не конкретно. Человеку важнее знать, не конкретную причину, а понять, что у вас все будет иначе.

Как пример:

- В каждых отношениях накапливаются какие-то обиды и претензии. Возможно, мы упустили момент, когда их величина достигла критичной массы. Но мы так долго были вместе, потому что было много хорошего и доброго между нами.опубликовано econet

Автор Ирина Кирсанова

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