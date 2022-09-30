Мужчина или женщина: кто КОГО выбирает

Дело в том, что девочки воспитываются сейчас в традициях, которые во многом приближены к мужским традициям воспитания, что, естественно, сказывается на их мировоззрении, самоощущении и, конечно, проявляется на уровне поведения.

Попробуем разобраться с тем, что происходит на самом деле, когда встречаются мужчина и женщина.

Начнем с того, что сейчас можно встретить очень странную ситуацию. Например, вокруг некоего молодого человека могут виться несколько девушек и пытаться завоевать его «руку и сердце».

Он же чувствует себя в роли принца, за которым гоняются все девушки. Увы, это не такая уж и редкость, особенно в молодые годы.

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Давайте подумаем, откуда появляется такая странная для девушек модель поведения и чем она чревата?

Дело в том, что девочки воспитываются сейчас в традициях, которые во многом приближены к мужским традициям воспитания, что, естественно, сказывается на их мировоззрении, самоощущении и, конечно, проявляется на уровне поведения.

Традиционная женская модель воспитания в значительной мере утрачена и потерян один из важнейших компонентов, формирующих женскую суть.

Это ощущение своей уникальности и ценности.

Сейчас женщина представляется многим как человеческое существо, просто отличающееся полом от мужчины. При этом все остальное у них как бы должно быть одинаково: одинаковые мысли, одинаковые ценности, одинаковые стремления и приоритеты и т.д.

В этом и заключается серьезная ошибка, которая приводит к возникновению, не побоюсь этого слова, противоестественных ситуаций, когда девушки бегают за молодыми людьми.

Это беда современного общества, потому что такое положение дел просто коверкает как женскую, так и мужскую природу.

Давайте посмотрим, как это происходит.

В чем заключается мужская природа и суть?

Природа мужчины – это всегда активные действия, это борьба, преодоление сопротивления, самосовершенствование и личностный рост.

Мужчина олицетворяет собой силу, которая направлена на преодоление самого себя, на улучшение своих качеств и на «завоевание» мира.

Женская же природа представляет собой в некотором роде пассивность. Женщине не нужно по природе чего-то достигать, активно стремиться что-то завоевать, получить или чем-то завладеть.

Любые активные действия женщины, направленные на преобразование внешнего мира, можно считать отклонением от истинной женской сути.

Что же мы получаем, исходя из этих предпосылок?

Мы получаем следующую картину: если женщина сама проявляет активные действия, направленные на то, чтобы завладеть вниманием и сердцем мужчины, то она наносит ущерб, как себе, так и мужчине.

В этом случае идет очевидное нарушение: активное мужское начало проявляет пассивные черты, принимая внимание от женщин и находясь в положении «выбирающего».

Женское же начало, природа которого пассивна – наоборот, выполняет мужские функции, т.е. активно воздействует на внешний мир.

Это в корне неправильно, и именно это причина того, что сейчас так много женственных мужчин и мужественных женщин.

Именно активное примеривание на себя природы другого биологического пола ведет к тому, что начинается перестройка и мышления, и самоощущения.

Как должен происходить этот процесс естественным образом, без нарушения мужской и женской сути.

Первое, что необходимо всегда помнить каждой девушке и женщине – это то, что она ни в коем случае не должна сражаться за мужчину, используя настойчивые мужские методы.

Даже если вы испытываете сильную симпатию к мужчине или молодому человеку, даже если вам кажется, что он – тот единственный и чудесный принц, с которым вы обречены на вечное счастье) – все равно не надо.

Не надо приходить к нему на работу и приносить обед в пластиковом контейнере.

Не надо звонить ему по 3 раза каждый час в течение всего дня и спрашивать, как у него дела (если очень хотите, позвоните 1 раз – этого вполне достаточно).

Не надо писать еще вереницу смсок со всякими нежностями.

Не надо забирать его с работы на машине и привозить домой.

Девушки, одумайтесь!

Не надо бегать за мужчиной и стараться ему во всем угодить – этим вы просто расслабляете мужчину, и он теряет свою мужскую настойчивость, целеустремленность и желание совершенствоваться.

Всегда помните о том, что такие ваши действия приведут к неправильному развитию отношений, в результате чего вы все больше будете выполнять мужскую роль, а он – все больше женскую.

А оно вам надо?

Вы хотели отношений с мужчиной для того, чтобы он о вас заботился, защищал, помогал вам, поддерживал в трудную минуту, верно?

Вы же не хотите, чтобы он превратился в домашнего щеночка, который лежит на мягкой подушечке, пьет молочко, и вся функция которого сводится к тому, чтобы вам не было скучно?

Вы же не этого добиваетесь?

Отлично, тогда не используйте мужскую модель поведения, иначе очень скоро вы поменяетесь ролями, и ваши отношения будут трещать по всем швам. А вы ведь просто хотели проявить заботу и внимание, думая, что это к лучшему…

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Я скажу вам даже больше.

Мало того, что модель «бегания» за мужчиной губительна при построении отношений, она губительна даже тогда, когда вы уже вышли замуж.

В случае же, когда вы только находитесь в поиске, она недопустима ни в каком виде.

Так вы собственноручно даете мужчине понять, что вы снимаете с него обязательства и ответственность за развитие отношений и берете ее в свои руки.

Мужчины, будучи существами не всегда разумными, вполне вероятно, не будут иметь ничего против такого подхода, однако и серьезных действий от них вы при этом не дождетесь.

Более того, если вы будете очень уже усиленно заботиться о мужчине, с которым вы еще не связаны узами брака, то это почти наверняка приведет к тому, что он будет превращаться в эксплуататора и потребителя.

Вы показали ему рабочую модель:

вы для него стараетесь и делаете практически все.

Ему же в ответ и стараться не надо.

Т.е., вы сами установили такие «правила игры», при которых в проигравших сначала оказываетесь вы сами, а потом и мужчина.

О том, как это происходит в деталях, можно написать отдельную статью, однако главное, что вам нужно запомнить – это то, что не вы должны «охотиться» за мужчиной, а он должен добиваться вашей руки и всего остального.

Это он должен звонить вам и спрашивать, как у вас дела.

Это он должен писать вам любовные смски с нежностями.

Это он должен заезжать за вами на машине и привозить домой.

Эти действия все расставляют на свои места:

женщина проявляет свою природу, позволяя мужчине о себе заботиться и ухаживать, а мужчина – свою: добиваясь, достигая и прилагая активные усилия. опубликовано econet.ru.

Автор Дмитрий Науменко

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