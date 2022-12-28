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Незавершенный гештальт, или Уйти по-английски

Источник: olgaverbitskaya.ru 28 декабря 2022 6634
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На каком-то глубинном уровне таким вот “незавершенным гештальтом ” мы питаем вторую сторону определенной энергией: своим вниманием, чувствами относительно этой незавершенности, мыслями...

Незавершенный гештальт, или Уйти по-английски

Так или иначе, межличностные отношения имеют свои этапы развития:

  • возникновение/рождение,
  • их жизнь/ взросление (и непременно кризисы ровно как и кризисы взросления человека)/ зрелость
  • иногда смерть.

О НЕЗАВЕРШЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ПСИХОСОМАТИКЕ И НЕ ТОЛЬКО

Идею статьи преподнес мой близкий друг, рассказав о своих отношениях с товарищем детства:

  • де-юро -  отношения завершились  в одностороннем порядке;
  • де-факто - мой друг до сих пор не понимает причину разрыва и переживает, почему было именно так (его друг более не выходил на связь, игнорируя все попытки контакта,  хотя от общих знакомых известно, что он жив и здоров).

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Это один из многочисленных примеров. 

Также существуют незавершенные мужско-женские, детско-родительские отношения, отношения в бизнесе или те же клиент-терапевтические альянсы (когда клиент уходит навсегда, не сообщая об этом).

Похожий  механизм (как не парадоксально) существует и  в теме работы с долгами: ваш друг берет у вас определенную сумму и не возвращает, обещая, что “еще чуть-чуть и все будет”/ваш клиент обещает оплатить сессию: ” Буквально пару дней и смогу перевести деньги ”, медля  с оплатой и т.д.)

Мой старший коллега, врач-остеопат, рассказал следующую историю:

“В начале своей практики я очень переживал, что  пациенты не дают о себе знать (как они себя чувствуют и какая динамика наблюдается), я очень нервничал.. А потом понял, что  они - взрослые люди, которые могут самостоятельно оценить состояние собственного здоровья и при необходимости обратиться за помощью. Забавно, что в течение следующей недели многие из  моих пациентов отзвонились (отписались) с пожеланием продолжить работу.”

И, да, такие отношения могут быть причиной возникновения психосоматических и (в длительном периоде незавершенности) патологических симптомов.

Я не хочу  вдаваться в трансперсональный аспект этих вопросов и сказала бы единственное, что на каком-то глубинном уровне таким вот “незавершенным гештальтом ” мы питаем вторую сторону определенной энергией: своим вниманием, чувствами относительно этой незавершенности, мыслями “почему все произошло именно так? ”(как также сказал мой коллега: “ А на дверях ада должно быть написано <<ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ПО-ДРУГОМУ!>>”).

Незавершенный гештальт, или Уйти по-английски

Мысли могут быть  как осознаваемыми, так и нет,  и именно они забирают много физической и психической энергии, и… являются источником энергии для вашего партнера.

Я не смогу привести статистику или предоставить научную доказательную базу, но часто встречала именно такие ситуации в работе и жизни.

Другими словами, вы являетесь донором, а ваш партнер - реципиентом, для которого не выгодно выяснять причины ухода из отношений, завершая их в обоюдно,  или отдавать  долг.

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Что делать?

Ответ первый, теоретический -   завершить “гештальт”, признав, что так случилось,  и продолжения отношений не будет (как бы этого не хотелось), пережить горе и злость, и, наконец-то, отпустить,  двигаясь дальше.

Ответ второй, практический:

Шаг 1. Вспомните  человека, отношения с которым не завершены. Прислушайтесь к физическим и эмоциональным ощущениям, что с ними: есть ли какой-то дискомфорт в теле?

Шаг 2. Не торопясь и очень деликатно прислушиваясь к себе, представьте, что образ этого человека растворяется в пространстве, исчезая в итоге.

Шаг 3. Что происходит с вами? (Возможно, физически или эмоционально вы будете ощущать пустоту. Не бойтесь этого: пустота возникает в промежутке между уходом одного чувства/состояния и возникновением другого. Пустота - необходимая пауза).

Шаг 4. Обратите внимание на телесные ощущения и эмоциональный фон. Что там изменилось/ не изменилось ( степень выраженности симптома, чувств, общего восприятия реальности)?

“Цена свободы не бывает малой” (Л.Петриди), но цель явно стоит затраченных средств и полученного опыта.

Могу предположить, что после таких “незавершенных отношений” появляется определенный навык чувствования перспективы таких отношений, понимание границ и заботы о себе, а также ощущения баланса “брать и давать”.опубликовано econet

Автор Ольга Вербицкая

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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Ольга Вербицкая отношения дискомфорт злость друг психология

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