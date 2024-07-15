Дай мне совет, и я скажу, КТО ты

По какой причине одни раздают свои рекомендации всем подряд, а у других совета не выпросишь, даже когда «очень-очень надо»?
Зачем люди дают советы?
Почему их спрашивают?
Всегда ли обращение за советом жизненно необходимо?
И по какой причине одни раздают свои рекомендации всем подряд, а у других совета не выпросишь, даже когда «очень-очень надо»?
Попробуем разобраться.
Начнем с того, что человек, который выдает незапрошенный прямым текстом совет, проявляет агрессию. Это доминирование сверху — указание, как жить и что делать.
Такие мужчины и женщины встают на позицию: «Ты дурак, а я тебя умнее». Ничего хорошего в отношениях после раздачи этих никому не нужных рекомендаций не будет.
Но если советчик вам дорог и его, пусть и не к месту данные, советы вас не раздражают, подыграйте умнику. Его можно просто поблагодарить.
В конце концов, человек всего лишь хотел почувствовать свою значимость, повысить самооценку.
При этом ему может быть абсолютно все равно, последуете вы его совету или нет. Так что скажите: «Спасибо», — от вас не убудет.
Особенно эта рекомендация касается родителей — большинство из них время от времени поучают «молодежь».
Слушать маму надо точно так же, как любую другую женщину, — то есть понимать, что она транслирует в первую очередь свои эмоции, часто нелогичные и противоречивые.
А непосредственно советы хорошо бы выслушивать с благодарностью, то есть исходить из того, что мама таким способом о вас заботится и ей хочется почувствовать свою значимость для вас.
Как правило, взрослые люди с адекватной самооценкой раздачей советов не занимаются.
Наоборот, это у них просят помощи.
И вот тут возникает вопрос: а стоит ли откликаться на такие просьбы? Здесь каждый решает для себя сам, но нелишним будет знать: человек, спрашивающий совет, таким образом пытается переложить на ваши плечи ответственность за принятие решения.
Если вам нужна ответственность за проблемы другого, советуйте. Потом останетесь виноватыми во всех его/её проблемах.
Проверить, необходима ли человеку помощь на самом деле, можно очень простым способом.
Настоящий вопрос — это конкретно сформулированный запрос на консультацию, в этом случае идет нормальный договорной обмен.
И никаких претензий типа: «Ты мне тогда посоветовала. Я всё сделала, конечно, по-другому, но во всех неприятностях моей жизни теперь все равно виновата ты», — не будет.
Так вы защититесь от инфантильного человека, выбравшего для себя позицию жертвы.
Все остальные вопросы в духе: «Как жить-то дальше?» — риторические. Их задают для поддержания разговора, трансляции своего состояния, с целью получить сочувствие.
Женщины в этом случае чаще «эксплуатируют» подруг, реже — мужа.
Правда, и здесь бывают исключения. Изредка совет мужа женщине и в самом деле может понадобиться. В этом случае нужно так и сказать: «Мне требуется твой совет по такому-то поводу».
И перестаньте в разговоре с мужчиной заниматься типично женской передачей образов, состояний, эмоций с озвучиванием метафор, мыслей, с воспоминаниями, а заодно и сотней ответвлений на все, что пришло в голову в этот момент.
Составьте четкую, понятную инструкцию по выдаче вам совета — не больше трех шагов — и озвучьте ее.
Еще лучше создать эту инструкцию письменно, подумать, подредактировать ее.
Так мужчине будет легче дать вам совет, который поможет разрешить ту или иную ситуацию.
И не будет конфликта на пустом месте.опубликовано econet
Автор: Ольга Юрковская
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