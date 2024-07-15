Дай мне совет, и я скажу, КТО ты

По какой причине одни раздают свои рекомендации всем подряд, а у других совета не выпросишь, даже когда «очень-очень надо»?

Зачем люди дают советы?

Почему их спрашивают?

Всегда ли обращение за советом жизненно необходимо?

И по какой причине одни раздают свои рекомендации всем подряд, а у других совета не выпросишь, даже когда «очень-очень надо»?

Попробуем разобраться.

Начнем с того, что человек, который выдает незапрошенный прямым текстом совет, проявляет агрессию. Это доминирование сверху — указание, как жить и что делать.

Такие мужчины и женщины встают на позицию: «Ты дурак, а я тебя умнее». Ничего хорошего в отношениях после раздачи этих никому не нужных рекомендаций не будет.

Но если советчик вам дорог и его, пусть и не к месту данные, советы вас не раздражают, подыграйте умнику. Его можно просто поблагодарить.

В конце концов, человек всего лишь хотел почувствовать свою значимость, повысить самооценку.

При этом ему может быть абсолютно все равно, последуете вы его совету или нет. Так что скажите: «Спасибо», — от вас не убудет.

Особенно эта рекомендация касается родителей — большинство из них время от времени поучают «молодежь».

Слушать маму надо точно так же, как любую другую женщину, — то есть понимать, что она транслирует в первую очередь свои эмоции, часто нелогичные и противоречивые.

А непосредственно советы хорошо бы выслушивать с благодарностью, то есть исходить из того, что мама таким способом о вас заботится и ей хочется почувствовать свою значимость для вас.

Как правило, взрослые люди с адекватной самооценкой раздачей советов не занимаются.

Наоборот, это у них просят помощи.

И вот тут возникает вопрос: а стоит ли откликаться на такие просьбы? Здесь каждый решает для себя сам, но нелишним будет знать: человек, спрашивающий совет, таким образом пытается переложить на ваши плечи ответственность за принятие решения.

Если вам нужна ответственность за проблемы другого, советуйте. Потом останетесь виноватыми во всех его/её проблемах.

Проверить, необходима ли человеку помощь на самом деле, можно очень простым способом.

Если люди готовы заплатить за рекомендацию деньги, пусть даже совсем небольшие, — это показатель, что совет действительно востребован, и это ваша защита от претензий.

Настоящий вопрос — это конкретно сформулированный запрос на консультацию, в этом случае идет нормальный договорной обмен.

И никаких претензий типа: «Ты мне тогда посоветовала. Я всё сделала, конечно, по-другому, но во всех неприятностях моей жизни теперь все равно виновата ты», — не будет.

Так вы защититесь от инфантильного человека, выбравшего для себя позицию жертвы.

Все остальные вопросы в духе: «Как жить-то дальше?» — риторические. Их задают для поддержания разговора, трансляции своего состояния, с целью получить сочувствие.

Женщины в этом случае чаще «эксплуатируют» подруг, реже — мужа.

Правда, и здесь бывают исключения. Изредка совет мужа женщине и в самом деле может понадобиться. В этом случае нужно так и сказать: «Мне требуется твой совет по такому-то поводу».

И перестаньте в разговоре с мужчиной заниматься типично женской передачей образов, состояний, эмоций с озвучиванием метафор, мыслей, с воспоминаниями, а заодно и сотней ответвлений на все, что пришло в голову в этот момент.

Составьте четкую, понятную инструкцию по выдаче вам совета — не больше трех шагов — и озвучьте ее.

Еще лучше создать эту инструкцию письменно, подумать, подредактировать ее.

Так мужчине будет легче дать вам совет, который поможет разрешить ту или иную ситуацию.

И не будет конфликта на пустом месте.опубликовано econet

Автор: Ольга Юрковская

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