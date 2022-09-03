Хумус с авокадо и кинзой

Хумус с авокадо - это некий арабо-мексиканский фьюжн. Поэтому этот вегетарианский рецепт обязательно понравится всем, кто любит мексиканскую кухню...

Хумус с авокадо - это некий арабо-мексиканский фьюжн. Поэтому этот вегетарианский рецепт обязательно понравится всем, кто любит мексиканскую кухню.

Чтобы хумус был более кремовым, при отваривании нута, следует добавить щепотку соды, она размягчит оболочки нута и он измельчится до однородной кремовой массы.

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При желании, к хумусу можно подать порезанный кусочками свежий или маринованный перчик чили, или даже маринованный перец халапеньо.

Ингредиенты

100 грамм сухого нута

щедрая щепотка соды

1 спелое авокадо

2 ст.л. тахини (она же тхина, паста из кунжута)

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. сока лайма

цедра одного лайма, мелко натереть

1/3 пучка кинзы, крупно порезать

2 зубца чеснока

1 ч.л. соли

1 ч.л. сушеного перца чили хлопьями

Приготовление:

1. Нут залить холодной водой и оставить на 8-12 часов набухать.

2. Разбухший нут отцедить, поместить в небольшой сотейник, залить холодной водой, добавить соду, поставить на средний огонь и варить, не добавляя соли, до готовности, подливая воду по мере испарения. Примерно 1час. Нут должен быть мягким.

3. В чашу кухонного комбайна или блендера поместить нут, чеснок, соль, масло, цедру и сок лайма, взбить все до однородности.

4. Добавить кунжутную пасту тахини, авокадо и кинзу и еще раз взбить все до однородности.

5. Переложить хумус в сервировочную тарелку, дополнительно полить небольшим количеством оливкового масла и посыпать хлопьями перца чили.

Подавать хумус из авокадо с домашними чипсами из тортильи или с хлебом пита.

При желании, можно подавать его как гарнир к основным блюдам или как одну из начинок к мексиканским такос.

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