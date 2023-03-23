Что происходит с отношениями, когда женщина платит

Женщина, заинтересованная в сохранении и развитии отношений, может позволить себе быть женщиной, не демонстрируя из последних сил свою самостоятельность и независимость и не взваливая на себя мужские обязанности

Как бывает? Супруги работают, строят карьеру, но в какой-то момент она «вырывается вперед»: начинает зарабатывать намного больше, а он сдает лидирующие позиции.

Такая ситуация сегодня встречается сплошь и рядом. Она психологически «заминирована» и для многих пар становится настоящим испытанием.

Испокон века мужчина, как глава семьи, брал на себя функции добытчика, кормильца. Он обеспечивал безопасность семьи, был ее защитником, брал на себя все опасности и риски.

И кроме того, мужчина — как лидер — брал инициативу в свои руки: сам что-то предлагал, предпринимал и определял планы семьи на будущее.

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Все эти роли — кормильца, защитника, лидера-инициатора — взаимосвязаны, органично дополняют и подкрепляют друг друга.

Мужчина, формируя материальную базу семьи, создавая для нее «подушку безопасности», вместе с ответственностью автоматически получал право «руководить процессом» и быть главным, по крайней мере, в собственном доме.

Сегодня успешная женщина все чаще пытается брать эти мужские функции на себя и «играть первую скрипку» не только в бизнесе, но и в семье. Она становится более независимой и занятой.

И все острее стоит вопрос: кто главный? И здесь, конечно, многое зависит от поведения женщины. Почувствовав материальную независимость, порой она все больше пытается и дома стать лидером: все контролировать и всем управлять.

Но женщина остается женщиной, и если она отбирает у мужчины власть, это совсем не значит, что у нее есть в этом глубинная потребность.

Когда на ее плечи ложится вся ответственность за семью и ноша становится слишком тяжелой, она начинает мечтать об уверенном, сильном и заботливом партнере, который снял бы с нее эту ответственность и взял на себя все проблемы.

Поэтому она постоянно адресует мужчине двойные послания: в них она, с одной стороны, обесценивает его слова и поступки, лишая инициативы, а с другой — жалуется на его пассивность и призывает к активным, самостоятельным действиям.

Но как только он эту активность проявляет, она опять рубит на корню любую его инициативу, упрекая его в том, что он не способен за нее платить.



В ответ на упреки в финансовой несостоятельности у мужчины растет потребность в самоутверждении. Он прилагает все усилия, чтобы «отыграть» свою роль, восстановить статус-кво, но чаще всего это приводит к конфликтам и даже разрыву отношений.



Известный психолог Марина Мелия в своей книге «Успех – дело личное» дает несколько советов, как сделать так, чтобы деньги не разделяли, а наоборот, смогли бы объединить супругов?

Совет 1. Играть свою роль.

Стереотипы рушатся, ожидания меняются, но отказываться от ролей, обусловленных гендерными различиями, все-таки не стоит. Они заложены в нашей физиологии, психологии, и отрицать их нельзя.

Женщина, заинтересованная в сохранении и развитии отношений, может позволить себе быть женщиной, не демонстрируя из последних сил свою самостоятельность и независимость и не взваливая на себя мужские обязанности.

Совет 2. Не путать дом с офисом.

Деловой женщине надо следить за тем, чтобы не переносить свою «руководящую роль» в личную сферу, не пытаться строить отношения в семье так же, как на работе.

Качества, которые помогают ей быть успешной в деловой жизни, дома могут восприниматься со знаком минус.

Активное стремление реализовать свои идеи может быть понято как грубость и бесцеремонность, умение все рассчитать — как скупость, а желание управлять ситуацией — как контроль.

Совет 3. Уважать статус партнера.

Женщине нужно уважительно относиться к тому, что мужчина отстаивает статус-кво, пытается остаться в роли защитника, беспокоится о ней и проявляет заботу.

И тогда ей захочется рассказывать, что делала, где и как провела время, а не «наводить тень на плетень», давая основания для придирок.

А он, в свою очередь, сможет восхищаться ее успехами, гордиться ею и вдохновлять на новые достижения.

Безусловно, такое поведение требует от мужчины самодостаточности, а значит, умения замечать собственные успехи в других областях, выделять свои бесспорные преимущества — например, способность делать то, что женщина не может или делает неохотно, брать на себя ответственность, если речь идет о значимых для семьи делах и событиях.

И тогда у женщины появится возможность расслабиться, опереться на плечо сильного человека, который создает ей все условия для работы и отдыха, — и снова увидеть те качества, которые в начале отношений вызывали у нее восхищение и выделяли его среди других мужчин.

Совет 4. Создавать «инвестиционный климат».

Инвестировать в семью можно по-разному, и стабильность семейной жизни зависит не только от «финансовых вливаний».

У каждого из супругов есть свои сильные стороны: они могут быть абсолютно разными, могут быть одинаковыми, но в любом случае их можно использовать для развития и обогащения друг друга.



Если один из супругов помогает другому зарабатывать больше, а другой воспринимает его нематериальный вклад в семью как не менее значимый, то создается атмосфера взаимного уважения и бережного отношения друг к другу.

И тогда оба понимают, что благосостояние семьи — это их общая заслуга, что все взаимосвязано и успех одного не состоялся бы без участия другого.опубликовано econet

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