Простое упражнение для диагностики происходящего в жизни

Предлагаю весьма простое диагностическое действие, помогающее больше узнать о том, что происходит глубоко в вас важного. Диагностическим пространством может быть не только квартира, но и комната, рабочий стол и даже сумка.

Предлагаю весьма простое диагностическое действие, помогающее больше узнать о том, что происходит глубоко в вас важного.

Как живет сейчас мое настоящее «Я»

И после диагностики — упражнение, помогающее преобразовать деструктивные мысли в конструктивные, определиться, успокоиться или настроиться на активность — в зависимости от того, что вам нужнее.

Зайдя в свою квартиру оглянитесь вокруг, пройдитесь медленно по ней, открывая и заглядывая в каждый шкаф, уголок и закуток. Насколько функциональным, чистым, красивым является ваш дом снаружи и изнутри?

То, как мы организуем свое пространство, в котором живем, напрямую связано с тем, как мы живем сами с собой и с другими.

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Диагностическим пространством может быть не только квартира, но и комната, рабочий стол и даже сумка.

1. В одной квартире при первом взгляде все кажется на своем месте, порядок и чистота. Но если заглянуть внутрь первого попавшегося шкафа — то там «черт ногу сломит»: вещи в куче — чуть ли не вываливаются при открытии дверок. Хозяин сам не помнит, что у него там хранится.

Очень может быть, что и живет он похожим образом: важна этому человеку та личность, которую он предъявляет миру — набор масок, социально одобряемых для достижения целей.

А то, что является его сущностью — давно заброшено подальше в угол. И сам человек уже не помнит, кем он на самом деле является, чего хочет и что чувствует. Болеет возможно. Чуть- чуть. Внутри. А снаружи — все хорошо.

2. Бывают квартиры, напоминающие склады — нет свободного места — все занято какими-то коробками, вещами, очень нужными.

Подобную свалку, скорее всего, представляет и внутренняя жизнь хозяина. Псевдоважными вещами — знаниями, установками, обещаниями, представлениями о себе занято все пространство души. И нет места для нового. И если кому не нравится — то только потому, что сами дураки, а я знаю точно — какой я и кто я

3. Есть аскетичные жилища — минимализм во всем. Порядок внутри и снаружи того немного, что имеется. И при этом, никаких излишеств в виде цветов, фотографий, картин, штор, ковров или иных элементов декора, делающих интерьер по-настоящему личным, теплым и уютным.

Что можно сказать о хозяине такого «порядка»? Навряд ли этот человек является обладателем широкой души, рядом с которой можно согреться или зарядиться энергией.

Возможно, ему чужды близкие отношения, где уникальность — важная составляющая подобного опыта.

Посмотрев на свое пространство можно понять про то, как живет сейчас моя сущность, мое настоящее «Я».

Видя захламленные шкафы спросить себя:

«Про что не хочу думать я в своей жизни?»,

«Какие проблемы задвигаю подальше, потому что боюсь с ними соприкоснуться?»,

«Бардак в какой сфере, теме моей жизни существует столько времени?».

Если вся квартира и внешне, и внутри шкафов представляет собой «хаос и бардак» - стоит всерьез посмотреть на то, чем наполняете свою жизнь.

Бардак в комнате у подростка — норма. Серьезнейший кризис самоидентификации проходит с бурным разрушением прежних взглядов, зарождением новой самостоятельности через определение себя в этом мире.

«Кто Я», «Какой Я» - те вопросы, на которые должен ответить подросток. И пока он ищет эти ответы — разруха и бардак в его комнате — отражение этого кризиса.

Если взрослый человек «вдруг» перестал поддерживать порядок там, где он всегда у него был — может говорить о похожих процессах внутри, о каком-то внутреннем кризисе.

Внимательность к тому, как я организую свое пространство помогает находиться в резонансе со своими состояниями, проблемами, чтобы не запускать то, что может быть исправлено без больших потерь для человека.

Теперь об упражнении на восстановление. Это да — уборка.

И в уборке есть очень много для психической гигиены. Это и тренировка принятия решений, тренировка выбора, тренировка упорядочивания и нахождения смыслов. Для вещей.

И через них — для того, чем наполнена ваша душа, ваш внутренний мир. Работа через внешнее к внутреннему. Что снаружи — то и внутри.

Когда убираешься на полке шкафа приходится по многу раз спрашивать себя:

«Нужна ли мне эта вещь?»

«Для чего она мне?»

«Где ей лучше быть, чтобы она мне служила и не пылилась?»

Так приводятся в активность внутренние ресурсы.

Выбрасывая отслужившие, старые или сломанные вещи, внутри себя вы бессознательно становитесь способными очистить себя от отживших установок, неработающих стратегий.

Добавляя в интерьер ярких красок, ваших личных поделок, украшая и обновляя его — в вашей душе готовится на старт новая грань вашей индивидуальности.

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Проводя регулярно уборку в разных частях своего дома, вы автоматически занимаетесь и психогигиеной.

Расчистка нашего дома души — дело сложное, потому что невидимое и, для многих, малоосознаваемое. Ясность по поводу того, как живу сейчас, что необходимо изменить и для чего можно приобретать разными способами — через саморефлексию, чтение, работу с психологом.

И также еще одним способом, помогающим в этом важном деле может стать будничная уборка вашего пространства.

Потому что как снаружи, так и внутри.

А что в своем доме видите вы? опубликовано econet.ru.

Автор Королева Наталья

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet