Возможно, настал момент, когда вам просто надо признать, что вы тратите свое драгоценное время не на того человека. Вы теряете годы, понижаете свою самооценку, терзаетесь сомнениями, хотя все, что было бы вам нужно — отпустить и забыть этого мужчину.

Возможно, настал момент, когда вам просто надо признать, что вы тратите свое драгоценное время не на того человека.

Вы теряете годы, понижаете свою самооценку, терзаетесь сомнениями, хотя все, что было бы вам нужно — отпустить и забыть этого мужчину.

Зачем вам ускользающий мужчина, мужчина не готовый к близким, глубоким и долгим.

Мужчина, которого нет

Он все время тактично уходит от ответа, когда вопрос касается перспектив ваших отношений.

То у него нет времени, то он не звонит, то где-то пропадет и говорит, что занят, то отменяет встречу, а то «забывает» прийти в гости, хотя договаривались заранее...

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И вовсе не обязательно, что он —женатый мужчина.

Он может быть свободным кавалером, и вероятно, вы даже уверены, что у него сейчас больше никого нет.

К сожалению, чаще всего такие «неувязки» не дают особых надежд на благоприятное развитие ваших отношений.

Дело в том, что мужчины по своей природе более прямолинейные, нежели женщины.

Интриги, игры в «догони-ка» и «угадай-ка» им обычно не свойственны.

Поэтому, его бесконечные отговорки, оправданья и нежелание видеться должны насторожить вас.

Если мужчине действительно нравится женщина — он будет действовать и стремиться завоевать ее. Ему, в конце концов, хочется видеть ее и находиться рядом. И он будет настойчив в своих желаниях.

Возможно, настал момент, когда вам просто надо признать, что вы тратите свое драгоценное время не на того человека. Вы теряете годы, понижаете свою самооценку, терзаетесь сомнениями, хотя все, что было бы вам нужно — отпустить и забыть этого мужчину.

Пережить первую боль досады, спросить себя, почему вы так долго не замечали очевидного, и идти дальше. Искать свое настоящее счастье.

Ситуации, в которых женщина «залипает» на кавалера, не воспринимающего ее всерьез, разнообразны. Но их можно объединить по типам сходных сценариев.

Вечный друг

Вообще-то, если мужчине по-настоящему нравится женщина, то одной лишь дружбы с ней ему становится недостаточно. Хочется большего. Это природа.

Если он говорит, что ему пока хорошо с вами как с другом, стоит понаблюдать за ситуацией, чтобы понять, в чем здесь дело.

Вероятно, это вы рассчитывая на что-то большее, создаете ему зону комфорта возле себя:

приглашаете на чай с пирогами, рекомендуете хороших врачей, помогаете в покупке одежды и др. И ему и впрямь не хочется вас терять, но дать понять, что кроме дружбы между вами ничего не будет, он побаивается, чтобы не потерять вас, как друга.

Возможен вариант, когда он «придерживает» вас, особо не выделяя из ряда своих подружек — на случай, если распадутся его нынешние отношения. И он вовсе не собирается ухаживать за вами всерьез.

В этом случае все-таки не надо соглашаться на близкие отношения с ним, чтобы не обесценить себя.

Зачем вам ускользающий мужчина?

Да и вообще, не стоит сильно «вкладываться» в этого мужчину ни с эмоциональной, ни тем более с материальной точек зрения.

Хотя возможны ситуации, когда вы действительно нравитесь мужчине, но он слишком не уверен в себе, боится отказа. В этом случае (если вы уверены, что на самом деле интересны ему) не торопите события, дайте кавалеру возможность проявить себя.

Бывает и так, что мужчина, переживший негативный опыт в отношениях, тягостное расставание опасается вступать в новые отношения, долго держит дистанцию — ему нужно убедиться, что женщина не причинит ему душевной боли. Возможно, ему необходимо время для внутреннего восстановления.

Будьте открыты и просты при общении с ним, умерьте напористость и настойчивость.

Позвольте ему рассказывать вам о своих переживаниях, о своем неудачном жизненном опыте, просто слушайте — ему нужно проговорить и отпустить свой глубинный негатив. Это тот случай, когда мужское влечение к интересующей женщине несколько отошло на второй план. Будьте внимательны и тактичны.

Если вам трудно разобраться в истинном отношении к вам мужчины, посмотрите на его реакцию, исчезнув на какое-то время из его поля зрения (не отвечаете на звонки, не звоните сами, не переписываетесь в сети). Если он не ищет вас, не обеспокоен, то, скорее всего, вы ему, в общем-то, безразличны.

И не нужно искать оправдательных объяснений его поведению. Когда мужчина чего-то действительно хочет, он добивается этого.

У него нет серьезных намерений

Мужчина сразу, едва познакомившись с вами, сказал, что его интересует секс и легкие отношения. Ну, может быть, не так прямо, но все-таки, не скрывал своих намерений. Он не заинтересован в глубоких отношениях с вами, он постоянно ускользает.

И сколько же женщин готовы биться об стену своих ожиданий, не слыша того, что им говорит партнер.

Они надеются, что «он меня оценит в конце концов и полюбит», «он говорил это для того, чтобы подзадорить меня», «он стесняется своих чувств, а на самом деле любит», «он увлечется мною и не сможет жить без меня» и т.д. и т.п.

Я огорчу вас: нет, он не стесняется и не скрывает таким образом свою любовь — он прямо говорит о том, как видит ваши отношения (помните, что мужчины откровенны по своей натуре).

Отмечу только, что я не имею в виду совсем «отъявленных ловеласов», готовых на пустые обещания и ложь, чтобы добиться своего. Я веду речь об обычных мужчинах, не стремящихся пока вступать в брак.

Вам нужно поверить словам партнера и принять их. А потом решать, как поступить дальше с этой связью, устраивает вас такой расклад или нет.

Его «еще не готов к браку» означает, что он не собирался и не хочет на вас жениться, вы не входите в его долгосрочные жизненные планы.

Пример

Татьяна познакомилась с Дмитрием на вечеринке у своих школьных друзей. Дмитрий сразу привлек ее внимание: симпатичный, со вкусом одетый молодой человек. Как выяснилось, у него был свой небольшой бизнес, и он производил впечатление уверенного в себе человека, что всегда притягательно для женщин. И они были ровесниками.

Таня не скрывала своего интереса к мужчине, он это заметил и подошел к ней, чтобы познакомиться поближе, воспользовавшись моментом, когда рядом с ней никого не было,— у Тани яркая, привлекательная внешность, и вообще она веселая и обаятельная брюнетка, на которую сложно не обратить внимания.

Через пару дней он позвонил ей, пригласил на свидание, и они стали регулярно встречаться.

Она рассказывала мне, что еще в самом начале отношений он как-то сказал ей, что она, конечно, нравится ему и даже очень, но в его семье очень сильны национальные (еврейские) традиции и невесту всегда подбирают сыну родители (и потом передают в новую семью старинный драгоценный камень — семейную реликвию). Больше к этой теме они не возвращались.

Татьяна же потеряла голову. Она влюбилась и начала строить планы их совместного будущего. Дмитрий в этих вопросах вел себя сдержанно: он не поддерживал такие разговоры, но и не прерывал Таню. Однако сам ни разу ничего не пообещал ей.

Прошел почти год. И Татьяна вдруг стала замечать, что Дмитрий звонит уже не так часто, как раньше. Да и встречаться они стали реже. Ответов на вопросы о том, что изменилось в их отношениях он не давал — просто молчал и менял тему беседы. А перерывы между их встречами становились всё длиннее.

Однажды Таня попала в больницу с приступом колита, и конечно, она очень ждала, когда ее придет навестить Дмитрий... Но он так и не пришел. Даже не позвонил.

Татьяна была в растерянности, ее разрывали изнутри обида и желание узнать, что же произошло.

А когда Таня вышла из больницы, Дмитрий как-то вечером без предупреждения зашел к ней домой. С цветами, извинениями... и словами прощания.

Это был трудный разговор.

Дмитрий признался, что Таня ему по-прежнему симпатична. Но родители нашли ему девушку и уже договорились о браке с ее семьей (именно поэтому он стал пропадать в последнее время — он встречался со своей невестой). И скоро свадьба. Он не может нарушить семейные обычаи, и он женится на этой девушке, а они с Татьяной должны расстаться.

Таня была в шоке от этого известия. Буквально раздавлена. Но она приняла выбор мужчины.

И через некоторое время в состоянии глубочайшей депрессии пришла ко мне на прием.

Для Татьяны всё закончилось благополучно. Она посещала мои сессии, много работала над со своими эмоциями и переживаниями. В конце концов ей стало легче, и она смогла снова поверить в свое счастливое будущее.

И однажды она призналась мне, что Дмитрий все-таки оставил светлый след в ее жизни: им было хорошо вместе, и он ведь был честен с нею, сразу сказав о традициях своей семьи, — он дал ей понять, чтобы она не строила никаких планов. Она осознала, что это она не слышала его, не верила в серьезность того, что он говорил, и многое надумала об их отношениях.

А потом этот за́мок иллюзий рухнул. И ей пришлось разгребать его руины...

Женщины, слушайте и слышьте, ЧТО вам говорят мужчины. Они редко лукавят.

Он постоянно что-то обещает

Он обещает, что уйдет от жены, что скоро в его работе образуется перерыв и вы сможете отпраздновать это вместе, что его больные родственники выздоровеют, и у него появится время, что он отремонтирует свою квартиру и тогда... и еще многое-многое другое. Он не заинтересован во встречах с вами, он постоянно ускользает.

И вы ждете, понимаете, сочувствуете и все время надеетесь на лучшее. И вы никак не можете увидеть своего героя в реальном свете. На то он и ваш герой... который, конечно, только и думает о том, как оказаться рядом с вами, но злые обстоятельна препятствуют этому.

И препятствия лишь вдохновляют вас — да, вы будете ждать его столько, сколько надо. Вы всё стерпите. Потому что впереди вас ожидает сказочное счастье.

Конечно, в современном мире люди, которые что-то делают, действительно бывают очень заняты. Но ведь, с другой стороны, наверное, каждая из вас когда-то отвечала человеку, с которым не особо хотелось видеться, что у вас так много дел и нет даже свободной минутки...

Все-таки мужчина, который любит женщину, всегда находит время встретиться с нею. Если же ваши встречи редки, значит, ему есть с кем проводить вечера и выходные.

Постарайтесь реально взглянуть на отношения с вашим кавалером, чтобы понять: он избегает вас или действительно у него сложные обстоятельства.

И еще. Женщины, которые притягивают к себе ситуации неопределенности со стороны партнера, длящиеся годами, часто бывают внутренне просто не готовы к постоянному союзу. Как бы странно это ни звучало.

Когда они наконец добиваются своей «семейной мечты», то потом нередко испытывают разочарование: не нужно больше никого ждать, завоевывать, страдать. Кажется, что эмоции потускнели. К такому восприятию семейной жизни тоже надо быть готовой. Это дает знать о себе определенный душевный сценарий, сформировавшийся еще в детстве.

И над этим нужно работать — корректировать свои внутренние клише.

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Не предлагает встречаться

Вы можете часто пересекаться с мужчиной в вузе, на работе, клубах, на различных вечеринках и мероприятиях — вы всегда видитесь и общаетесь в окружении других людей и никогда не остаетесь вдвоем. Хотя вам кажется, что вы определенно ему нравитесь.

Может быть, это и так. Но если проходит несколько месяцев, и ничего не меняется, значит, вам пора задуматься, не придумали ли вы себе эту симпатию.

Я уже писала выше: если мужчина хочет познакомиться с женщиной поближе, он всегда найдет способ это сделать. Возможно, он воспринимает вас просто как друга или у него и так есть несколько леди на выбор — тех, кто готов сразу откликнуться на его зов, когда ему это нужно.

Кавалер, которому вы действительно нравитесь, будет искать разные предлоги, чтобы пообщаться с вами наедине.

А пока вы для него — одна из многих в компании.

Как же обратить на себя его внимание?

Чаще попадаться ему глаза — возможно, он наконец заприметит вас всерьез. Или придумать что-нибудь для того, чтобы остаться с ним наедине (чтобы он подвез на машине, проводил до дома и др.). Только «разыгрывайте» «случайные» обстоятельства естественно — никому не нравится, когда его специально вынуждают что-то делать.

Отсутствие звонков от него

Если он не звонит — значит, и не вспоминает про вас.

Мы живет в такое время, когда практически у каждого человека есть мобильный телефон, а то и не один. Сейчас не надо проситься позвонить от соседей, искать телефонную будку в городе (и монетку или карточку для телефонного аппарата).

Если под рукой не оказалось «мобильника» или у него вдруг сел аккумулятор— можно использовать средства связи Интернета.

Так что раз он не звонит — примите это как показатель его истинного отношения к вам. Особенно всё плохо, если он пообещал дозвониться до вас, но так и не сделал этого. Вы не важны для него.

Осознание этого бьет по самолюбию, поэтому ваш мозг выдает вам тысячу и одно оправданье его «безмолвия»: конечно, по пути на работу его мог похитить НЛО или под ним разверзлась земля в результате «точечного землетрясения», — но ведь вы же понимаете, что это не так.

Если же раньше ваш телефон разрывался от его звонков, а потом они сошли на нет — это тоже плохой знак:

он сделал какие-то свои выводы относительно вас и отодвинул вас на второй-третий план среди значимых для него людей.

Можно ли звонить ему самой? Сложный вопрос.

А для чего вам это нужно?

Вы хотите получить от него прямой ответ или надеетесь, что он извиниться и тут же пригласит вас куда-нибудь, чтобы искупить свое исчезновение?

Но надеяться на последнее не стоит. Чтобы потом не расстраиваться.

Мужчина, который ускользает из вашей жизни, просто не хочет в ней оставаться.

Он стал придирчивым

Он всё чаще критикует вас, его раздражают ваши шутки и высказывания, он придирается по мелочам, ко всему. А еще недавно он с радостью назначал вам встречи, вы смеялись, вам было вместе легко и приятно.

Что ж, придется признать, что его увлечение вами прошло.

Это не плохое настроение, не неудачный день или сложности выхода на новый уровень отношений.

Это смена его восприятия вас — не в лучшую сторону.

Он еще не разрывает отношения, возможно, потому, что в них есть какая-то выгода для него (ваша помощь, связи и т.п.). Но они уже дали трещину, и он больше не в силах скрывать свою придирчивость и раздражительность.

Что тут скажешь?

Позвольте спокойно уйти из вашей жизни всему «не вашему».

Люди, которым подходим мы и которые подходят нам, принимают нас такими, какие мы есть. И они еще встретятся на вашем пути.

Не пытайтесь ему что-то доказывать, демонстрировать свою уникальность.

Не третируйте его звонками и встречами.

Лучше займитесь собой, своей работой, увлечениями, встретьтесь с друзьями — наполните свою жизнь событиями.

А там, в конце концов, время покажет. Или он исчезнет навсегда или вдруг осознает, что не хочет вас терять.

Он вдруг пропал

Бывает и так, что мужчина вдруг исчезает — действительно исчезает из вашей жизни. Нет, никак в аттракционе иллюзиониста, растаяв на глазах.

А молча собирает свои вещи и уходит из дома, пока вас нет, меняет номер телефона, переезжает в другую квартирку, переходит на новую работу и не сообщает об этом.

В общем-то, комментировать здесь особо-то и нечего — всё понятно.

Он сам решил уйти от вас.

Обычно такие поступки совершают не ни с того ни сего. Их обдумывают.

Причем желают обойтись без объяснений.

Можно ли его вернуть?

А как?

Особенно если вы не знаете, где он?

И как вы себе представляете возможность заявиться к нему с рассказом о том, как вы его выслеживали, нанимали детектива и т.п.?

Вы же совсем упадете в его глазах.

Вот если он вернется сам, что как показывает опыт, мало вероятно, то тогда действительно отношения могут продолжиться на новом уровне.

Вы согласны ждать?

Если да, определите для себя срок: полгода, год. Иначе погоды у моря можно ждать всю жизнь...

Правда, в подобных ситуациях есть один нюанс. А вдруг с ним действительно что-то произошло?

Попал в аварию, напали и нанесли травмы грабители, сосулька упала с крыши...

С людьми случается всякое. Поищите его по больницам и моргам, чтобы точно знать, что он не в беде, чтобы потом не винить себя.

***

«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает». Эти истории неудач и разочарований в любви повторяются на протяжении тысяч лет.

И пожалуй, лучшим выходом в случае с неуловимым мужчиной будет решение отпустить его.

С миром и пожеланием добра.

А затем обратитесь к глубинам своей души и спросите себя: чего я хочу на самом деле и как мне найти свою настоящую половину? Поверьте, мир всегда идет навстречу ищущим. опубликовано econet

С любовью, Ирина Гаврилова Демпси

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet