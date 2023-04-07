Как БЕЗБОЛЕЗНЕННО слезть с крючка МАНИПУЛЯТОРА

В состоянии аффекта, вызванного манипулятором, вы можете «наломать столько дров», что, впоследствии исправить сложившую ситуацию будет очень сложно или невозможно совсем! Как же сохранить эмоциональную устойчивость, когда Вами манипулируют?
В состоянии аффекта, вызванного манипулятором, вы можете «наломать столько дров», что, впоследствии исправить сложившую ситуацию будет очень сложно или невозможно совсем!
На пике эмоций мы делаем много ошибок!
В таком состоянии нами очень легко манипулировать, т.е. управлять с помощью чувства Вашего гнева или вины.
Приведу пример
У меня была клиентка, муж которой долгое время не работал.Чтобы переложить вину на супругу, он пользовался её эмоциональностью.
Он мог придраться к какой-нибудь мелочи, допустим «суп пересолен» и начинал, словно заезженная пластинка, повторять на все лады:
«Вот ты приготовить по-человечески не можешь!», «Какая же ты неловкая хозяйка!», «Сколько можно просить тебя, чтобы ты не пересаливала еду!» и т.д.
Моя клиентка сначала оправдывалась, но когда супруг все глубже и «переходил на личности», начинала выходить из себя и кричать на мужа.
Возникала ссора, в результате которой, жена была полностью деморализована и раздавлена, а муж полон сил продолжать борьбу.
Теперь он говорил:
«Вот, видишь. Какая ты истеричка! Ты же не принимаешь конструктивную критику!» - тем самым вызывая у супруги чувство вины за свой поступок!
Потом, уже выдавая себя за жертву, он продолжал:
«Ты же знаешь, что у меня больной желудок! А продолжаешь кормить меня острой и пересоленной пищей! Ты хочешь, чтобы я быстрее загнулся?»
Женщина начинала уже жалеть мужа-манипулятора, всё больше впадая в чувство вины по отношению к нему!
Теперь она уже думала, что муж не может найти работу, потому что у него нет сил, а она такая недостойная жена и скверная хозяйка должна компенсировать свою женскую никчемность упорным трудом!
Женщина работала на две ставки в школе, а в свободное время, занимаясь репетиторством!
Другой пример
Еще одна моя клиентка, приревновав своего гражданского мужа, в состоянии аффекта оговорила себя!
Мужчина, часто обесценивал её внешность, сравнивая со своей знакомой.
Однажды, нервы моей клиентки сдали, и в ответ она сказала, точнее, проорала своему молодому человеку, что у неё отношения с коллегой по работе (которых на самом деле нет!), и она в нем не нуждается, потому что коллега «настоящий мужик, а ты дерьмо собачье!»
Парень ушел к той самой женщине, к которой его приревновали с чистой совестью!
Девушка долго выходила из состояния депрессии, обвиняя себя в том, что она сама, «своими руками все разрушила».
Представим, что Вы находитесь в такой ситуации, когда Вами манипулируют, чтобы вызвать Ваш гнев или вину.
Способ-1
Подходит для людей с низкой самооценкой, склонных ругать и обвинять себя
Придумайте себе в вашей проблеме какой-либо негативный образ, например: «Я в этой ситуации мокрая и, никому не нужная, Лягушка!»
Способ-2
Подойдет всем!
Представьте, что Вы смотрите на эту ситуацию как на фильм, по мере снижения трагизма:
Способ-3
Тоже универсальный!
Сделайте картинку черно-белой и беззвучной в виде немого кино!
P.S. Желаю Вам полюбить себя. Не позволяйте собой манипулировать. Ведь, Вы у себя одна (или один)!опубликовано econet
Автор Наталия Филимонова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш новый telegram-канал Рецепты • Диеты • Похудение
Ждем Вас и любим!
Добавить комментарий