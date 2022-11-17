11 ПРАВИЛ воспитания от Антуана де Сент-Экзюпери

Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого.

Роман «Цитадель» — самое своеобразное и, возможно, самое гениальное произведение Антуана де Сент-Экзюпери, которое осталось незавершенным и было опубликовано уже после смерти писателя.

В нем причудливо переплелись военная проза, мемуары и литературные легенды, размышления о смысле жизни и духовные искания великого француза.

Есть в нем и такие слова о воспитании детей.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота — счастье людей. Кто из людей будет счастлив — вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки — скотское довольство — мне не интересно.

Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы — пустота, обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать.

Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия.

Любовь к познанию — вот главное мерило.

Не учите их, что польза — главное.

Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску.

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Научите их почтению, потому что насмехаться любят трутни, для них не существует целостной картины.

Боритесь против жадности к вещам.

Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закостеневает.

Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви.

Чем заменишь любовь? Ничем.

А любовь к самому себе — противоположность любви.

Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и, на первый взгляд, в помощь царству. Но силу рождает только верность.

Нельзя быть верным здесь и неверным там. Верный всегда верен.

Нет верности в том, кто способен предать товарища, с которым вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье.

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Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу, и завершает его только смерть.

Не учите их, что главное — прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечисти и гниению.

Научите их благому сотрудничеству — общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой. Потому, что речь идет об исправности повозки. А вожатый у них один.опубликовано econet.ru.

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