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Раз в год пишите ПИСЬМО своему ребенку

Источник: my-best-wedding.ru 12 августа 2022 5546
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Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым. Расскажите ему забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее.

Раз в год пишите ПИСЬМО своему ребенку

Раз в год пишите письмо своему ребенку. 

И обязательно от руки.

НЕ ленитесь, не печатайте на компьютере.

Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым. 

Расскажите ему забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее.

Дополните письмо фотографиями, открытками, записочками, рисунками  и другими памятными вещами, которые иначе со временем исчезнут.

И конечно, не забудьте, рассказать, как сильно вы его любите.

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Раз в год пишите ПИСЬМО своему ребенку

Сложите в папку и забудьте на много лет.

И так каждый год.

Когда он вырастет и повзрослеет, подарите ребенку эту папку. 

Она станет для него бесценным хранилищем родительской любви и памяти о детстве.

И в радостные, и в тяжелые минуты она будет для него напоминанием, что ВАША ЛЮБОВЬ оберегает его всегда.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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