Бискотти с орехами и сухофруктами

Сегодня будем печь прекрасную итальянскую выпечку - печенье бискотти. Кстати, бискотти с итальянского языка означает «дважды приготовленный» или «дважды запеченный» (bis — дважды, cotto — печь, готовить, запекать), потому как тесто для бискотти сначала формируют и выпекают в виде батона, затем достают, нарезают на ломтики и снова запекают. Бискотти можно хранить до 2-х месяцев в плотно закрытой емкости.

Сегодня будем печь прекрасную итальянскую выпечку - печенье бискотти.

Кстати, бискотти с итальянского языка значит «дважды приготовленный» или «дважды запеченный» (cotto — печь, готовить, запекать, bis — дважды), потому что тесто для бискотти сначала формируют в виде батона и выпекают, затем достают, нарезают на ломтики и снова пекут. Бискотти можно хранить до 2-х месяцев в плотно закрытой емкости.

Выпечка без глютена: бискотти

Этот безглютеновый рецепт ароматного бискотти придется по вкусу для людей, которые придерживаются здорового образа жизни и следят за своим рационом, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

яйца- 4 шт.

чистая вода - 100 гр

мед (жидкий) - 60 гр

мука из спельты - 500 гр

разрыхлитель - 2 ч.л.

грецкие орехи

сухофрукты

корица - 1 ч.л.

ваниль - на ваш вкус

Как приготовить:

Сначала нужно хорошо до пены взбить яйца с медом.

В отдельной емкости смешиваем муку, корицу и разрыхлитель.

Теперь к взбитым яйцам добавляем воду и 2/3 мучной смеси, а потом взбить миксером. Затем вмешать орехи и сухофрукты и высыпать оставшуюся мучную смесь. Теперь выложить на стол и вымесить мягкое тесто.

Далее нужно разделить тесто на 2 части и сформировать форме батона.

Выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах Цельсия.

Затем достаем и нарезаем поперек, кусочками толщиной око 1 см. Затем опять ставим в духовку запекаем до зарумянивания минут на 5-10. Готово!

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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