Одно из самых вредных маминых заклинаний

От таких мам следует держать подальше всех своих мужчин до конца ее жизни.

Речь пойдет об одном из самых коварных и вредных «заклинаний» - «девочка здесь я». Обычно это бывает в семьях, где мама очень женственна, красива, избалованна, надменна, успешна, блестяща, и любима или была любима папой. Свою дочь она вполне осознанно воспринимает как соперницу, даже если той всего пять лет.

«Девочка здесь я» - Мамины заклинания

Не воображайте себе злую мачеху из сказки «Спящая красавица». Такая мама бывает очень заботлива и нежна со своей дочкой. Бывает холодна и нетерпима. Это неважно. Самое главное послание, которое получает девочка от такой мамы - "ты мне нужна, пока ты мне полезна".

Девочка вырастает очень, как правило, функциональной. Она может буквально все, справляется с любыми задачами, терпит отсутствие бытового комфорта, может не иметь личной жизни вообще или иметь ее с женатыми мужчинами.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Такие девочки могут быть:

неженственными . Ходить в практически мужской одежде, не иметь женственной жестикуляции, а иметь мужскую, выходить замуж за мягкого и нерешительного мужчину, или не иметь отношений с мужчинами вовсе, стыдиться и бояться собственного тела и его желаний, мало что знать о своей сексуальности, носить прическу как в девятом классе, даже если ей 35 лет, очень заботиться о младшем или быть в тени старшего брата;

очень женственными и успешными, иметь отличный вкус и хорошо разбираться в моде, кокетничать с мужчинами, выходить неоднократно замуж, они, как правило, делают сногсшибательную карьеру, работают с самыми сложными клиентами, но всегда, вечно именно полезны для мамы, всегда как бы немного ее обслуживают, мама такой девочки не гнушается кокетничать с ее бойфрендами, разводить ее с мужьями, особенно если мужья красивы и успешны, критиковать ее по любому поводу и тут же взваливать на нее все новые и новые задачи.

Как правило, такие девочки выходят замуж или вступают в многолетнюю связь со страшными оголтелыми нарциссами, и обслуживают в замужестве и мужа, и маму, или связываются с очень успешными женатыми мужчинами, вдохновляя их и подпитывая, пока его жена снимает сливки в виде его заботы, детей, недвижимости и подарков.

У девочек таких мам всегда есть ощущение, что они немного не настоящие женщины, а всего лишь притворяются и по случайности называются женщинами.

На самом деле они вполне себе добротная рабочая машинка, рабочая лошадка, функция и Золушка - так они себя чувствуют.

Внутри них, как правило, работает мощный синдром спасателя, так как, кроме всего прочего, мама в таких семья присваивает себе еще и следующие права:

право быть слабой;

не носить тяжелое и не заниматься тяжелым;

болеть;

недомогать;

быть переменчивой, непоследовательной, от дочки в этом случае требуется стабильность;

испытывать хронические финансовые трудности, в связи с чем дочка имеет почетную обязанность обеспечивать мамины не только потребности, но и прихоти;

как правило, такие мамы не работают;

дочери таких мам не болеют.

Выход из этого, как и из всех маминых заклятий, через бунт, агрессию, осознание себя отдельной женщиной, имеющей право на все, на что имеют право женщины.

У такой мамы можно много чему поучиться, но у нее, как правило, нет главного - милосердия, сострадания, искренности, глубины.

Поэтому девочка может «слизать» у мамы все приемы и приемчики в области красоты и кокетства, или создать свои, и добавить туда свою душу, сострадание, боль.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Так возвращается, заполняется, восстанавливается отношение к своей женственности как к чему-то законно тебе принадлежащему, несмотря на то, что легитимной женщиной в семье мама считает только себя, объявив женственность дочери второстепенной и вне закона.

От таких мам следует держать подальше всех своих мужчин до конца ее жизни. опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econe