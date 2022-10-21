Техника психологической защиты от оскорблений

Итак, на нас орут и оскорбляют нас – в какой-то степени заслуженно. Но важно понять: люди нападают-то не на нас, а на наши... грехи. Нашу личность (как в это ни трудно поверить!) на самом деле не трогают, даже если описывают её «точно», включая форму ног и живота.

Среди психологических техник защиты от чужой агрессии – техника «кукла-для-битья» – наша любимая. Ведь помимо своей (скучной) «пользы», она вызывает неукротимый жизнерадостный смех, а порою и вовсе – гомерический хохот!

Что делать, когда тебя оскорбляют?

Представьте себе несколько самых распространённых ситуаций.

Ситуация первая. Вам устроил скандал муж.

Ситуация вторая. На вас безобразно визжит жена.

Ситуация третья. На вас орёт начальник.

Будем продолжать? Не надо... Давайте сразу брать быка за рога и учиться – что делать в таких случаях.

Во-первых, стоит сразу понять (иначе я с вами не играю), что орут на нас не зря, а заслуженно. Если бы мы были «белые и пушистые» – на нас бы не орали.

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Помните, была такая известная фраза в эпоху моды на позитивную психологию:

« - А что если я вышла в белом пальто, а меня обдал грязью грузовик? Как мне тогда «психологически» поступать?

- А вот если у вас всё психологически было бы на тот момент в порядке, вам не надо было бы никак «поступать» – вы просто не окажетесь в том месте и в такой ситуации. Никогда».

Итак, на нас орут и оскорбляют нас – в какой-то степени заслуженно

Но важно понять: люди нападают-то не на нас, а на наши... грехи. Нашу личность (как в это ни трудно поверить!) на самом деле не трогают, даже если описывают её «точно», включая форму ног и живота.

Это просто бессмысленный (квази-осмысленный!) «информационный шум», цель которого – ударить побольнее, навести орудие поточнее. Вот и всё.

Пример. Если кто-то кричит: «У тебя уродливый нос» – это не означает, что человек так думает на самом деле про ваш нос. Беда тут в другом. Человек спонтанно угадывает (или просто знает) что ваш нос – это ваша личная болевая точка и что вы лично считаете свой нос уродливым.

И скандалист просто бьёт (не думая) «по этому носу», верно угадав и верно рассчитав – как по самой выступающей вперёд и очевидной болевой точке.

Спроси его, что он думает про ваш нос, когда он придёт в себя...

Да он вообще вряд ли задумывался о том, что у вас есть нос. Или скажет: «Нормальный нос, а что? Я вообще-то носами не интересуюсь».

Честно говоря, вместо вас, орущий человек видит в этот момент какую-то воображаемую окарикатуренную химеру – «Образ Обобщённого Врага» чуть-чуть действительно похожий на нас, и с ней-то (с фигурой) он и разговаривает – громко.

Итак, если начальник (муж) орёт на вас что-то типа: «Ты за месяц ничего не сделала, только три раза волосы перекрасила!», то мы так или иначе – заслужили эту безобразную сцену.

Но не потому что мы действительно «за месяц ничего не сделали», а «красить волосы – дурно», а совсем по другим причинам. Ищите – по каким.

Может быть, вы сами кого-то недавно обидели и благополучно забыли про это. А то и вовсе считаете, что «так и надо». Вот, прямо как ваш начальник или муж.

Только вы шипели и ранили – Другими Словами и по Другому Поводу. Но человеку тому, кого вы изранили – тоже было больно – вот точно так же, как сейчас больно вам.

Итак... Изрыгаемое Зло ищет «родное ему» Зло, к которому можно было бы аккуратно прилепиться, и, радостно найдя его в вас, в экстазе соединяется с этим Злом. Чтобы породить новое Зло.

Как порождается новое зло вы догадываетесь. Только начните «отвечать» оскорбляющему вас и – пошло-поехало.

Или по-другому: стерпите – и выместите это накопленное зло потом на ком-то другом или на своём же несчастном организме.

Так пищит новорожденное зло. Болезнями, эскалацией скандала, игрой «передай свою грязь другому». Мы не дадим злу размножаться. Поэтому читаем дальше – что делать.

Если бы в вас самих не было ну ни капли черноты, грязи, прошлых проступков, автоматических подлых мыслей, то есть – Зла, то человек, заряженный (или заражённый) вдруг порцией дряни, просто не подошёл бы именно к вам и не стал бы на вас орать и обижать вас.

Но, к сожалению, Зла в нас – как в Якутии алмазов – вагоны разгружать можно... Вот чужое зло к нам и цепляется, как насморк – к человеку с низким иммунитетом.

Точнее, повторю: цепляется зло не к нам, а к тому Злу, которое в нас незримо присутствует. Вы умеете отделять себя от зла?

Отделите себя от этого зла. Отделите это зло от себя. И слепите из зла «снежную бабу».

Элиминация (выделение) Зла –

сотворяем Воображаемую Куклу-для-Битья

Итак, первая часть работы (теоретическая подготовка) нами проделана. Мы догадались, что орут на нас не зря (что мы не бедные овечки, страдающие ни за что ни про что).

Может быть, мы даже вспомнили – как кого-то сами обижали и мысленно уже попросили у этих людей прощения. И дали себе слово загладить вину или больше стараться так не делать. Этого пока достаточно. Это на самом деле – огромная работа.

Теперь переходим к практической части. Что делать, когда на тебя орут и оскорбляют тебя? А вытаскивать «из шкафа» заготовленную заранее – Куклу!

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Как «изготовить» воображаемую Куклу-для-Битья?

Делать это чучело мы будем в своём воображении. Это не очень сложно.

Вот правила.

1. Кукла должна быть существом того же пола, что и вы, и примерно того же роста, что и вы, но возраст при этом у неё может быть любой – как вам в данный момент захочется.

2. Наделите куклу самыми отталкивающими карикатурными внешними чертами (для вас!) – представьте как она неприятно выглядит, как ходит, как разговаривает, во что одета.

3. Наделите куклу «прошлым», придумайте ей проступки и пороки – но именно те, которые вызывают у вас самих – наибольшее моральное негодование. Проще говоря: придумайте, в чём эта кукла так провинилась перед людьми и природой – и настолько, что её по вашему мнению – можно и нужно нещадно бить-колотить, ругать, оскорблять, учить жизни.

4. Назовите куклу самым смешным и карикатурным именем, которое вызывает у вас такую же неприязнь, как и её поступки и её внешность.

Важно: Ни в коем случае не называйте куклу именем знакомого вам неприятного человека и не придавайте кукле точного узнаваемого сходства с реальными знакомыми!

Готово!

Теперь как только вы становитесь жертвой очередного внезапного наезда на вас (от любого вообще агрессора) – немедленно «доставайте» свою воображаемую куклу и говорите ей злорадно: «Получила, курва?»

Особенно это помогает тем, кто, сидя за рулём или переходя дорогу, слышит в свой адрес оскорбления от автолюбителей из их форточки. Именно на автолюбителях у тех, кто практикует эту психологическую технику защиты от агрессии – развивается почти теннисная реакция.

Техника психологической защиты в момент акта агрессии со стороны выглядит так:

«Достаньте» куклу и поставьте её почти прямо перед собой, но со сдвигом влево.

Направляйте мысленно всё, что говорит вам агрессор – потоком на куклу.

Мысленно кивайте головой и искренне соглашайтесь со всем, что говорит агрессор, переводя при этом осуждающий взгляд на куклу.

Подбавляйте ещё и от себя (тоже мысленно).

После того как акт агрессии закончился, скажите кукле что-то вроде: «Вот видишь? Это тебе за то и за то».

А теперь мысленно сожгите куклу единой вспышкой огня, отправьте дым в сторону от себя, развейте его по ветру и скажите: «Ступай и больше не греши!»

Как только кукла понадобится вам ещё раз – она опять возникнет в вашем воображении, как птица Феникс, умеющая возрождать себя из пепла.

Кукла может вдруг поменять внешность, возраст и проступки, «за которые её следует бить всей деревней», а может остаться такой же.

На самом деле вы запускаете серьёзный психотерапевтический процесс – вы работаете со своей Тенью. С вытесненным Злом, в «знакомстве» с которым вы не признаётесь даже самому себе.

Не будем вдаваться в подробности юнгианских теорий... Это очевидно даже на интуитивном уровне понимания техники – что там происходит в данный момент. Зло попадает на зло и аннигилирует.

Важно знать: с каждым разом кукла будет нужна вам всё реже, потому что «перуны и молнии» попадать в вашу хатку будут уже не с такой регулярностью. Это – работает.

Механика фокуса такова:

вы не отвечаете злом на зло,

вы не копите в себе зло –

наоборот, вы – канализируете зло в безопасное место – в одноразовую воображаемую куклу-громоотвод, которую потом мысленно сжигаете.

Кукла, которую вы создаёте для истекания в неё чужого зла, действительно работает в этом случае аналогом громоотвода, или даже – «пакетика для рвоты», пепельницы, носового платка, бумажной салфетки, или если хотите – презерватива...

Пример из жизни: «безобразная Эльза»

Одна моя знакомая с ходу, как только услышала правила игры, придумала куклу, которую назвала «Эльзочка». У Эльзочки были:

жидкие крашеные в «сапожную» чёрную краску волосы – по пояс, выглаженные утюжком до нереальности,

огромная татуировка на животе,

писклявый голосок и развинченные манеры.

силиконовые ногти с искусственным френчем шириной в три сантиметра,

и айфон в самом «женском» чехле, который только можно вообразить.

Провинилась перед обществом Эльзочка однако не этим, а тем, что ненавидела мужчин, мечтала об участи богатой вдовы, открыто обсуждая со своими подружками все недостатки и интимные характеристики своих несчастных жертв.

***

В тот момент у моей знакомой были проблемы с мужем. Муж немного взбесился от чтения информационных лент и устраивал ей сцены на тему «Мы слишком много потребляем» с незавидной регулярностью.

Каждый раз, когда орущий муж входил в образ кликуши, моя знакомая ставила перед собой чуть слева – Эльзочку и начинала мысленно кивать головой в такт мужниным гадостям (как мать, которая полностью согласна с отцом, ругающим сына) и приговаривала (разумеется, не вслух)

«Вот видишь! Правильно дядя Петя говорит! Всё правильно! Ты заслуживаешь!»

От этого «дяди Пети» в глазах у моей знакомой тут же запрыгали лучики-смешинки и на щеках появились ямочки. «Дядя Петя» поперхнулся заготовленной фразой, увидев довольную жену, и тихо ушёл в другую комнату.

Знакомая каталась по кровати от смеха...

В следующий раз Эльзочка пришла к ней совсем в другом облике. Эльзочке было уже 60 лет, на ней был надет засаленный на брюхе изношенный халат, от неё воняло валокордином и щами, груди у неё покоились на пузе, а на голове у Эльзочки, весящей к тому времени уже 90 кг, был пучок неопрятных серо-седых волос, сквозь которые просвечивала розоватая кожа.

Провинилась же эта Эльзочка перед Вселенной тем, что мысленно желала смерти и болезней – каждому существу, на которое падал её взгляд.

Моей знакомой хватило сжечь двух кукол, чтобы агрессоры оставили её в покое надолго. Кстати, когда она мысленно сжигала свою вторую Эльзу, из окна стало натурально вонять чем-то палёным, из еды...

***

В самом начале я сказала о том, что внешнее зло всегда ищет внутреннее зло, которое присутствует в нас – и соединяется с ним со звуком «Бамс!», и что только так мы становимся жертвами «неприятных ситуаций».

Отсюда может возникнуть закономерный вопрос: «А что если у меня не будет грехов, ко мне, наверное, тогда совсем перестанут цепляться люди и обстоятельства со своим злом?»

К сожалению, нет. Жизнь на земле в человеческом теле – это не курорт.

Грехи в нас будут всегда. Это как с уборкой квартиры. Вы можете (и должны!) навести в ней относительный порядок, убрать колбасные шкурки и хлебные крошки с ковра, но вы же не можете превратить жилище в стерильный бокс, удалить из квартиры все микробы, всю пыль и все микроорганизмы...

Старцы-молитвенники, отшельники и святые, удалявшиеся в пустыни от суеты мирской, очень сильно страдали от прилепляющегося к ним Зла, которое уже не скрывало от них – ни своей истинной нечеловеческой формы, ни своих целей и задач...

Потому что у старцев тоже были грехи... Например, гордыня. Чем меньше других грехов, тем больше растёт гордыня, принимая самые замысловатые облики. Так что – каждому своё...

Мы не старцы, готовые к серьёзной духовной брани, и поэтому зло, с которым – мы – будем бороться, нам в аккурат по ноге, по плечу.

Его вполне можно осилить той психологической техникой, которую я только что описала.

Ну а большего нам и не надо. Наша задача скромна: тушить коварные бомбы-«зажигалки», бдя на крыше дома своего – тушить их со смехом, щипцами, в большом чане с холодной водой. Хотя метафора с презервативом мне нравится гораздо больше...

Сочините куклу-чучело, которую будут бить агрессоры, – заранее. Чтобы быть во всеоружии, если кому-то опять придёт в голову на нас наорать.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

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