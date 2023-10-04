Сколько вам НУЖНО денег

Говорят, что деньги учат людей слушать свои подлинные потребности...

Не торопитесь отвечать на этот вопрос, мечтательно задирая голову к небесам...

Ответ на этот вопрос знает любой фокусник, который работает со старым трюком «Что у джентльмена в кармане».

Подлинная необходимость

Внимание: Вам «нужно» денег столько, сколько в данный момент Вы имеете свой годовой (месячный) доход.

Не больше и не меньше.

Вы можете резко возразить, но послушайте и мои аргументы.

В Торе такая метафизическая штука как деньги всегда сравнивалась с манной небесной, которую Всевышний посылал иудеям, пока они маршировали по пустыне. Деньги потом всегда сравнивались с манной и постигались через неё.

А что там с манной?

А манны всегда выпадало столько, сколько нужно было каждому конкретному иудею — не больше и не меньше. И её нельзя было копить — она портилась. А кроме того, у поедаемой манны был вкус тех продуктов, которые в данный момент хотел съесть поедающий манну человек.



Всё очень похоже на деньги. Деньги нельзя глупо складывать — они портятся.



Деньги имеют тот вкус, который нужен человеку.

У кого они имеют вкус водки, у кого — пива, у кого новой помады, у кого — перелёта в Турцию, у кого — пыли от ремонтных работ у себя дома...



Существует такое мнение, что: «деньги всегда приходят к человеку в том объёме, который ему действительно, подлинно необходим в данный период времени».



И поэтому мы делаем такие оптимистические выводы.



Вместо того, чтобы задаваться бессмысленным вопросом «Почему у меня нет много денег?», мы задаёмся правильными вопросами.

Правильный вопрос №1

Если то, чем я располагаю в данный момент — это и есть величина, которая мне подлинно необходима, то: Почему она сейчас именно такова?

Правильный вопрос №2

А зачем и на что мне нужно больше?



Вот этот второй вопрос плавно перекидывает мостик от этой статьи про конкретно деньги к нашему предыдущему материалу, который называется «Почему не снимается с шеи ярмо?»



Речь идёт (Обратите внимание, Читатель — ибо это важно!) о ПОДЛИННОЙ необходимости в определённом количестве денег.



Есть даже такое устойчивое понятие, почти термин: ПОДЛИННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ.



Да, деньги по своим тайным метафизическим каналам поступают к нам так же, как и еда в организм. (Человечество ведь не всегда знало схему пищеварения и строение органов тела, но это не мешало организму питаться по устойчивым и вполне определённым законам!)



Чтобы удовлетворить голод, человек съедает определённый объём пищи. Остальное — лишнее и наносит вред.

***

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Редко кто из нас задумывается: зачем он потратил свои деньги на то, на что он их только что потратил.

Если провести анализ наших трат по Фрейду, то выйдет, что чуть ли не 90% всех расходов — это результат «невроза шопоголика», который не знает, чем бы ему ещё заняться, лишь бы не чувствовать, что заняться ему по большому счёту — нечем и жить ему совсем «неклёво».

Бывают и такие люди, которые все заработанные ими деньги тут же вкладывают в других или в другое. В детей, например. В строительство ненужной дачи.



Как Вы думаете, зачем внутреннему Ребёнку таких людей хотеть, чтобы внутренний Взрослый стал зарабатывать на своей работе ещё больше?



Ведь подспудно они понимают, что амплуа «ишака» это не то, чего они хотели от жизни, когда были маленькими, когда внутренний Ребёнок главенствовал в этой триаде Берна... Внутренний Ребёнок понимает, что Внутренний Взрослый давно таскает камни «не на ту стройку»...



И не понукает его поэтому...

Говорят, что деньги учат людей слушать свои ПОДЛИННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ.



А за погоню «за выдуманными и надуманными ценностями», с которыми мы боимся и не хотим расстаться, деньги наказывают нас «рублём».



Давайте же напишем такой «бизнес-план», чтобы Деньги «поверили» в нашу серьёзность, в ПОДЛИННОСТЬ наших нужд. И выдали нам не глядя щедрый аванс...опубликовано econet

Автор: Елена Назаренко

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