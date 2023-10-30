18 фраз, которые я говорю сыну о школе

Я безмерно уважаю сына — во многих своих качествах и проявлениях он покруче многих взрослых.

Сын идёт в выпускной класс. Где-то в конце июля мы ехали с Мишей в такси, он что-то доставал из рюкзака и вдруг говорит — “да, мама, кстати — вот мой табель. В рюкзаке лежал. Хочешь посмотреть?”(Я со стыдом поняла, что с окончанием года сына поздравила, но вообще не спросила об оценках). Я: сам доволен? Сын: могло быть и лучше…(глядя на меня) — мама, ты хочешь, чтобы у меня были знания или тебя интересуют цифры? Меня и одноклассники спрашивают, почему я не борюсь за оценки – но я не хочу вкладывать свою жизнь в цифры! А предметы я знаю или выучу… знания у меня есть.

Светлана Ройз: 18 фраз подростку о школе

Я безмерно уважаю сына — во многих своих качествах и проявлениях он покруче многих взрослых.

И мне так жаль, что выпускной класс — целый год школьной жизни — и он это сам понимает — он будет все же вкладывать в цифры, потому что ЗНО, потому что баллы, потому что — поступление. И от этого — ощущение бессилия и злости одновременно.

Меня так много раз за последние месяцы спрашивали (в связи с “публичными” достижениями сына, а их же много не публичных), уже про старшую школу, а как вы мотивируете сына, а что вы ему говорите о школе, а как вы выбирали для него школу, а как вы относитесь к поступлению в институт.

Уверена, что то, что я напишу ниже, подойдет не для всех, думаю, что многое вообще звучит непедагогично. И я “сложная неправильная мама”. И совсем не пример. Хоть и очень любящая. И “тыжпсихолог”.

Идеальных школ нет (точнее, пока нет). Сын учился в трёх школах. Каждая нужна была для его внутренних задач — начальная школа, для адаптации, для включённости в процесс обучения и безопасности. средняя — с бОльшим акцентом на коммуникацию, не на академические знания, больше для уверенности в себе. Старшая школа — время осознанного выбора направления, уже погружение в процесс учебы, выбор профиля.

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То, что сын слышит от меня и, надеюсь, ощущает это.

1. Я на твоей стороне. Всегда.

2. Я тебе доверяю. (Во всяком случае, очень этому учусь)

3. Я уважаю твой выбор и решения (если это не вредит безопасности, здоровью и жизненности)

4. Так же, как я уважительно стучусь в твою комнату, я бережно “стучусь”, не врываясь — в твои интересы. мне искренне важен твой Мир и движение, но я уважаю твоё “стоп! Я не хочу об этом говорить, я хочу побыть сам”.

5. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на мою поддержку или понимание. Но есть вещи и правила, в которых я непреклонна.

6. Ошибаться можно!

7. Прививка от высокомерия — таланты, красота, ум — это дары Бога и генов, а вот то, как мы это развиваем, используем, проявляем — это уже наше достижение.

8. Я сфокусирована не на оценках. На интересе. На движении. Да, время от времени я говорю с учителями, спрашивая, есть ли то, во что мне важно включаться, чего я не вижу. Ты знаешь, что я в контакте с твоим целым многогранным потенциалом, а не просто с субъективными оценками. Но есть то, на чем я сама прошу сфокусироваться.

9. Я прекрасно понимаю, что 19 предметов в профильном выпускном классе — осилить невозможно и не нужно. Моя задача не заточить тебя на “оценочную конкуренцию” и постоянное поддерживание “гениального” имиджа, а помочь остаться в контакте с сильными сторонами и с “нутром”.

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10. Я очень хочу, чтобы школа не занимала 100% времени и сил. Всегда должно быть то место или то занятие, которое могло бы быть ресурсным.

11. В этом возрасте очень важны друзья. Мне важны твои отношения. (При лёгкости контактов в соцсетях наши дети все-таки часто одиноки. И иногда отношения и контакты важнее, чем сидение за учебниками. Отношения часто в этом возрасте дают опору для дальнейшей реализации)

12. Во многом я совершенно не пример – но ты точно видишь, как я все время учусь, затачиваюсь и перезатачиваюсь.

13. У тебя большая степень свободы и доверия, но раз в день, чем бы ты ни занимался и как далеко бы ни был — мне важно услышать или прочитать в смс — “все хорошо, я поел и в шапке”

14. Мы никогда не предугадаем, какие именно знания, навыки, стратегии, встречи пригодятся нашим детям. Я очень верю в то, что — чем больше у нас компетенций, умений — тем шире наш потенциал, тем мы сами многогранней. И я верю в то, что не обязательно выбирать профессию одну — одно образование на всю жизнь. Их может быть много. И каждая “раскроется и раскроет” нас в своё время. Но учеба для очередного “красного диплома” и учеба — ради кайфа учиться — совершенно разные.

15. Я могу предлагать разные направления развития — но выбор за тобой и ответственность за выбор — в большей степени уже на тебе. Я точно не буду настаивать на какой- то из специальностей.

16. Я доверяю твоему пути и твоему потенциалу. И ты мне “не должен быть успешным”. (В теме поступления в институты много напряжения, собственных родительских травм и страхов. И очень важно что-то делать со своей тревогой, и отделять свою личную историю от истории ребёнка. И важно понизить глобальную значимость самого этого действительно важного факта.)

17. Вот этот пункт может вызвать много сопротивления. — Если вдруг ты решишь в этом году не поступать в институт, отстояться и вызреть — это нормально. Но это не самый лучший вариант. Лучше не терять год и “учебную компетенцию”, учебный разгон.

18. Ну и самое главное — я очень верю в то, что у каждого свой Потенциал и свои задачи в нем. Он обязательно проявится и раскроется. У каждого — в своё время. Но важно помнить, что они у нас и наших детей разные. И задача родителя не просто “дать образование и профессию в руках”, а помочь ребёнку быть в контакте с Собой.

Текст сын посмотрел, сказал — согласовано.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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