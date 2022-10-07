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Шейная мигрень: Психосоматика

Источник: psy-practice.com 07 октября 2022 6472
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Шейная мигрень является одним из наиболее распространенных видов мигреней. Давайте рассмотрим психологические составляющие этого вопроса.

Шейная мигрень: Психосоматика

Шейная мигрень является одним из наиболее распространенных видов мигреней. Давайте рассмотрим психологические составляющие этого вопроса. Это важно поскольку в отличие от "простой" мигрени относящейся к ситуативной психосоматике, шейная мигрень тесно связана с психофизиологическими особенностями человека, его структурой личности.

Психосоматика шейной мигрени

Вместе с тем, подобно "простой" мигрени шейная также бывает разных типов. С медицинской точки зрения это обусловлено двумя основными направлениями, где проблема может быть связана как с патологией связок и самого позвоночника, так и с патологией мышечного корсета.

Такой вид мигрени в определенном смысле является хроническим, и как в работе с истинной психосоматической патологией основное направление здесь может быть в том, чтобы улучшить качество жизни, уменьшить частоту и степень болей, научиться совладать с причиной и следствием и пр.

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Однако важно понимать, что психотерапия не даст клиенту новый позвоночник и новые мышцы, и многое будет зависеть от диеты, спорта, режима сна и отдыха и т.д.

Вместе с тем, психосоматика шейной мигрени заключается в том, что те черты характера, которые присутствуют у клиента во многой степени влияют на запуск и разрешение каждого из приступов. При анализе случаев и с помощью дневника наблюдений мы видим, что до начала головных болей меняется поведение клиента.

Одни впадают в состояние беспомощности, уныния, они не видят перспектив в конкретных сферах жизнедеятельности, не чувствуют уверенность в том, что занимаются нужным и полезным делом, то, что они создали кажется им полной ерундой, глупостью и бессмысленностью.

Дисбаланс серотонина приводит их к чрезмерному употреблению сладкого, мышечной слабости и субдепрессивному состоянию. Потом наступает черед приступа и лечения, во время которого происходит своего рода перезагрузка системы, внутренние ресурсы активизируются, клиенты "берут себя в руки" и после того как приступ проходит (обычно через несколько дней), они ощущают подъем, прилив энергии, уверенность в себе и желание действовать.

Психотерапия помогает таким людям перенести фазу "уверенности в себе" (дает навыки самоанализа и самовосстановления) в до мигреневый период, тем самым не доводя до него.

Чем больше клиент практикует работу над собой, тем короче и реже становятся приступы. При этом они отмечают, что расстояние дней без боли увеличивается, а когда клиенты чувствуют наступление очередного приступа, они начинают использовать техники самоанализа и при успешной проработке случая, вместо 2-3 дней, приступ может пройти в тот же день когда и начинался, или не начаться вовсе.

Наличие такой зависимости подтверждает и то, что зачастую когда клиенты отмечают и привыкают к тому, что приступы стали легче, считают, что болезнь прошла, перестают соблюдать прописанный "терапевтический режим" и приступы снова возвращаются.

Это связано с тем, что шейная мигрень напрямую зависит от конституциональных особенностей человека, которые нельзя изменить, а  можно только поддерживать в заданном тонусе, с помощью психо и физиотерапии.

Другие же клиенты, страдающие шейной мигренью, наоборот проявляют излишнюю ригидность, самоуверенность, они отмечают, что в "до мигреневый" период становятся слишком зациклены на какой-то цели, жизнь теряет краски и все видится с черно-белых позиций "хорошо-плохо", "прав-неправ" и т.д..

Этот тип мигрени чаще характерен для мужчин, т.к. связан с такими особенностями личности как стремление все контролировать и доминировать. Такие люди даже говорят психотерапевту, что "понимают, что они не правы, но какая-то сила заставляет их настаивать на своей точке зрения, а мозг как бы подыгрывая с легкостью подбирает манипулятивные доводы и аргументы за то, что он прав".

Им сложно соблюдать баланс. Даже когда они занимаются физической реабилитацией, именно чрезмерное усердие может приводить к физиологическим предпосылкам развития приступа мигрени. Также они проявляют сложности в том, чтобы вовремя остановиться, уйти в сторону, и часто приступы мигрени разворачиваются тогда, когда на пути к достижению цели постоянно возникают какие-то препятствия.

Вместо того, чтобы пересмотреть цель, стратегию и дополнительные переменные, они идут напролом, препятствий становится больше - напряжение усиливается. При этом шея может дать о себе знать очевидно - случайным неудачным поворотом, неправильным распределением нагрузки, а может и незаметно, например, как одна моя клиентка "сворачивала" себе шею исключительно во сне на ортопедическом матрасе, с "правильной" подушкой, а другая отмечала, что ее как бы протягивает на сквозняке, которого вроде нет, но раз протягивает, значит где-то таки и есть.

Шейная мигрень: Психосоматика

Для таких клиентов психотерапия в первую очередь помогает подобрать свой личный, индивидуальный "терапевтический режим", который необходимо соблюдать в будущем для поддержания "здорового" состояния и купирования приступов в начальной стадии.

Важно понимать, что те модели поведения, которые доводят человека до приступа связаны не с каким-то случайным стрессовым событием, а с психологическими сложностями взаимодействия, которые тянулись за клиентом всю жизнь, начиная от детско-родительских проблем, заканчивая проблемами дезадаптации.

В детском возрасте это проявляется в разных историях, например, одни клиенты говорят, что они "дружили и с сявками и с ботанами", что с одной стороны можно рассматривать как навыки легко устанавливать контакты. С другой же стороны в совокупности с дополнительной информацией это чаще указывает на то, что ребенку все время приходилось "играть" какие-то роли, подстраиваться, подтверждать свою нужность и значимость, быть удобным для всех и т.д.

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И наоборот, некоторые клиенты выбирают модель поведения лидера по причине того, что они не могли найти свое место в коллективе, были аутсайдерми до определенного периода, им постоянно приходилось прикладывать много усилий для того, чтобы обратить на себя внимание и доказать что-либо. Вероятно, потому их настоящее состояние нередко ассоциируется с ригидностью, чрезмерностью и гипертрофированным "Я".

Задача психотерапии не просто выявить это, а и разобрать, какие модели поведения для конкретного человека являются конструктивными, а  какие деструктивными, и как последние повернуть на свою сторону.

Если человек относится к другому конституциональному типу, но у него также возникают боли в области шеи, чаще всего невропатолог диагностирует головную боль напряжения, которая связана с мышечным спазмом и не является "хронической". Как и в предыдущем случае, все закономерности помогает выявить дневник наблюдения. опубликовано econet.ru.

Автор Анастасия Лобазова

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Источник: https://econet.by/

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