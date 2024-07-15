Ревизия отношений: Почему с ним так СЛОЖНО

Есть мужчины — вечные искатели приключений и новых впечатлений, ярких эмоций — и подзарядку своих чувственных переживаний они ищут не в экстриме, не в смене деятельности или бесконечных путешествиях, а в женщинах, разных женщинах

Как часто мы задаемся вопросом: "Почему так сложно с ним?". На самом деле оба партнера периодически могут испытывать трудности друг с другом.

Вечные мачо, дон-жуаны, казановы... Вы сами притянули мужчину-изменщика в свою жизнь. Это незалеченные детские травмы психики привлекают к себе ваше внимание через подобные ситуации.

Мачо, дон-жуаны, казановы

Есть мужчины — вечные искатели приключений и новых впечатлений, ярких эмоций — и подзарядку своих чувственных переживаний они ищут не в экстриме, не в смене деятельности или бесконечных путешествиях, а в женщинах, разных женщинах, которые нужны им для раскрытия всех граней их эмоциональных и сексуальных ощущений.

Вечные мачо, дон-жуаны, казановы... Это их жизнь полна измен, «походов» на сторону.

Для краткого романа или в качестве партнера в ни к чему не обязывающей связи они подходят прекрасно. Фейерверк чувств вам обеспечен.

Однако строить и сохранять с таким мужчиной постоянные отношения слишком тяжело, а для женщин, склонных воспринимать другого человека своей собственностью, — даже мучительно.

Но любовь зла...

Что делать если сейчас вы действительно влюблены в такого «персонажа»?

Конечно, можно и нужно сказать, что вы сами притянули этого мужчину в свою жизнь, потому что ваши незалеченные детские травмы психики привлекают к себе ваше внимание через подобные ситуации — чтобы вы наконец исцелили свою душу.

И даже отмечу, что в результате работы над собой ослабнут ваши болезненные внутренние привязки, вы изменитесь и сможете освободиться от изматывающей вас связи — скорее всего, вы прервете эти отношения.

Однако сегодня мы поговорим о подобных связках несколько в ином ракурсе. Да, вы всё видите и понимаете. Но сейчас у вас нет сил расстаться. Даже думать об этом не хочется. Это ваш выбор на данный момент.

И давайте обсудим, как воспринимать вашу семейную ситуацию.

Почему с ним так сложно

Почему вы терпите его выходки?

Из-за тех чудных моментов, когда он остается с вами и окружает вас вниманием и нежностью?

Потому что вам нравится выходить с ним в люди и видеть бурную реакцию других женщин на этого покорителя сердец?

А может, вы привыкли страдать и мучиться и считаете, что за любые счастливые моменты в этой жизни нужно платить болью?

Вероятно, вы с детства привыкли к таким эмоциональных «горкам» — «то радость, то горе».

Это не плохо и не хорошо. Просто ответьте себе: почему вы с ним? Когда вы честно признаете, чем вас цепляет ваш возлюбленный, это не решит проблем, но уберет из вашей души излишние сомнения и терзания — да, мне это нравится, и точка.

А теперь также честно посмотрите на обратную сторону ваших взаимоотношений. Ваши моменты восторга и обожания сменяются приступами ревности и ощущения себя несчастной. Перепады же его настроения — когда он угрюм и замкнут — видите только вы (а не его многочисленные пассии).

Объясните себе, почему вы согласны так жить.

И не слушайте больше сожалений, поучений, критики своих подруг и родных. Сейчас вы многое ему прощаете. Всё.

Но если где-то глубоко внутри вас все-таки подтачивает неприятие такого положения дел, снова честно взгляните на ваши отношения — может, вы уже давно теряете и проигрываете больше, чем получаете?

Ревизия отношений

То, на что готовы ради него вы, — это полдела. В любом союзе важна и показательна отдача.

Это не значит, что нужно требовать «по счетам» за свою помощь и поддержку. Но и питать иллюзии относительно истинного отношения к вам тоже не надо.

Что он делает для вас? Или он уже давно просто благосклонно принимает вашу заботу, не пытаясь хоть как-то ответить вам взаимностью?

Он

Вы столько делаете для него: готовка, стирка, уборка... Причем вы всё предусматриваете заранее, ему не приходится вас о чем-то просить: вкусный обед на столе, рубашка чистая, постель застелена, его любимое печенье куплено... А что он? Если вам не здоровится, он пойдет в аптеку, когда вы попросите? Или будет ныть, как это не вовремя? А если с вами, не дай Бог, случится что-то серьезное, этот человек вас поддержит?

Вы можете свободно обсудить с мужем свои дела, планы, проблемы? Или он уходит от ответов на вопросы, старается меньше рассказывать о себе, да и вообще меньше общаться? Отсутствие легкости в общении — тревожный звоночек о разладе в отношениях.



Сюда относятся и следующие «симптомы»:

Он звонит вам домой или на работу, чтобы сообщить что-то важное? Или чтобы просто поболтать

Когда с ним случается что-то хорошее, радостное, то первый человек, который об этом узнает — это вы?

Вы строите совместные планы вашей семейной жизни: куда поехать, что купить и др.? Или он не считает нужным советоваться, например, приобретая что-либо дорогостоящее?

А как он говорит о будущем (да и вы тоже) — «мы» или «я»? Я думаю, вы и сами понимаете, о чем это говорит.

Как вы представляете друг друга в гостях, в новых местах? Видно, что вы оба гордитесь своим партнером, или облик супруга/супруги стал скучным и слишком привычным? А может, вы или он стесняетесь своего спутника (спутницы)? Если огонек любви в паре погас окончательно, значит, дело идет к расставанию.

Если вы или он семейных разборках поминаете лихом родственников своей половины — это и вовсе плохой знак.

Вы

Если, думая о вашей семье, вы все чаще видите совместное будущее в серых тонах, если ваши мысли полны скептицизма, следовательно, ваши отношения становятся для все менее и менее значимыми для вас. Возможно, это начало конца.

Вы спрашиваете у него совета в делах или при решении других проблем? Когда человек становится нам безразличен, его мнение становится неинтересным.

И насколько вы согласны идти ему на уступки, чтобы разрешить ту или иную ситуацию? Это также показатель вашего отношения к мужу.

Нужен он или нет?

Если сомнения насчет продолжения вашей совместной жизни одолевают вас все больше и больше, прислушайтесь к себе внимательнее. Попробуйте разобраться в собственных чувствах с помощью упражнений.

Выделите себе время, когда будете одна: может, дома, а может, во время прогулки или еще где-то.

Расслабьтесь. Развейте в пространстве свои мысли и переживания. Представьте, что вы на данный момент — пустой сосуд.

Спросите себя: какой я вижу свою дальнейшую жизнь? Ничего не анализируйте, не размышляйте — отпустите поток воображения. Погрузитесь в него на час или полчаса.

А потом ответьте себе: в своих представлениях вы видели рядом с собой нынешнего мужа? Если нет, то кого? Каков этот мужчина? Или вы вообще хотите пожить одна и разобраться в себе?

Вы можете направить поток сознания не только на общую картину своей жизни, но и на решение конкретных вопросов, на осознание своих истинных чувств в отношениях.

Например, представьте, что вы с мужем расстались. А через несколько месяцев вы встретили его, идущим под руку с красавицей. Они оба счастливы и никого не замечают вокруг.

Что вы ощущаете?

Вам все равно — значит, внутри вас угасли все чувства к этому мужчине.

А если это причиняет боль, заставляет страдать, следовательно, вас еще многое связывает и рвать придется по живому.

Подумайте, хотите ли вы расстаться по-настоящему или это лишь порыв?

А если он ушел от вас, и вы видите его вещи, оставленные на стуле, — что вы чувствуете?

Вас это задевает?

Нет?

Вы можете задавать себе вопросы о ваших нынешних взаимоотношениях с супругом: что мне нужно в этом союзе, что я готова терпеть и что делать, чтобы сохранить его, понимаю ли я последствия своих действий, как именно мне поступить.

Принимать решение, как дальше распорядиться своей жизнью и отношениями, вам придется самостоятельно, полностью принимая на себя ответственность за свои поступки.опубликовано econet

Автор: Ирина Гаврилова Демпси

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