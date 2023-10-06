Как мы делаем людей слабыми

Люди, делающие других беспомощными, оправдывают себя тем, что уже ничего не возможно изменить и другой полностью зависит от них.

Есть такие замечательные люди, которые умеют любить. Но любят так, чтобы только самим. Их любовь всегда высока и жертвенна. В ней они не задумываются о том, а КАК ИМ в ней.

Они ВСЕ делают для объекта своей любви. ВСЕ

Все разрешают, на все закрывают глаза, все оправдывают. Разумеется, что эти самые объекты любви потом настолько теряются, что теряют и границы, и самозначимость, и уважение, как к себе, так и к своему (ей) покровителю.

Откуда там уважение?

Ведь все, что у них есть, сделано другим человеком. ВСЕ. Они связаны с ним (ней) как рабы на галерах, цепями, которые разорвать можно только сильно поранившись, а иногда и получая смертельную травму.

Формируется зависимость двух слабых. Да, слабых.

А Вы что подумали, что первый, о ком рассказ, сильный?

Нет, он (она) слабый. Потому что им не хватает мужества перестать быть наблюдателем своей жизни и позволить себе прочувствовать то, КАК ИМ НА САМОМ ДЕЛЕ

Ко мне приходят люди с тяжелейшей соматикой, которые не понимаю, почему у них полностью слетает здоровье, хотя медицински они вроде еще в норме. Они стареют, дряхлеют, у них нет сил, с ними случаются постоянно проблемы, или, наоборот, из них прет агрессия, и они не знают куда ее направить....

Люди, делающие других беспомощными, оправдывают себя тем, что уже ничего не возможно изменить и другой полностью зависит от них.

Смотрите, прекрасно быть для кого-то Богом... А Вы живым человеком со своими потребностями и желаниями попробуйте побыть! Сразу будет ясен формат отношений.

Люди, превратившиеся в овощи, тоже имеют бонусы: им не надо ничего решать. Вообще. Класс! Очень удобно, когда боишься совершить ошибку, то есть, когда самомнение высокое, а на самом деле пустенько....

Мужчины тянут свою партнершу, реализуя искаженную картину представления о мужской роли, или просто не желая сталкиваться с конфликтом, потому что не имеют конструктивных навыков поведения в нем. Женщины тянут своего мужчину, потому что пресловутое "надо терпеть", "с мужиком лучше, чем без мужика" засело и укоренилось в их сознании.... Еще есть множество психологических глубинных, индивидуальных причин.

Общее одно: это очень социальный способ медленного убийства как себя, так и партнера. Социально приемлемый - потому что создает внешнюю картинку нормальной жизни с полным отмиранием живого внутри.опубликовано econet

Автор: Оксана Цыпина

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