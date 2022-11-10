Почему нелюбимые дочери влюбляются в нарциссов

Многие из нас влюблялись в нарциссов или дружили с ними – и вот почему. Важно понимать, что обаяние нарцисса очевидно всем – он заботится о своем внешнем виде, культивирует свое обаяние и его чувство исключительности, как было показано в одном немецком исследовании, воспринимается окружающими как должное.

На каком-то уровне это похоже на передачу «в мире животных» - история о хищниках и жертвах. Представьте хорошо нам знакомый с детства голос Николая Дроздова: «Вот мы сейчас находимся на равнине и видим, как красиво прыгает газель, не зная, не чувствуя, что лев уже ждет». Мы настраиваемся на неизбежный финал. Ок, история не про газелей, но суть в том же.

Многие из нас влюблялись в нарциссов или дружили с ними – и вот почему. Важно понимать, что обаяние нарцисса очевидно всем – он заботится о своем внешнем виде, культивирует свое обаяние и его чувство исключительности, как было показано в одном немецком исследовании, воспринимается окружающими как должное.

Как осознать почему вам нравятся нарциссы

Задача исследования состояла в том, чтобы отправить мужчин на улицы и попросить их приближаться к случайным женщинам, чтобы узнать от них как можно больше личной информации – как их зовут, номер телефона, добиться обещания сходить на кофе или выпить.

И чем больше мужчина набирал баллов по шкале нарциссизма, тем большего успеха в выполнении этого задания он добивался у незнакомок.

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Это говорит о том, что даже женщины с надежным типом привязанности быстрее попадают под очарование нарцисса, что помогает ему поставить галочку в списке своих целей.

А ведь женщины с надежным типом привязанности умеют разделять силу и бахвальство, стабильность и контроль, потому что доверяют своим собственным оценкам, им комфортно в близких отношениях, и они знают, как выглядят здоровые отношения.

Но для дочерей с небезопасным типом привязанности дела обстоят не так, их эмоциональные потребности не были удовлетворены в детстве и у них нет этой внутренней базы, которая помогла бы им увидеть разницу между надежным парнем с хорошими намерениями и мужчиной, который вступает в отношения лишь ради удовлетворения своих потребностей.

Из всех трех типов небезопасной привязанности – тревожно-устойчивого, тревожно-избегающего и дезорганизованного – дочери с тревожной-устойчивым и тревожно-избегающим типом привязанности с большей вероятностью попадут в ловушку нарцисса.

Тревожная дочь с одной стороны - это сгусток потребностей, а с другой - пребывает в постоянной тревоге. Она сверхбдительна, она боится быть разочарованной и обманутой и поэтому всегда проверяет, действительно ли её любовник её любит.

Она – это американские горки эмоций, она мечется между паникой, злость и чувством собственной невероятной уязвимости. Дочь с тревожно-избегающем типом привязанности имеет весьма низкое мнение о себе и высокое о других, и она склонна к построению защит вокруг себя, она отталкивает других, считая, что ей нужно защищаться, даже когда сама очень хочет близости.

Оба этих типа притягательны для нарцисса, потому что их поведение кормит его потребности и желания. Вот краткий список, с которого можно начать понимание того, почему нарциссов так привлекают люди с небезопасным типом привязанности.

Чтобы вырваться из отношений с нарциссом, нелюбимая дочь должна осознать, что она газель из того самого примера. (Важное замечание: моя статья адресована женщинам, но если необходимо вы можете поменять местами мужчин/женщин, но важно понимать, хотя, несомненно, есть женщины нарциссы, мужчины в два раза чаще диагностируются ближе к максимальной точке нарциссического спектра).

1. Ваши потребности дают ему силу.

Нарциссам нравится брать инициативу в свои руки и ощущать азарт от контроля другого и ваши неудовлетворенные потребности открывают перед ним большие возможности.

Вам очень нужна любовь и чувство связи, чтобы заполнить дыру в сердце, которую оставила нелюбящая мать, поэтому весьма вероятно вы и не заметите как гайки драмы закручиваются.

Все проблемы пока маскирует секс и теплые чувства, которые вызывают его слова "все хорошо, не волнуйся". Грустная правда? Но проблема не в вас, а в нем.

2. Вы привыкли к манипуляциям и контролю.

Увы, это правда, если ваша мать обладала сильно выраженными нарциссическими чертами, была контролирующей или постоянно ругалась с вами, то вы ожидаете подобного поведения от других и подсознательно считаете его вполне нормальным.

Скорее всего вы не заметите тонкие и не очень тонкие способы, которые он использует для обретения над вами контроля. Вы так же можете неверно интерпретировать его действия, принимая их за заботу о вас, тогда как речь идет лишь о контроле.

3. Ваша злость дает ему почву под ногами.

Чувства злости и ревности легко возникают у тревожного человека при малейшей угрозе разлуки и присутствующий в вашей жизни нарцисс знает об этом и скорее всего он будет использовать это знание в своей игре.

Нарциссы большие специалисты в переносе своих чувств на вас, это явление, которое Dr. Craig Malkin в своей книге "Переосмысляя нарциссизм" называет "эмоциональной игрой в горячую картошку".

Когда вы теряете контроль, отправляя бесконечные сообщения, на которые он не отвечает или пишите гневные письма с угрозами, он будет продолжать свой блеф и говорить вам, что это ваши проблемы, а не его и начнет угрожать вам сам. И это опять же увеличивает его ощущение контроля над вами и заодно дает ему чувство непобедимости.

4. Вы глухи к вербальному насилию.

Многие нелюбимые дочери переживали унижения, пренебрежение и вербальную агрессию в детстве и многие, к сожалению, усвоили такую оценку себя и решили, что это норма. Это особенно касается дочерей, которые активно стараются каким-то образом спасти или исправить отношения с токсичной матерью.

Ваша неспособность распознать эмоциональную токсичность, увы, дает нарциссу серьезную почву в вашей жизни, а затем, так или иначе, это позволит ему использовать различное оружие, чтобы напугать, устраивать травлю и контролировать вас без какого-либо протеста с вашей стороны. Это еще одна вещь, которая ему нравится в вас.

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5. Вы принимаете эти игры за страсть.

Исследования показывают, что нарциссы любят играть в любовные игры в отношениях и вы обнаруживаете себя на американских горках, из-за его поведения и вашей на него реакции - вот это состоянии в нашей культуре часто называют настоящей романтической любовью.

Грустная правда состоит в том, что многие женщины с небезопасным типом привязанности в своем стремлении к этой страсти, не зная, как выглядят здоровые отношения, скорее всего откажутся от мужчины, который предсказуем и эмоционально стабилен, сочтя его "скучным", предпочтя человека с сильно выраженными нарциссическими чертами, который кажется таким "волнующим".

Эта известная закономерность стала основой сюжета для книг о Бриджет Джонс и одноименного фильма: скучный и предсказуемый Мистер Дарси против очаровательного повесы Дэниела Кливера.

Осознать почему вы нравитесь нарциссу и понять свои реакции и поведение поможет избежать подобных ошибок в будущем. И это хорошие новости для газели. Однако, невероятно трудно прийти в себя и восстановиться после отношений с нарциссом. опубликовано econet.ru



Автор: Peg Streep, перевод и вступление Юлия Лапина

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