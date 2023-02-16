Уважение или почтение: ЧТО мы воспитываем в детях

Очень часто причиной неумения уважать является обобщенное, “одинаковое” отношение к другим...

Как известно, невозможно относиться с уважением к другим, если не относиться уважительно к самому себе.

Но верно и обратное. Если не относиться с уважением к другим, то и уважение к себе испытывать невозможно.

Если исходить из того, что уважение — это чувство, то неудивительно, что испытывать чувство уважения нужно «в обе стороны».

Воспитание детей

Очень часто причиной неумения уважать является обобщенное, “одинаковое” отношение к другим.

Например, ребёнка воспитывают в духе его исключительности, постоянно внушая ему, что он особенный, а остальные - ничего из себя не представляют.

В итоге у ребёнка складывается убежденность, что мир делится на две категории — он сам и все остальные. Это рождает отношение к другим, как к массе, отношение, как к количеству.

Отношение же к большому количеству людей всегда обобщённое, оно лишено избирательности и индивидуального отношения.

А уважение является отражением индивидуального отношения или же отношения к индивидуальности другого человека.

Подобное разделение на себя и на всех остальных рождает скрытое высокомерие и такое же высокомерное отношение к другим. А высокомерие, как известно, делает уважение невозможным в принципе.

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Такое же обобщенное отношение рождается в ребёнке, если родители не развивают в нем индивидуальность.

Не раскрыв в себе личность, не развивая личные качества и собственную индивидуальность, ребенок живет с впечатлением, что все вокруг точно такие же, «на одно лицо».

И в этом случае развивается отношение к другим, как к одинаковой массе, в которой невозможно никого выделить.

Невозможность никого выделить происходит ещё и от незнания — за что и за какие качества можно выделять того или иного человека.

В этом случае вместо внутреннего высокомерия развивается простота, некая недалёкость.

Недалёкость рождается прежде всего из убеждения, что все люди одинаковые и ничем друг от друга не отличаются.

А так как «начальным этапом» уважения является восхищение — человеком, его умом, знаниями, личными качествами или его личностью, то становится очевидным, что испытывать восхищение к одинаковому невозможно. А раз невозможно испытывать восхищение, то невозможно испытывать и уважение.

Именно развитие собственной личности и индивидуальности может позволить замечать и в других людях их личность и индивидуальность. Это обязательный и очень важный этап на пути к уважению других.

Умение видеть личность и индивидуальность рождает интерес к другим людям. Интерес же подготавливает почву для уважения и восхищения.

Попытки заставить уважать, не развивая собственные личные качества и собственную индивидуальность, приводят к тому, что в ребёнке или во взрослом человеке могут развиться презрение, ненависть, подобострастность и даже зависть.

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Ребёнок или человек с нераскрытой индивидуальностью и с неразвитостью личности воспринимает попытки привить ему уважение исключительно, как принуждение «считать других лучше, а себя хуже».

Очевидно, что в этом случае никакого истинного уважения испытываться не будет.

Зато подобное восприятие уважительности может родить такие чувства, как внутренний протест, желание ставить все под сомнение, несогласие, осуждение, зависть и даже агрессию.

Как сказал кто-то из великих: «Уважение — это искреннее признание чужих достоинств. А почтение — это уверенность в превосходстве другого человека над нами».опубликовано econet

Автор Давид Маркосян

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