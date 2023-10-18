Как вы думаете, с чего на самом деле начинаются отношения? Нет, не со встречи «двух половинок». Отношения начинаются внутри каждого отдельного взятого человека, а потом уже эти люди встречаются. Встреча - это уже продолжение отношений. Сейчас попробую объяснить, почему это именно так.

Как вы думаете, с чего на самом деле начинаются отношения? Нет, не со встречи «двух половинок».

Отношения начинаются внутри каждого отдельного взятого человека, а потом уже эти люди встречаются. Встреча - это уже продолжение отношений. Сейчас попробую объяснить, почему это именно так.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ в самом начале для чего именно вам нужны отношения

В гештальт-терапии есть такое понятие «Цикл контакта». Он происходит постоянно и с каждым, так как с помощью этого процесса мы взаимодействуем с окружающей средой и удовлетворяем свои потребности.

Так, например, если я ощущаю голод, то иду искать пищу, нахожу ее, радуюсь, ем, получаю удовольствие, перевариваю. Все именно в такой последовательности. Если все прошло гладко, то я сыта и довольна. Если же на каком-то этапе я «споткнулась» (в психологии это называется «прерывание контакта»), то ходить мне злой и голодной.

Цикл контакта имеет свою динамику и состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен, но может быть прерван. Я сейчас сделаю сложную штуку – буду писать и про цикл контакта, и про отношения одновременно.

ФАЗА № 1. Преконтакт.

Состояние смутного томления, некоторого телесного дискомфорта, неясности – так формируется потребность, выступая, как ежик из тумана. Чем лучше мы умеем прислушиваться к себе, тем качественнее проходит этот этап. Результатом становится четкое знание, о том, «чего я сейчас хочу» и появляется энергия для добывания того, что потребность удовлетворит.

От того, какая потребность ляжет в основу отношений, будет зависеть их течение. А от того, насколько эта потребность осознанна, будет зависеть качество отношений.

Ассортимент потребностей на этом этапе велик. Здоровый вариант - потребность в близости. Не в сексе и не в слиянии, а именно в Близости.

«Мне нравится моя жизнь. Я спокоен, счастлив, я знаю, как и в чем я могу себя реализовать. И мне бы хотелось еще рядом такого же человека, с которым я мог бы разделять мою жизнь».

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Потребность в безопасности, в поддержании самоуважения, в слиянии, сексуальное влечение, скука, желание «заткнуть дыру в сердце» или «погреться» после прошлых неудач – так же ведут к отношениям.

ПРЕРЫВАНИЯ НА ЭТОМ ЭТАПЕ ПРИВОДЯТ ЛИБО К ОДИНОЧЕСТВУ, ЛИБО К НЕУДАЧНЫМ И ТРАВМАТИЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

Они могут быть следующими:

Отсутствие границ между собой и окружающим миром.

Когда не ясно, отношения - это моя потребность или мамина, или потому что «пора бы уже»?

Неспособность оценить качество окружающей среды.

Ко мне периодически приходят невероятной красоты и способностей девчонки, волею судеб выросшие в малокультурной среде. Для этих прекрасных созданий самым мучительным является вопрос: «Что со мной не так, почему все вокруг по парам, а я одна?».

Не с ними не так. Просто среда для поиска партнера не та. Там, где они пытаются найти себе мужа, принято пить пиво из «полторашек» и разговаривать матом. Все это вызывает глубочайшее отвращение.

Эти девушки безумно интересно рассказывают о Шиллере, готовят изумительные пироги, запойно читают книги, могут часами обсуждать историю и философию и умеют просто быть верной и спокойной. Только ценится это в другой среде, не на заплеванной скамейке у подъезда.

Отсутствие навыка понимания собственных потребностей.

В этом случае человек просто себя не слышит. Ему постоянно скучно, и в жизни много неудовлетворенности. «Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь». Такие люди отношений не выбирают, они, скорее, на них соглашаются, а потом в них вляпываются и расхлебывают результат.

В общем, если вдруг вас посетила прекрасная мысль о создании отношений, спросите себя – для чего? Если для близости – ищите партнера, подходящего по интеллектуальным, эмоциональным, культурным и прочим параметрам. Внимание! Не принца на белом коне/принцессу заморскую, а такого же, как вы. А если вы себе не очень нравитесь, а о принце мечтаете, то, может быть ваша потребность не в отношениях, а в развитии или просто денег больше хочется. Тогда это совсем другая история.

Если же хочется не отношений, а секса, приключений, безопасности, «на ручки» и т. д. – это можно устроить гораздо проще, не выходя замуж за деспота/не женясь на стерве.

ФАЗА №2. Контактирование.

Энергия на этом этапе нарастает и может ощущаться как напряжение. Человек просчитывает варианты – как он может получить то, что ему нужно. А потом идет и получает. И все это сопровождается заметными эмоциями – интересом, влечением, возбуждением, желанием или раздражением.

В СЛУЧАЕ С ОТНОШЕНИЯМИ ЭТО ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ФОРМУЛИРУЕТСЯ РЕАЛИСТИЧНЫЙ ОБРАЗ СЕБЯ, ПАРТНЕРА И ОТНОШЕНИЙ. НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПОИСКА. Появляется интерес к статьям и фильмам про отношения, есть энергия на посещение мест скопления соответствующих своему уровню людей. Человек активно интересуется другими людьми, общается, собирает информацию, проверяет, исследует другого. Это очень напряженный период. Энергии много. Потребность хочет быть реализованной.

Прерывания на этом этапе могу быть такими:

Мысли про то, что «так делать нельзя».

Неприлично девушке первой проявлять интерес к мужчине. Нельзя расспрашивать человека о его жизни. Нельзя просто пообщаться с человеком, если уж пошел на свидание, то все – обратного хода нет. Различные стереотипы и интроекты про отношения, и кто-кому-что должен выползают из закоулков бессознательного.

Проекции.

Это когда приписывают другому свои или чужие качества или чувства.

Снижение самооценки или самобичевание

Если человек долго остается на этой стадии (например, долго ищет подходящего партнера).

ФАЗА №3 Финальный контакт

Человек, наконец, находит подходящий объект для удовлетворения потребности. Это очень эмоциональная фаза. Если две предыдущие фазы были без прерываний, то здесь много радости от встречи и много удовольствия от удовлетворения потребности.

Касаемо отношений, ЧЕЛОВЕК, НАКОНЕЦ, НАХОДИТ СЕБЕ ПАРУ, «ВСТРЕЧАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА». В народе это называется «влюбился». Так и говорят – «это моя родственная душа». Напряжение от предыдущей фазы уходит. Появляются яркие чувства, радость, легкость, удовлетворенность. Человек счастлив.

Самое распростаненное прерывание на этой фазе, когда появляется СТЫД за то, как именно человек проявляет свои чувства и принимает чувства другого. Возникает мысль о том, что «как-то не так я отношения выстраиваю, а по-другому я не умею».

БЛИЗОСТЬ ВООБЩЕ ШТУКА НЕ ПРОСТАЯ. Она требует внимательности к себе и острожного приближения к Другому. Я здесь имею в виду не физический контакт, а тот момент, когда ты показываешь себя такого, какой ты есть, и другой делает то же самое. И вы соприкасаетесь своими «аутентичностями».

Честно говоря, я не знаю, как описать это переживание. Это просто чудо какое-то. Иногда влюбленные говорят «я могу быть с ним такой, какая я есть». Вот это – часть близости.

Переживание близости может быть разрушено или не достигнуто совсем из-за идеи, что ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, КАК НУЖНО ЛЮБИТЬ И НАЧИНАТЬ ОТНОШЕНИЯ. Про это куча книжек написана – как соблазнять и ублажать, как срочно выйти замуж, как затащить в постель, как говорить с мужчиной/женщиной, чтобы он/она…

Короче, вот это все в конечном итоге приводит к тому, что свой голос, чувства, эмоции уходят на второй план, а на первый выходят тревога и стыд. И тогда совершенно невозможно получать удовольствие от насыщения той самой близостью, ради которой все и затевалось.

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ФАЗА №4. Постконтакт.

Если использовать пищевую метафору, то это как раз та фаза, когда вы сытенькие, перевариваете вкусняшку, и больше вам ее пока не хочется. А вкусняшка внутри вас распадается на белки, жиры и углеводы. Часть ее встроится в ваш обмен веществ, а часть – покинет организм.

То есть, потребность удовлетворена. Напряжение и возбуждение, которое мы наблюдали на первых фаза – падает. То, что ранее казалось таким важным и занимало все пространство мыслей – уходит на второй план. Внимание переключается на что-то другое. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЭТОГО ЭТАПА – АССИМИЛЯЦИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОЖИТОГО. Мы называем это «подводить итоги, делать выводы».

Я уже вижу, как появляется в ваших глазах немой вопрос: А КАК С ОТНОШЕНИЯМИ ТО? МЫ ЖЕ ХОТЕЛИ, ЧТОБ ОНИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ…

С отношениями происходит так же. Время спустя, влюбленные насыщаются друг другом, и становятся способны воспринимать еще что-то в окружающем мире. Снижается уровень влечения, энтузиазма, страсти, внимательности и пр. Внешне это может напоминать отдаление. Часто так и происходит. Люди физически проводят меньше времени вместе.

По логике событий дальше цикл контакта начинается сначала. Снова формируется потребность, и далее по тексту.

Главный вопрос – будет ли эта новая потребность связана с этим же партнером, или нужен новый. При хорошем раскладе, за то время, пока вы наслаждались близостью, могут возникать общие интересы и планы на жизнь, то есть новые, объединяющие потребности – жить вместе, растить детей, путешествовать и т.д.

ИМЕННО ПОЭТОМУ В САМОМ НАЧАЛЕ, ЕЩЕ ДО ВСТРЕЧИ, ВАЖНО ПОНИМАТЬ, для чего именно вам нужны отношения, в какой форме они нужны и где их найти. Иначе, если вы с одной потребностью придете, а партнер – с другой, может получиться больно. Так бывает, когда девушка, проводя ночь с мужчиной, искренне хочет за него замуж, а мужчина хотел просто хорошо провести время без обязательств.



На этом этапе также возможны прерывания:

Желание бесконечно долго удерживаться в контакте

Это бывает от тревоги, травматических страхов быть брошенным. Внешне выглядит как цепляние. Стоит только партнеру чуть-чуть начать заниматься своими делами, как появляется «ты-меня-не- любишь-мало-времени-уделяешь».

Цикл контакта предполагает волны приближения-отдаления. Ну, вот представьте себе, что вы будете чувствовать, если (извините за метафору) скушаете вкусняшку, а потом не дадите остаткам естественным путем покинуть ваш организм? В конечном итоге такое цепляние одного партнера приводит к раздражению и отвращению у другого.

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Обесценивание

Если отношения все же были не совсем такими, как хотелось бы, то может произойти обесценивание себя, своих действий или другого. Это история из цикла «я думала, он/она хороший, а он такой же козел/стерва, как и остальные».

Любые отношения несут опыт, учат чему-то. Кроме того, в любых отношениях есть хорошие моменты. Иначе, чего вы там так долго делали?

В итоге, хорошие отношения отличаются от плохих степенью удовлетворенности потребностей обоих партнеров (когда прерываний – минимум или их нет), а долгота этих отношений зависит от количества циклов контакта, которые могут быть бесконечны.

Вы можете самостоятельно замечать, какие прерывания мешают вам построить отношения, можете прийти в терапию. Отношения с психологом – это тоже отношения. Только в них значительно легче заметить и исправить прерывания, которые чаще всего являются бессознательными устаревшими защитами. Лично очень рекомендую тем, кто испытывает трудности в построении длительных отношений, но очень их хочет, или имеет много травматического опыта, связанного с отношениями.опубликовано econet

© Наталья Емшанова

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