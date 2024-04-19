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Если человек решил уйти — он все равно уйдёт

Источник: facebook.com 19 апреля 2024 6662
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Чем сильнее удерживать человека, тем сильнее ему захочется уйти. И отношения будут все хуже и хуже: он будет воспринимать нас как тюремщика, который его насильно держит; как препятствие, которое ему мешает. От любви, дружбы, уважения ничего не останется. Нет разницы: в ногах валяться или пистолетом угрожать.

Если человек решил уйти — он все равно уйдёт

Если человек решил уйти - он все равно уйдёт. Даже если удастся на время отложить неизбежное: шантажом, подкупом, лестью, угрозами… Наоборот, чем сильнее удерживать человека, тем сильнее ему захочется уйти.

Выберет удобный момент и сбежит

И отношения будут все хуже и хуже: он будет воспринимать нас как тюремщика, который его насильно держит; как препятствие, которое ему мешает. От любви, дружбы, уважения ничего не останется. Нет разницы: в ногах валяться или пистолетом угрожать.

Итог один - выберет удобный момент и сбежит. Инстинкт свободы включится; если зверька попытаться удерживать, он начнёт кусаться, царапаться и вырываться. Это инстинкт, с инстинктом ничего не поделаешь. Уговоры, объяснения, гнев и слезы ничего не решат. И даже деньги, если речь о работе.

На время можно отложить уход. Но это усугубит ситуацию - все равно уйдёт, если решил. Лучше отпустить. Может быть, вернётся - сам вернётся.

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Если человек решил уйти — он все равно уйдёт

Может быть, не вернётся никогда. Но цепляться бессмысленно, только откладывать неизбежное. Продолжать страдание, длить неопределённость. Пусть уходят, если решили. Чем раньше уйдут, тем меньше мучений. И пусть на свободе подумают, стоило ли уходить. И мы подумаем - стоит ли пускать обратно того, кто ушёл. опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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анна кирьянова отношения свобода время психология

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