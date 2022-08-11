16 признаков психического здоровья по Нэнси Мак-Вильямс

Фрейд считал основными признаками психического здоровья (и основными целями психоанализа) способность любить и способность работать.

Нэнси Мак-Вильямс добавляет: и способность играть. Вообще-то она называет 16 признаков душевного здоровья Но эти три включают в себя большую часть остальных - чтобы человек мог любить, работать и играть, получая удовольствие от этих занятий, он так или иначе должен обладать и остальными признаками.

Все 16 признаков по-порядку

1. Способность любить другого таким, какой он есть, без идеализации, нормальной для влюбленности: зрелая любовь принимает другого как несовершенную личность с недостатками и слабостями. То есть она способна видеть эти недостатки и не отворачиваться от любимого, а также не нуждается в том, чтобы вытеснять, не замечать недостатков, потому что она способна вынести несовершенство любимого. Также отношения зрелой любви включают в себя искренность и преданность.

2. Способность работать - это не то же самое, что способность найти работу, которая дает возможность обеспечить материальное существование, и ходить на нее. Речь идет о способности найти и выбрать дело, которому человек посвящает себя, получать удовлетворение от выполнения этой работы, опираться на тот смысл, который в это дело вкладывает человек и который из этого дела извлекает для себя.

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3. Способность играть. Игра необходима в развитии детенышей млекопитающих. Оказывается, одна из систем, отвечающих в мозге за мотивацию, связана с игрой. Также есть четкая связь между игрой и способностью к концентрации, сосредоточенности. Игра развивает способность к символизации и построению метафор. Отношения игры принципиально отличаются от отношений доминирования, и в совместных играх развивается способность чувствовать другого человека, получать удовольствие, развивается воображение. Взрослым людям также необходимо продолжать играть, чтобы поддерживать эти способности.

4. Способность к безопасной привязанности. Ребенок, растущий в отношениях безопасной привязанности, вырастает во взрослого, способного строить отношения на основе безопасной привязанности.

С возрастом сам по себе тип привязанности, на котором строит отношения человек, не изменяется. Поэтому, если в детстве он не получил опыта безопасной привязанности, он не способен в дальнейшем построить безопасные отношения. Однако это не безнадежная ситуация. Исследования показывают, что человек может обучиться безопасной привязанности в результате постоянных безопасных отношений, длящихся не менее пяти лет. Любовь действительно лечит, хотя человеку в таком положении крайне трудно завести и сохранить такие отношения. В безопасной эффективной терапии признаки обучения безопасной привязанности появляются к концу второго года работы.

5. Способность к автономии. Опирается на чувство собственной силы и независимости. Связано с поисковой системой в мозге. На функционирование этой системы влияет в первую очередь допамин. Эта способность разрушается в результате употребления наркотиков.

6. Постоянство "самости", идентичности, интеграция, постоянство объекта. Сюда входит и способность выносить разные состояния сознания в одно и то же время, например, амбивалентные чувства к одному человеку, одновременно гнев и любовь, раздражение и нежность. Способность описывать в целостности себя и других. Не "он чудовище" или "я отвратительный", не "он идеальный" или "я само совершенство", а во всей полноте качеств, с плюсами и минусами, сильными и слабыми сторонами. Сюда же относится чувство связанности во времени, ощущение постоянства личности: вот я был ребенком, вот я взрослый тот же человек, и т.п. И здесь же - чувство единства с телом: это часть моей личности, это я, я забочусь о нем.

7. Сила эго. Это способность преодолевать стресс, отвечать на стресс адекватными способами. К неадекватным реакциям на стресс относятся наркотики, отыгрывание, регресс до беспомощности, ригидность, то есть какой-то единственный механизм защиты на все случаи.

Эта способность пока не слишком хорошо изучена, больше известно о том, как проявляется ее слабость. Предполагается, что если в первые шесть лет условия развития были достаточно хорошими, это служит "прививкой" от неадекватной реакции на стресс и травму в дальнейшем. Эта способность может быть разрушена сильным травматическим опытом, превосходящим "пропускную способность" психики. Так что речь идет о большей или меньшей степени устойчивости, силы эго.

8. Реалистичная надежная и крепкая самооценка. Такой человек способен видеть свои недостатки, но относится к себе в целом хорошо, он способен учится на ошибках, потому что может признавать их и не подвергать себя жестокой критике, он может требовать от себя работы по самосовершенствованию, но не требует невозможного совершенства, дружелюбен к себе.

9. Ценности, нравственный центр личности.

10. Способность выносить свои эмоции, испытывать весь спектр эмоций. (Даже люди, принадлежащие к самым разным культурам, опознают друг у друга семь основных эмоций: заинтересованность, удовольствие, стыда, страх, подавленность, пренебрежение, отвращение, а также выражение лица, по которому мы понимаем, что человек врет.

Эксперименты с видеозаписью лиц показали, что примерно каждые 8 секунд выражение лица хоть немного изменяется. Мы довольно чувствительны к этому и замечаем, когда этого не происходит: лицо человека тогда кажется застывшим, мертвым, маской. В контакте с другим человеком мы довольно быстро перенимаем выражение лица другого.)

Способность выносить все свои эмоции опирается на способность отделять мысль и эмоцию от автоматического действия, отличать внешнюю реальность действия от внутренней реальности. Например, если я испытываю гнев - это не равно нападению на другого.

11. Способность различать себя и другого, способность к осознаванию, инсайту. Проверка реальности. Отражающая функция сознания. Способность взглянуть на свои безумные части. Есть огромная разница между безумным человеком и человеком, отдающим себе отчет в том, что он может обезуметь.

Одним из важных показателей способности осознавать себя является чувство юмора, способность увидеть происходящее как бы со стороны.

12. Чувство отдельности. Осознание того, что ты это ты, а другой это другой. Что его мотивы могут отличаться от тех, которые ты ему приписываешь, что его действия не обязательно связаны с тобой. Когда чувства отдельности нет, есть иллюзия, что если я чувствую к кому-то какое-то чувство, то это он заставляет меня чувствовать это. Отдельность позволяет понимать, что у другого есть намерения, исходящие из его собственных контекстов. В норме ребенок около трех лет начинает понимать, что происходящее вокруг не обязательно направлено на него или связано с ним, он начинает замечать, что родители - отдельные люди и имеют между собой отношения, не связанные с ребенком.

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13. Гибкость в использовании механизмов психологической защиты в соответствии с обстоятельствами. Патология заметна, когда на все случаи и в различных ситуациях у человека срабатывает только один тип защиты.

14. Баланс между ориентированностью на себя и ориентированностью на социум, на близких. Люди, не достигшие равновесия в этом отношении, как в ту, так и в другую сторону, имеют признаки депрессии. В одном случае это будет одиночество и экзистенциальное отчаяние, в другом - "я плохой, со мной что-то не так".

15. Способность к энтузиазму, к производству смыслов. Без этой способности человек может быть "нормальным", но не быть живым.

16. Способность к смирению - способность принять то, что невозможно изменить, пережить скорбь и продолжать жизнь.опубликовано econet.ru.

Автор Аше Гарридо

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