Луиза Хей: Как вы приумножаете то, чего НЕ хотите

Найдите в вашей жизни человека, который вас больше всего раздражает. Опишите три качества такого человека, которые вы больше всего ненавидите и которые вы хотели бы изменить в нем. Теперь загляните вглубь себя и спросите себя: «А в чем я похож(а) на него и когда я веду себя точно таким же образом?» Закройте глаза и дайте себе время подумать.

Найдите в вашей жизни человека, который вас больше всего раздражает. Опишите три качества такого человека, которые вы больше всего ненавидите и которые вы хотели бы изменить в нем.

Теперь загляните вглубь себя и спросите себя: «А в чем я похож(а) на него и когда я веду себя точно таким же образом?» Закройте глаза и дайте себе время подумать.

Существует только один способ изменить что-либо в других – сначала изменить самого себя

Затем спросите себя, готовы ли вы к перемене. Только тогда, когда вы избавитесь от своих обычных мыслей, привычек и убеждений, такие люди или переменятся или совсем уйдут из вашей жизни.

Если вы ненавидите своего босса, который постоянно критикует и и которому невозможно угодить, опять посмотрите вглубь себя. А в чем вы похожи на него? Не думаете ли вы постоянно, что все начальники вечно критикуют и им невозможно угодить?

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Если ваш сотрудник упрямится и не желает выполнять свою часть работы, подумайте о том, как вы привлекли его в свою жизнь. Насколько упрямы вы и так же ленивы, как он?

Если у вас проблемы с любимым, опять же загляните вглубь себя и посмотрите, что именно привлекло его к вам?

Если муж не оказывает вам поддержки и постоянно жалуется на жизнь, опять посмотрите на свои привычки, укоренившиеся в вас с детства. Был ли у вас один из родителей, который жаловался на жизнь? И не жалуетесь ли вы постоянно на жизнь?

Если у вас ребенок, привычки которого вас раздражают, я вам гарантирую, что и у вас точно те же привычки. Избавьтесь от них и ребенок автоматически от них избавится.

Существует только один способ изменить что-либо в других – сначала изменить самого себя. Измените свои мысли и привычки – и другие изменятся автоматически. А ругать кого бы то ни было – бесполезно. Винить других – зря растрачивать свою силу. Вы должны сохранить свою силу. Она явно понадобится вам в вашей жизни для перемен. Так что давайте перестанем играть в беспомощных жертв и начнем делать что-то конкретное, чтобы помочь себе.

Привлечение любви в вашу жизнь

Любовь всегда приходит в нашу жизнь неожиданно. Если вы постоянно ищете любви, то ничего хорошего из этого не получится. Любовь всегда внутри нас, она – не внешнее проявление.

Не стоит настаивать на том, чтобы любовь пришла сразу. Возможно вы не готовы. Или недостаточно развиты духовно в этом смысле. И совсем не стоит растрачивать себя на людей, которые вас не стоят.

Строго определите уровень своих притязаний. Какую именно любовь вы хотели бы привлечь в свою жизнь?

Развивайте такие качества прежде всего в самих себе и только тогда вы будете в состоянии привлечь соответствующего человека. Посмотрите, что удерживает вас от таких взаимоотношений?

Может быть, критика других? Чувство собственной неполноценности? Слишком высокие притязания? Образы кинозвезд? Страх интимности? Убеждение, что вас никто не сможет полюбить.

Приготовьтесь любить, когда любовь придет. Любите – и вас будут любить. Будьте открыты в своих намерениях и тогда все будет хорошо.

Создание нового в вашей жизни

Я не хочу быть толстой.

Я не хочу быть бедной.

Я не хочу быть старой.

Я не хочу быть некрасивой.

Я не хочу жить здесь.

Я не хочу этого человека в моей жизни.

Я не хочу быть как мой отец (мать).

Я не хочу здесь работать.

Я не хочу быть одинокой.

Я не хочу быть несчастливой.

Я не хочу быть больной.

Приведенные выше утверждения показывают, каким образом мы запрограммированы, чтобы сознательно бороться с отрицательным в нашей жизни. Мы думаем, что если будем думать о негативных моментах, положительное автоматически придет в нашу жизнь. На самом деле все наоборот.

Вспомните, сколько раз в вашей жизни вы концентрировались на том, чего вы не хотите? Получили ли вы то, что вы хотели? Наверное, нет. Чем больше у вас отрицательных мыслей, тем больше вы создаете отрицательного у себя в жизни.

Все, что не устраивало вас в вашей жизни и в вас самих до сих пор, наверняка с вами. То, на что вы обращаете свое внимание больше всего, становится постоянным в вашей жизни. Так освободите себя от отрицательных мыслей и обратите свое внимание на то, чего вы действительно хотите в своей жизни.

Давайте превратим ваши отрицательные утверждения в положительные:

Я стройная.

Я богатая.

Я вечно молода.

Я переезжаю в прекрасную квартиру.

У меня прекрасные отношения со всеми.

Я люблю и любима.

У меня прекрасное здоровье.

Утверждения

Вы должны научиться думать только положительно. Утверждение – это отражение ваших убеждений. Отрицательные утверждения только приумножают то, чего вы не хотите. Фраза «Я ненавижу свою работу» не приведет вас ни к чему. Фраза же «Я принимаю свою новую прекрасную работу» откроет новые каналы в вашем сознании, которые в действительности сделают вашу работу именно такой.

Вы должны постоянно делать самому себе такие положительные заявления. Это касается всего того, чего вы хотите в своей жизни. Очень важно помнить, что положительные утверждения необходимо делать только в настоящем времени. Ваш подсознательный ум служит вам беспрекословно, и если вы будете говорить и думать все время в будущем времени, то именно так оно и произойдет – всю жизнь вы будете ждать того, что можно получить прямо сейчас.

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Любовь к себе как процесс

Основная наша с вами задача – это научиться любить себя. Помните то время в вашей жизни, когда вы себе нравились и у вас все шло как по маслу? Помните, когда вы любили кого-то и вам казалось, что все ваши проблемы исчезли? Те же прекрасные чувства, и даже лучшие, вам принесет любовь к С Е Б Е. Однако любить себя невозможно, если вы не одобряете своих поступков и не принимаете себя таким, какой вы есть.

Запомните: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя себя критиковать!

Я слышу ваши возражения по этому поводу:

А я себя всегда критикую!

Мои родители (учителя, любовники) всегда меня критиковали.

А что меня убедит в этом?

Но я не смогу!

Как же я переменюсь, если я себя не буду критиковать?

Тренировка ума

Самокритика – это то, когда вы автоматически включаете так называемого «болтуна», или то, что по-латыни называется «ego». Вы так натренировали свой ум постоянно унижать себя и сопротивляться переменам, что вам сейчас просто трудно не обращать внимание на то, что он вам говорит.

Сделаем упражнение. Посмотрите в зеркало и скажите себе: «Я люблю и уважаю себя именно так-ой(им), как-ой(ая) я есть». Как вы себя чувствуете, когда говорите это себе? Может вам немного лучше после упражнения прощения всех и себя?

В те дни, когда я отрицала саму себя, я иногда давала себе пощечину. В то время я не знала значения самоприятия. Моя вера в собственную неполноценность была сильнее, чем что-либо еще.

Если кто-то говорил мне, что любит меня, моей незамедлительной реакцией было: «Почему? Что он (она) увидели во мне?»

Или моя классическая мысль: «Если бы они знали, что я представляю из себя на самом деле, они бы меня не полюбили». Я в то время и не подозревала, что все хорошее в нашей жизни начинается с принятия внутреннего "Я", которое совсем отличается от нашего внешнего "Я". Внешнее "Я" – это лишь наши поступки, которые являются результатом нашего раннего программирования.

Внутреннее "Я" – нечто гораздо больше, чем наши поступки и действия. Внутреннее "Я" – это нерасторжимая связь с Богом, это бесценный дар жизни.

Именно о любви к нашему внутреннему "Я" и идет речь в этой книге.

Я стала искать в себе хорошие качества, и это круто изменило мою жизнь. Здоровье значительно улучшилось. Хорошее здоровье начинается с любви к самому себе. То же касается и взаимоотношений, развития творческих способностей, богатства и т.д. Позже, однако, я научилась любить и одобрять все во мне, даже те качества, которые мне казались недостаточно «хорошими». Только тогда и лишь тогда начался значительный прогресс в моей жизни.опубликовано econet.ru

© Луиза Хей

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