Как научить малыша эмпатии

Очень часто мы заставляем малыша «немедленно извиниться», переживая из-за того, что же подумают о нас посторонние. И вот ребенок цедит «извини» и через пять минут снова начинает лупить приятеля совочком по голове.

Очень часто мы заставляем малыша «немедленно извиниться», переживая из-за того, что же подумают о нас посторонние. И вот ребенок цедит «извини» и через пять минут снова начинает лупить приятеля совочком по голове.

Бывший преподаватель детского сада Лорен Селенца рассказывает, как научить малышей на самом деле видеть связь между своим поведением и эмоциями других, а не просто повторять «извини» как бездумный попугай.

5 простых шагов вместо навязанного «извините»

Когда мы говорим «Скажи, что ты просишь прощения» мы учим детей именно что произносить это. Но сожалеют ли они на самом деле?

Вот представьте: ваш пятилетка играет с другим ребенком, вдруг разгорается спор из-за игрушки, ваш ребенок толкает чужого ребенка, тот падает и начинает рыдать. Что вы сделаете? Обычно мы молнией подскакиваем к ребенку и шипим: «А ну-ка немедленно извинись!». И это нормально.

Но когда речь заходит о детях, которым еще нет пяти, тут все по-другому. Они даже не особо понимают, что это такое и зачем это нужно – извиняться. Он себя так не чувствуют. И нам, по идее, нужно их этому научить.

Я не просто так это говорю. Мне приходилось сталкиваться с этим каждый день. Сначала я была воспитателем в детском саду, а теперь я занимаюсь исследованиями раннего развития в крупной компании.

Ну, и кроме того, я была мамой трехлетки, так что, прекрасно знаю, как это бывает. В общем, я поняла, что вместо того, чтоб просто произносить «А ну-ка извинись!», я могу действительно разъяснить ребенку, что такое извинение и зачем оно нужно.

Итак, вот что вы можете сделать:

1. Уменьшитесь

Если вы подойдете к ребенку и опуститесь на колени, чтоб ваши глаза оказались на уровне его глаз, ему будет проще воспринимать информацию и слушать вас. Когда взрослый нависает, как скала, ребенку сразу кажется, что его ругают, и он замыкается.

Чтобы избежать этого эффекта, станьте таким же маленьким, как и ваш ребенок, и говорите мягким тихим голосом.

2. Опишите ему эмоцию того ребенка, которого он обидел

Эмпатия является важнейшим фактором для понимания того, что «извини меня» на самом деле означает. Чтобы ребенок понял, за что именно он просит прощения, сначала он должен понять, что чувствует другой человек.

Иногда я говорила что-то вроде: «О боже, посмотри на его лицо, оно все в слезах. Бедный! Как тебе кажется, он хорошо себя сейчас чувствует?». С подобных фраз очень легко начать разговор о чувствах и эмоциях другого ребенка и быстро подыскать им нужное слово (он испуган, растерян, расстроен и так далее).

3. Обсудите, что произошло

Сначала мы обсудили, как себя чувствует второй малыш, а теперь нам нужно выяснить, почему он чувствует себя именно так.

Спросите что-то вроде: «Как тебе кажется, почему он так сильно расстроен и плачет? Может, произошло что-то, что расстроило его?». Это поможет ребенку понять связь между своими действиями и состоянием другого человека.

4. Помогите ребенку примерить ситуацию на себя

Теперь, когда малыш понимает связь между своим поступком и чувствами другого ребенка, помогите ему представить, как он бы чувствовал себя на месте обиженного: «Представь, если бы тебя так сильно толкнули? Ты бы расстроился?».

Потом подведите разговор к вашей конкретной ситуации: «Я бы не хотела, чтоб кто-нибудь когда-нибудь так же сильно толкнул тебя и ты бы так же расстроился. И я не хочу, чтоб еще кого-то так толкали. Я должна защищать тебя и других детей».

5. Спросите, хочет ли малыш что-то сказать

Вместо того, чтоб заставлять извиняться, я лучше спрошу, не хочет ли ребенок что-то сказать рыдающему малышу. Если ребенок в курсе существования слова «извини», он и сам до этого додумается.

Но если это не происходит, тогда вы можете сказать так: «Ты знаешь, иногда мы обижаем других, хотя вовсе не хотим этого. И тогда мы говорим «прости меня», чтобы обиженный нами человек почувствовал себя лучше. И даем ему понять, что такого больше не повторится».

Теперь снова спросите ребенка, не хочет ли он что-то сказать. Обычно, этого уже достаточно. Ребенок осознанно извиняется, а я рассказываю, как можно в следующий раз поделить игрушку без ссоры.

Впоследствии старайтесь вслух отмечать их умение решать подобные ситуации. Например, вы можете сказать: «Как вы здорово играете вместе! Я очень горда тем, что ты так спокойно ждешь своей очереди взять эту игрушку! Я знаю, что это непросто для тебя!».

Кажется, что все эти объяснения займут годы, но на самом деле подобный разговор занимает пару минут. Беседу дольше трехлетний малыш просто не в состоянии выдержать. Так что, нужно быть быстрым, кратким и доходчивым.

Понятно, что с одного раза до ребенка может и не дойти. Просто пытайтесь объяснять снова и снова.

Кстати, родителям, которые возмущены тем, что вы не заставляете своего ребенка извиняться сию секунду, вы тоже можете рассказать об этой системе. И со временем вы поймете, что даже самые младшие дети в состоянии понять эту концепцию, и увидите, как будет меняться их поведение.

Используя эти пять простых шагов мы можем помочь нашим детям развить эмпатию и научиться извиняться со смыслом. Таким образом, они действительно будут задумываться над своими поступками и их последствиями вместо того, чтоб просто процедить «извини».опубликовано econet

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