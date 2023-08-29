ТЕЛО, сколько тебе лет?                                                                                                                        ;

Сколько возрастов у человека? Вопрос не риторический. И если вы, отвечая, назовете цифру, которую привыкли проставлять в анкетах и биографии, то, скорее всего, будете неправы. Давно известно, что паспортный возраст цифра - весьма и весьма относительная, а число прожитых лет вовсе не определяет истинный возраст человека. Где же тикают наши часы?

Сколько возрастов у человека? Вопрос не риторический. И если вы, отвечая, назовете цифру, которую привыкли проставлять в анкетах и биографии, то, скорее всего, будете неправы. Давно известно, что паспортный возраст цифра - весьма и весьма относительная, а число прожитых лет вовсе не определяет истинный возраст человека.

Где же тикают наши часы?

В мозгу – определяя скорость протекания психических процессов, а следовательно и ритм жизни человека. В физическом и психологическом состоянии человека, указывая на его ощущение своего возраста.

Возраст тела

Психологический возраст определяет психологическая зрелость человека, степень ответственности, которую он берет за себя и за других.

Интеллектуальный возраст проявляется в том, насколько успешно мы способны решать те или иные интеллектуальные задачи.

Есть еще возраст проблемного поля. Это то, что выражено в библейской мудрости о том, что каждому дается по возможностям и силам его.

Есть, наконец, твой субъективный социальный возраст. Это то, насколько старым ты выглядишь в глазах других.

И, наконец, есть возраст тела. Совокупность всего предыдущего, записанное на карте-схеме нашего тела, зафиксированное в тканях организма, отраженное в строении, комплекции, тонусе мышц и характере движений человека.

«Застрявшие» в прошлом, и убежавшие в будущее!

Откуда берутся энергичные и молодые 60-летние «девушки», мало отличающиеся от своих 35-летних дочерей, и 20-летние «старушки», у которых все болит и все в жизни плохо? Почему тело одного человека сохраняет молодость и красоту не одно десятилетие, а у другого дряхнет к 30?

Только ли занятия спортом и условия внешней среды влияют на это?

Конечно же нет!

Есть люди, мысли которых постоянно обращены к прошлому. Они не ждут впереди ничего хорошего, да и вообще уже ничего не ждут. Их жизнь напоминает безрадостное существование. Мысли о хорошем, посещают этих людей так редко, что вызывают удивление даже у них самих. Тело таких людей хранит память о множестве психологических травм, с которыми они не хотят расставаться и бережно хранят в себе, как старые фотографии в дряхлом альбоме. Прикосновение к такому телу не отзывается ничем. Эти люди закрыли для себя мир собственной телесности, спрятались за тело, как за панцирь и терпеливо влачат свое существование в этих телах – оковах.

Что можно сделать для такого тела, чтобы сделать его более молодым?

Оживить! Любой ценой! Через доставление себе удовольствия, занятия спортом, ублажения тела в салонах красоты, занятием плаванием и покупкой красивого белья…

С раскрепощением тела человек молодеет! А вслед за молодостью тела приходит… психологическая зрелость. Дело в том, что груз прошлых проблем не дает человеку вырасти в своем развитии. Поэтому, очевидно, что чем старше возраст тела, тем более психологически незрелым остается человек. Такой вот парадокс. Парадокс ли?

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Упражнение «Сколько мне лет?»

Определить свой психологический возраст поможет следующее упражнение.

Возьмем лист бумаги и начертим на нем прямую, которая будет обозначать нашу жизнь от рождения и до того возраста, до какого мы хотели бы дожить (обратите внимание: долгожительство не только возможно, но и поощряется!). Обозначим на прямой точку в соответствии со своим паспортным возрастом и поделим свою жизнь на «до» и «после». Справились? Двигаемся дальше.

Теперь вспомним все самые важные моменты жизни - и положительные, и отрицательные — все, которые придут на память. Это могут быть как реальные события, так и повлиявшие на нас прочитанные книги, встречи, переживания... Нанесите их все на «схему» жизни, учитывая значимость каждого события.

Теперь проделаем то же с теми событиями, которые еще предстоят. Если события прошлого по количеству и значимости превышают события будущего, психологически мы старше, чем по паспорту, и чем больше разница, тем значительнее разрыв.

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Сколько настучали биологические часы?

1. Большим и указательным пальцами крепко сожмем кожу на тыльной стороне кисти руки - ущипнем себя на 5 секунд, не более. Засекать время нужно по секундной стрелке, не «на глазок». Отпустив пальцы, посмотрим, за какое время побелевшая кожа вернется в исходное состояние:

5 секунд - около 30 лет;

8 секунд - около 40 лет;

10 секунд - около 50 лет;

15 секунд - около 60 лет.

2. Теперь проверим быстроту реакции. Для этого упражнения потребуется помощник. Он должен держать вертикально, нулем вниз, обычную ученическую линейку длиной 50 см. При этом наша рука находится примерно на 10 см ниже. Без предупреждения партнер отпускает линейку. Нужно схватить ее большим и указательным пальцами. Если мы задержали линейку:

на отметке 20 см — 20 лет;

на отметке 25 см — 30 лет;

на отметке 35 см — 40 лет;

на отметке 45 см — 60 лет.

3. Займемся гимнастикой. Встанем прямо, затем согнем ноги в коленях и наклонимся вперед. В таком положении попытаемся ладонями коснуться пола.

если ладони легли на пол полностью — наш биологический возраст между 20 - 30 годами;

если пола коснулись только пальцы — около 40 лет;

если достали руками лишь до голеней — около 50 лет;

если дотянулись только до коленок — уже за 60 лет.

4. А теперь самое сложное задание. Крепко зажмуримся (очень важно не подглядывать) и встанем на одну ногу. Руками можно балансировать, но не держаться за что-либо. Вторая нога приподнята над полом на 10 см. Кто-нибудь из близких посчитает, сколько секунд вы удержались в таком положении:

30 секунд и более — 20 лет;

20 секунд — 40 лет;

15 секунд — 50 лет;

менее 10 секунд — 60 лет и старше.

Биологический и психологический возраст связаны друг с другом и с нашим стилем жизни. Поэтому оба легко сдают свои позиции под здоровым напором активного образа жизни, сбалансированного питания и хорошего настроения

Многие ученые мира пытаются найти секрет долголетия и хорошего самочувствия. И хотя нынешний век - век высоких технологий и сенсационных открытий, многие тайны природы так и не разгаданы. Тест на определение возраста позаимствован у психофизиолога Владимира Тимошенкова. Его исследования только подтвердили, что биологический возраст редко соответствует годам, указанным в паспорте. После проведенных исследований выяснилось, что мужчины от 16 до 53 лет и женщины до 33 лет имеют отклонение в сторону прогрессирующего старения организма.

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Как изменить возраст тела?

Телесная терапия предлагает свой способ достаточно точно высчитать средний (то есть состоящий из суммы всех возрастов) возраст человека.

Возраст тела считается по среднему показателю. Это суммарный показатель психологического и реального возраста поделенного на 2. Иными словами, если психологически вы чувствуете себя на 40, а в паспорте стоит цифра 24, то тело будет выглядеть где-то на 32 года.

Если цифра психологического возраста больше чем биологического телу необходимо помолодеть. Усиливайте физическую нагрузку, больше двигайтесь, чаще бывайте на свежем воздухе, развивайте гибкость, не пренебрегайте массажем и очистительными процедурами, в фитнесе выбирайте активные и энергичные виды тренировок – типа степа или данс-аэробики.

Если психологический возраст меньше биологического телу как раз не хватает мудрости. Займитесь йогой или восточной гимнастикой тай-чи, дыхательными гимнастиками и аромотерапией. Развивайте чувствительность, изучайте язык жестов, прислушивайтесь к голосу тела и восполняйте его потребности. Это придаст вам больше уверенности в себе, научит лучше понимать себя и окружающих, разовьет навыки коммуникации и поможет лучше взаимодействовать с окружающим миром. опубликовано econet

Авторы: Елена Шубина, Андрей Лукашенков

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