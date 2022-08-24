Лазанья: 2 альтернативных рецепта

Сегодня предлагаем приготовить 2 версии диетической лазаньи. Состав ингредиентов для приготовления несколько отличается от традиционного рецепта. Но по вкусу и питательности оба рецепта вполне могут превзойти классические варианты.

Сегодня предлагаем приготовить 2 версии диетической лазаньи. Состав ингредиентов для приготовления несколько отличается от традиционного рецепта. Но по вкусу и питательности оба рецепта вполне могут превзойти классические варианты.

2 рецепта приготовления лазаньи

Такие рецепты лазаньи прекрасно подойдут людям, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех, кто стремиться похудеть. Такая лазанья может быть включена в безглютеновое меню, т.к. в рецептах мы используем безглютеновые крупы - кукурузную и киноа.

Порадуйте своих близких и родных такими ароматными и вкусными новыми рецептами лазаньи, Они обязательно придутся им по вкусу. Давайте готовить!

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Лазанья с цуккини и крупой кинва

Ингредиенты (на 6 порций):

цуккини - 2 кабачка приблизительно 600-650 грамм (можно использовать баклажаны

соль - 1 чайная ложка

крупа киноа или кинва - 1 стакан (если пожелаете можно предварительно замочитиь)

овощной бульон - 2 стакана (если крупу предварительно замачивали - понадобиться меньше)

томатный соус (домашнего приготовления) - ½ стакана

лук - ¼ стакана (мелко нарезанный)

орегано сушенный - 1 чайная ложка

оливковое масло - 1 столовая ложка

свежий базилик - ¼ стакана (мелко нарезанных)

свежая петрушка - ¼ стакана (мелко нарезанная)

чеснок - 2 зубчика (мелко нарезанного)

кремовый или козьий сыр - 2 столовые ложки (по желанию)

шпинат - 150 грамм (можно заменить дугой зеленью или грибами) - по желанию

соуса маринара (только домашнего приготовления) - 700 мл

сыр моцарелла - 60 грамм (по желанию)

Как приготовить:

1. Цуккини хорошо моем и начинаем разрезать на 12 частей вдоль толщиной по 0,5 сантиметра. Раскладываем, на чистое полотенце (или бумажное) и посыпаем солью, затем сверху прикрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Это для того, чтобы из кабачков ушла лишняя вода.

2. В это время нужно приготовить киноа или кинву. В кастрюлю выкладываем киноа, бульон, масло, томатный соус, лук и орегано. Доводим до кипения, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и варим до готовности - это займет 25 минут, пока не впитается жидкость. Снимаем кастрюлю и добавляем в нее петрушку, чеснок, базилик и крем-сыр (если будете использовать).

2. Шпинат или грибы на сковороде с оливковым маслом немного потушить.

3. Включаем духовку и нагреваем до 200 градусов Цельсия.

4. На дно емкости для запекания (например, это может быть форма 20х20 см) выкладываем одну треть соуса маринара. Теперь нужно промокнуть соль и влагу с ломтиков кабачков. Начинаем выкладывать слои.

Поверх соуса нужно выложить 4 ломтика цуккини, затем на них 1/2 часть, получившейся массы с киноа, потом слой притушенного шпината или грибов, а затем сверху промазать 1/3 соуса маринара.

Следующий слой: 4 ломтика цуккини, всю оставшуюся киноа и 1/3 стакана соуса.

Верхний слой: 4 ломтика цуккини, оставшийся соус маринара и покрошить сыр.

5. Ставим форму с лазаньей в разогретую духовку и оставляем на 30 минут или до готовности кабачков. Перед подачей на стол - пускай постоит 10 минут.

Овощная лазанья из поленты

Для приготовления этого рецепты вам понадобится немного больше времени. Но вы можете некоторые ингредиенты подготовить заранее: заранее приготовить поленту и запечь овощи.

Ингредиенты:

Для поленты:

вода - 4 стакана

полента или кукурузная крупа мелкого помола - 1 ¼ стакана

свежие листья розмарина - ¼ стакана (измельченные) или 1 столовая ложка сушеных

Начинка:

баклажан - 1 большой

болгарский перец - 1 большой

оливковое масло - 1 столовая ложка

грибы (нарезанные) - 2 стакана (приблизительно 150 грамм)

чеснок - 2 зубчика (нарезанного)

лук - 1 стакан (измельченный)

свежие листья базилика - 2 столовые ложки (мелко нарезанные) или ¾ столовых ложки сушеного

свежие листья орегано - 2 столовые ложки (измельченные) или ¾ ст.л. сушеных

чечевица - ½ стакана (приблизительно 100 г), сварить накануне

сыр моцарелла - 100 грамм

соус маринара - 3 стакана

сыр пармезан - ¼ стакана

Как приготовить:

1. Делаем поленту. В кастрюле нужно закипятить воду, затем постепенно засыпаем кукузурную крупу. Варим и обязательно помешиваем. Это займет 10-12 минут. Масса должна загустеть. Затем добавляем розмарин, соль и перец по вашему вкусу.

2. Сваренную паленту выкладываем в две формы размером 20х20 или в одну большую форму (если используете большую форму, то пласт необходимо будет разделить пополам). Поверхность выравниваем лопаткой. В итоге у вас должны получиться 2 пласта толщиной приблизительно 1 см. Теперь пускай немного остынет, а потом перемещаем в холодильник для застывания.

3. Запекаем овощи. Нагреваем духовку до 200 градусов Цельсия. Баклажан кладем на противень и прокалываем в нескольких местах зубочисткой. Запекаем приблизительно 40 минут, кожица должна обуглиться. Как вариант, баклажан можно поджарить на гриле. Уже запеченный баклажан, разрезам на 2 части, чистим от мякоти и нарезаем небольшими кусочками.

4. Печем перец. Нагреваем духовку до 220 градусов Цельсия. Выкладываем перец на противень и печем до размягчения. Готовые перцы нужно почистить от шкурки, удаляем семена. Теперь мякоть перца нарезаем полосками.

5. Готовим начинку. Разогреваем сковороду с маслом. Теперь на среднем огне тушим лук, чеснок и грибы, накрыв крышкой. В конце снимаем крышку и еще немного протушиваем, чтобы испарилась жидкость.

6. Совмещаем лукового-грибную смесь с печенным перцем и баклажаном. Добавляем травы, чечевицу и моцареллу.

7. Теперь нагреваем духовку до 180 градусов Цельсия. Берем емкость для запекания (размером приблизительно 20х20 с бортиками) и дно емкости равномерно покрываем ¾ стакана соуса маринара . Теперь на него выкладываем 1-й пласт поленты, а сверху на поленту выкладываем овощную начинку и равномерно распределяем по поверхности пласта.

Далее выливаем следующие ¾ стакана соуса маринара, распределяем и на него выкладываем 2-й пласт поленты. Сверху выливаем оставшийся соус маринанра (это 1½ стакана), распределяем по поверхности и посыпаем пармезаном.

Теперь накрываем форму фольгой или крышкой и ставим в духовку на 30 минут.

Готовой лазанье обязательно дать остыть 10 минут и только потом можно подавать, предварительно порезать на порции.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet.ru

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