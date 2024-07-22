Ваш выбор – это Ваш выбор. Точка

Для большинства из нас важен не результат, а одобрение окружающих. Или иначе: одобрение окружающих и есть для нас главный результат.

У психологов есть одна излюбленная тема – выбор и ответственность за него. Чтобы не впадать в пустые пространные обсуждения, и хоть как-то отграничить себя от философов и литераторов, они переформулировали её в «процесс принятия решений». Теперь и им есть, что изучать, а будущие научные открытия в этой области могут помочь многим нерешительным людям справиться со своей проблемой (таким, например, как Гамлет).

Ни один выбор не может быть идеальным

Поскольку эта тема близка и мне (да и есть ли хоть кто-то, кто никогда в жизни не сомневался в своих выборах?), хочу поделиться с читателем своими мыслями по этому поводу.

Начну с того, что наибольшую ясность в отношении данной темы для меня когда-то внесла концепция «контролируемой глупости» Карлоса Кастанеды.

Её суть (своими словами) вкратце:

Всё дело в том, что ни один выбор не может быть идеальным (от себя добавлю: поскольку он — твой личный выбор, а не чей-то ещё, кому он может не понравиться; к тому же, ситуация, в которой он делается сегодня, завтра может измениться).

Но после того, как он был сделан, ты начинаешь действовать в соответствии с ним.

Конечно, это глупо (в силу того, что он может оказаться неправильным), но ещё глупее — каждый раз возвращаться назад и анализировать свой выбор, пытаясь довести его до «совершенства». Ведь тогда ты не будешь делать ничего, а это — ещё более глупо.

Поэтому — контролируем свою глупость.

Но почему же, даже страдая от своих сомнений, человек так не любит переходить к действиям? Неужели, только из-за того, что где-то слышал, что «за свои действия надо отвечать»? Почему бы не воспользоваться «контролируемой глупостью», если ты уже перебрал все возможные варианты, а идеального решения всё нет?

Всё очень просто. Для большинства из нас важен не результат, а одобрение окружающих. Или иначе: одобрение окружающих и есть для нас главный результат.

И если твои действия кому-то не понравятся, потом придётся оправдываться и объясняться (оправдание и объяснение для меня – одно и то же). Чтобы перестраховаться, лучше запастись объяснениями-оправданиями заранее. Но, поскольку «на каждый чих не наздравствуешься», процесс их поиска может затянуться до бесконечности. Вот и весь секрет.

А что, если как-то сократить это процесс сбора объяснений-оправданий, предварительно его проанализировав? Поняв, так сказать, его механику? И вот мы уже совсем рядом с лукавым «процессом принятия решения». И на пороге нашего психотерапевтического кабинета уже видны толпы страждущих, надеющихся, что психолог поможет им избавиться от гложущих их сомнений. Всё, что ему для этого надо – объяснить причины их нерешительности, оправдав тем самым в глазах окружающих. Ведь именно обвинение в нерешительности – один из самых страшных упрёков, не правда ли? А теперь покажите мне терапевта, который решиться (всерьёз, от себя, а не цитирую учебник) сказать им: «Ваш выбор – это Ваш выбор. Точка». Ведь тут же последует самое страшное для него в этой ситуации обвинение — обвинение в некомпетентности. Но он же – тоже человек, и тоже ищет одобрения в свой адрес. Поэтому и ему легче прикрыть глаза на тот простой факт, что внутри человека, принимающего решение, нет никакого «механизма», делающего это за него и несущего ответственность за этот выбор. Единственное, что там, «внутри», есть — это и есть сама сущность человека, не разложимая на составляющие.

Взгляну на ситуацию с другой стороны, поспорив при этом с самим собой. В действительности, процесс принятия решения может быть и проанализирован, и описан. Один человек впадает в состояние задумчивости, другой судорожно чертит схемы и расставляет в них плюсы и минусы, третий обсуждает свои сомнения с другими, четвёртый – просто подбрасывает монетку. И всё это – различные способы разобраться с ситуацией, чтобы принять окончательное решение. Так к чему весь это предыдущий сыр-бор? Да просто к тем действиям, которые человек при этом совершает, этот «процесс принятия решения» не имеет ровным счётом никакого отношения. За исключением тех случаев, когда сам «процесс решения» превращается в действия. И именно этих «превращений» люди, как правило, не замечают!

Чтобы читатель окончательно не потерял нить моих мыслей, приведу пример.

Жених, который в день свадьбы делиться с невестой своими сомнениями по поводу брака, скорее всего прикроется фразой типа «мы же должны быть откровенны друг с другом». Вынося, таким образом, свой «процесс принятия решения» вовне, он превращает его в действие. И выбор здесь был не в том, жениться ему или нет, а в том, говорить ли то, что он сказал. Но он не замечает этого — даже не смотря на то, что только что позаботился об обосновании этого «невидимого» для себя выбора «откровенностью» (ведь честность нельзя осуждать). Но дело-то он, в конечном итоге, будет иметь не со своими внутренними сомнениями по поводу брака, а с последствиями того, что он об этом сказал! Правда, невеста то же предпочтёт ничего не заметить, и свадьбу не отменять. Если, конечно, не хочет навлечь на себя шквал неодобрения со стороны жениха, родственников, гостей – да и вообще всех тех, кто когда-либо может узнать про эту историю. Потому что и для неё одобрение – главная цель (см. выше). Но, даже никак не реагируя на это, она сделает свой внутренний выбор, и её молчание тут же превратиться в действие. Думаю, читатель сам в состоянии предсказать, к каким последствиям такие «неочевидные» действия для каждого из персонажей.

Здесь очень кстати подойдёт фраза: «Незнание законов не освобождает от необходимости их соблюдения». И знание — тоже не освобождает. И законов психологии это касается тоже.

Мораль всего сказанного очень проста:

ВЫБОР=ДЕЙСТВИЕ=ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (слова можно расставить в любом порядке). И никакой анализ не поможет этого избежать.

Для того, чтобы читатель не впал в окончательное уныние от подобных мыслей (а я имею в виду «вдумчивого» читателя, дочитавшего до этого места), дам один совет:

Вместо того, чтобы анализировать «внутреннюю механику» своих выборов, лучше постарайся спрогнозировать последствия своих действие.

Они тебя устраивают? — тогда вперёд!

(ох, люблю заводить своими советами психологов, считающих, что «хороший психолог советов не даёт»…).опубликовано econet

Автор: Борис Новодержкин

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